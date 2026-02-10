भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल
भारत आणि पाकिस्तानात सोन्याचा दर किती आहे?
Vanita Kamble | Feb 10, 2026, 10:42 PM IST
Gold prices in Pakistan soared: जगभरात सोन्याचे दराने विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. भारतात सोनं प्रति तोळा लाखाच्यावर पोहचले आहे. भारतात सोन्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. भारताचा सर्वात मोठा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानतही सोन्याचा दराचा भडका उडाला आहे. भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर आश्चर्यचकित व्हाल.
