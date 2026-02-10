English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

भारत आणि पाकिस्तानात सोन्याचा दर किती आहे?  

Vanita Kamble | Feb 10, 2026, 10:42 PM IST
Gold prices in Pakistan soared: जगभरात सोन्याचे दराने विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. भारतात सोनं प्रति तोळा लाखाच्यावर पोहचले आहे. भारतात सोन्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. भारताचा सर्वात मोठा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानतही सोन्याचा दराचा भडका उडाला आहे.  भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर आश्चर्यचकित व्हाल. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात  सोन्याच्या किंमतीत  विक्रमी तेजी आली आहे. भारता प्रमाणेच पाकिस्तानात देखील सोन्याच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. भारतासह तुलना केल्यास पाकिस्तानमधील सोन्याचे दर पाहून शॉक व्हाल.

सोन्याच्या किंमतीची जगभरात चर्चा होत आहे.  सोनं हा गुंतवणूकीचा सर्वात  सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांमध्ये सोन्याला मोठी मागणी आहे.

पाकिस्तानात सोन्याचा दर पाहिला असताना भरातातील सोन्याच्या दराच्या तुलनेत हा दर जवळपास तिप्पट आहे.   

 भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम अंदाजे 1,59,545  च्या आसपास आहे.   

10 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, पाकिस्तानच्या स्थानिक बाजारात 24 कॅरेट 10 ग्रॅम सोन्याची दर सुमारे 4 लाख 49 हजार 899 पाकिस्तानी रुपये आहे.

पाकिस्तानमध्ये सोन्याचे भाव खरोखरच गगनाला भिडले आहेत. कराची सराफा बाजारातील ताज्या माहितीनुसारमागील 2 ते तीन महिन्यापांसून पाकिस्तानात सोन्याचा दर प्रति तोळा चार लाखाच्या वर पोहचला आहे. कराची, लाहोर आणि इस्लामाबाद सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये किमतींमध्ये फारसा फरक नाही.

अलिकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत्या किमती आणि पाकिस्तानी रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

 देशांतर्गत मागणीत वाढ, व्याजदरात कपातीची अपेक्षा आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत.

ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (एपीएसजीजेए) नुसार, स्थानिक बाजारात सोन्याचा दर सातत्याने वाढत आहे. भारतात सोन्याचे भाव पाकिस्तानच्या तुलनेत खूपच कमी आणि स्थिर आहेत.

