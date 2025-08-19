नवाबाचा राजेशाही थाट! चक्क राजवाड्यात धावते ट्रेन, शाही खजान्यात 27000000000, सोन्या-चांदीने मढलाय पलंग
Rampur Palace: रेल्वेचे नेटवर्क देशभर पसरलेले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात, पर्वतांपासून जंगलांपर्यंत, वाळवंटांपासून मैदानांपर्यंत रेल्वे धावत आहेत. पण एक अशी ट्रेन जी थेट राजवाड्यात धावते.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 19, 2025, 10:17 PM IST
रामपूर पॅलेस रेल्वे स्टेशन
रामपूरच्या नवाबची स्वतःची खाजगी ट्रेन
नवाबाचा राजेशाही थाट!
स्वतःचे रेल्वे स्टेशन, स्वतःची ट्रेन
भारतातील एकमेव व्यक्ती ज्याची स्वतःची ट्रेन होती
नवाबसाहेबांची ट्रेन फाळणीत ठरली उपयुक्त
रामपूरच्या नवाबाची मालमत्ता
