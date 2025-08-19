English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवाबाचा राजेशाही थाट! चक्क राजवाड्यात धावते ट्रेन, शाही खजान्यात 27000000000, सोन्या-चांदीने मढलाय पलंग

Rampur Palace: रेल्वेचे नेटवर्क देशभर पसरलेले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात, पर्वतांपासून जंगलांपर्यंत, वाळवंटांपासून मैदानांपर्यंत रेल्वे धावत आहेत. पण एक अशी ट्रेन जी थेट राजवाड्यात धावते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 19, 2025, 10:17 PM IST
रामपूर पॅलेस रेल्वे स्टेशन

India Only Nawab With Private Railway Station

ही रेल्वे थेट राजवाड्यात जाते. या शाही ट्रेनचा मार्ग रामपूर पॅलेसच्या आत जाते.

रामपूरच्या नवाबची स्वतःची खाजगी ट्रेन

India Only Nawab With Private Railway Station

रामपूरचा नवाब इतका श्रीमंत होता की त्याने स्वतःसाठी एक खाजगी रेल्वे लाईन सुरु केली होती. ट्रेन त्याच्या राजवाड्यापर्यंत येत असे. राजवाड्याचे स्वतःचे रेल्वे स्टेशन देखील होते, जिथून त्याच्या गाड्या धावत असत. 

नवाबाचा राजेशाही थाट!

India Only Nawab With Private Railway Station

रामपूर राज्याचे नववे नवाब हमीद अली खान यांनी राजवाड्यात स्वतःसाठी एक खाजगी रेल्वे स्टेशन बांधले होते. मिलक आणि रामपूर दरम्यान ४० किलोमीटर लांबीची रेल्वे लाईन टाकण्यात आली.

स्वतःचे रेल्वे स्टेशन, स्वतःची ट्रेन

India Only Nawab With Private Railway Station

नवाबांनी रेल्वे स्टेशन बांधले. १९२५ मध्ये, त्याने त्या स्टेशनवर चालविण्यासाठी बडोदा स्टेट रेल बिल्डर्सकडून चार बोगी असलेली ट्रेन घेतली. ट्रेनला सलून असे नाव देण्यात आले. ही त्यांची स्वतःची ट्रेन होती. 

स्वतःचे रेल्वे स्टेशन, स्वतःची ट्रेन

India Only Nawab With Private Railway Station

या ट्रेनमध्ये राजा साहेबांना आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी होत्या. ट्रेनमध्ये बेडरूमपासून जेवणाचे खोली, स्वयंपाकघर आणि मनोरंजनाच्या साधनांपर्यंत सर्व काही होते. या चार बोग्यांच्या ट्रेनमध्ये नवाब तसेच त्यांच्या नोकरांसाठी जसे की रक्षक, नोकर, स्वयंपाकी इत्यादींसाठी व्यवस्था करण्यात आली होती.

भारतातील एकमेव व्यक्ती ज्याची स्वतःची ट्रेन होती

India Only Nawab With Private Railway Station

रामपूरचे नवाब जेव्हा जेव्हा प्रवासासाठी बाहेर पडत असत तेव्हा ते स्वतःच्या ट्रेनने प्रवास करायचे. या ट्रेनने प्रवास करण्यापूर्वी त्यांना सरकारला त्याबद्दल माहिती द्यावी लागत असे. 

नवाबाचा राजेशाही थाट!

India Only Nawab With Private Railway Station

नवाबकडून माहिती घेतल्यानंतर त्यांची ट्रेन संबंधित रेल्वे ट्रेनशी जोडली जात असे. ज्याद्वारे ते प्रवास करत असत. स्वातंत्र्यानंतरही ते त्यांच्या खाजगी ट्रेनने प्रवास करत राहिले. नंतर, सुरक्षेच्या कारणास्तव, त्यांना हा प्रवास थांबवावा लागला.

नवाबसाहेबांची ट्रेन फाळणीत ठरली उपयुक्त

India Only Nawab With Private Railway Station

फाळणीनंतर, नवाबसाहेबांनी त्यांच्या ट्रेनच्या मदतीने लोकांना पाकिस्तानला जाण्यास मदत केली. १९५४ मध्ये त्यांनी त्यांच्या ट्रेनच्या दोन बोग्या सरकारला दिल्या. त्यांनी इतर दोन बोगी स्वतःकडे ठेवल्या, परंतु त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या 'सलून'ची चमक कमी झाली. हळूहळू त्यांचे रेल्वे स्टेशन देखील बंद झाले. 

रामपूरच्या नवाबाची मालमत्ता

India Only Nawab With Private Railway Station

आजही त्यांची ट्रेन रामपूर महालमध्ये आहे. दरवाजे आणि खिडक्या बंद आहेत. लोक ते पाहण्यासाठी येत असत. लोकांनी या रेल्वे स्टेशनला नवाब रेल्वे स्टेशन असे नाव दिले. न्यायालयीन सर्वेक्षणात या रेल्वे स्टेशनची किंमत ११३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज होता.

नवाबाचा राजेशाही थाट!

India Only Nawab With Private Railway Station

रामपूरच्या राजघराण्यात मालमत्तेसाठी दीर्घकाळ लढाई झाली. शेवटच्या नवाब अली खान बहादूरच्या २७०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे विभाजन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच होऊ शकले. रामपूरच्या नवाबकडे सोने आणि चांदीचे भांडार होते, त्यांचा शाही खजिना संपत्तीने भरलेला होता. सोने आणि चांदीपासून बनवलेले बेड आणि सिंहासन अजूनही राजवाड्यात दिसतात.

