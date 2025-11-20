English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...तर प्रायव्हेट सेक्टरच्या कर्मचाऱ्यांना होईल मोठा फायदा! पगाराचा 'तो' नियम बदलण्याची मागणी

Private Sector Job Salary : आताच्या नियमांवर बोट ठेवत हे विधान नेमकं कोणी केलं असून त्या व्यक्तीचं म्हणणं काय आहे जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Nov 20, 2025, 09:47 AM IST
सॅलरीसंदर्भातील महत्त्वाचा नियम बदलण्याची मागणी

भारतातील प्रायव्हेट सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतर फार हाल होतात असं म्हटलं जातं. याच पार्श्वभूमीवर सध्याच्या सॅलरीसंदर्भातील एक महत्त्वाचा नियम बदलण्याची मागणी होताना दिसतेय. नेमकी ही मागणी कोणी केलीये आणि त्यांचं काय म्हणणंय पाहूयात...

वेतन मर्यादा बदलण्याची गरज

नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी बंधनकारक पेन्शन योजनेसाठीची 15 हजार रुपयांची मासिक वेतन मर्यादा बदलण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी केले.  

खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी...

खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमावतात; पण त्यांच्याकडे पेन्शन नसते याकडेही नागराजू यांनी लक्ष वेधलं.  

मुलांवर अवलंबून राहावे लागते

पेन्शन नसल्यामुळे वय वाढल्यावर त्यांना मुलांवर अवलंबून राहावे लागते, हे चुकीचे आहे, असे नागराजू म्हणाले.  

जास्त वेतन असलेल्यांचे...

ते पुढे म्हणाले की, जास्त वेतन असलेल्यांचे भवितव्यही सुरक्षित करणे आवश्यक असल्याचं मत नागराजू यांनी व्यक्त केलं.

जास्तीतजास्त लोकांना...

ही परिस्थिती विसंगत आहे, कारण जास्तीतजास्त लोकांना पेन्शन योजनांत जोडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.  

सरकारसमोरचे आव्हान काय?

या कार्यक्रमात 'इर्डाई' सदस्य स्वामीनाथन अय्यर यांनी सांगितले की, 30 वर्षांनंतर तरुणांना निवृत्तीच्या वेळी पुरेसे पैसे मिळावेत, हे निश्चित करणे हे मोठे आव्हान आहे.  

विमा क्षेत्राचे काम शहरांपुरतेच राहिले

दोन-तृतीयांश भारतीयांकडे जीवनविमा नाही आणि विमा क्षेत्राचे काम अजूनही मुख्यतः शहरांपुरते मर्यादित आहे, असंही अय्यर म्हणाले.  

...तर सर्वांना पेन्शन

खरोखरच हे बदल झाले आणि हा नियम बदलला तर खासगी क्षेत्रातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असं बोललं जात आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

