...तर प्रायव्हेट सेक्टरच्या कर्मचाऱ्यांना होईल मोठा फायदा! पगाराचा 'तो' नियम बदलण्याची मागणी
Private Sector Job Salary : आताच्या नियमांवर बोट ठेवत हे विधान नेमकं कोणी केलं असून त्या व्यक्तीचं म्हणणं काय आहे जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Nov 20, 2025, 09:47 AM IST
1/9
सॅलरीसंदर्भातील महत्त्वाचा नियम बदलण्याची मागणी
2/9
वेतन मर्यादा बदलण्याची गरज
3/9
खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी...
4/9
मुलांवर अवलंबून राहावे लागते
5/9
जास्त वेतन असलेल्यांचे...
6/9
जास्तीतजास्त लोकांना...
7/9
सरकारसमोरचे आव्हान काय?
8/9
विमा क्षेत्राचे काम शहरांपुरतेच राहिले
9/9