अल्पवयीन अभिनेत्रीचे Bold Scenes, सेतुपतीने साकारलेला व्हिलन, डेंजर क्लायमेक्स; चुकूनही चुकवू नये असा OTT वरचा पिक्चर

India OTT Movie Recommendations: दाक्षिणात्य पण हिंदी डबिंग केलेला भन्नाट चित्रपट या रविवारी पाहण्याचा बेत असेल तर तुम्ही या आगळ्यावेगळ्या चित्रपटाबद्दल वाचलेच पाहिजे. नेमका हा चित्रपट कोणता आणि तो कुठे पाहता येईल जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 15, 2026, 12:06 PM IST
ओटीटीवर चित्रपट शोधताय? मग हा चित्रपट ठरु शकतो उत्तम पर्याय

ottmovierecommendations

अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मचं सबस्क्रीप्शन असलं तरी नेमका कोणता चित्रपट पहावा हे समजत नाही. अशाच लोकांना या गॅलरीच्या माध्यमातून ओटीटीवर सहज उपलब्ध असलेला आणि वेगळ्या कथनाकावर आधारित चित्रपटाबद्दल आज आम्ही सांगणार आहोत. बजेटच्या पाचपट कमाई करुन देणारा हा चित्रपट बोल्ड सिन्सबरोबरच शुटींगपासूनच वादात सापडलेला. हा चित्रपट कोणता, तो कुठे पाहता येईल जाणून घ्या...

अंगावर काटा आणणारा व्हिलन

ottmovierecommendations

सामान्यपणे हिरोच्या भूमिकेत दिसणारा दाक्षिणात्य अभिनेता विजय सेतुपतीने साकारलेला अंगावर काटा आणणारा व्हिलन तुम्ही पाहिला आहे का? अशाच एका चित्रपटाबद्दल आज आपण बोलणार आहोत.

विजय सेतुपतीने नकारात्मक भूमिका साकारली

ottmovierecommendations

आधी सांगितल्याप्रमाणे या चित्रपटामध्ये विजय सेतुपतीने नकारात्मक भूमिका साकारली आहे. चित्रपटाचं कथानक तुम्हाला अगदी शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतं.   

100 कोटींची कमाई

ottmovierecommendations

22 कोटींची गुंतवणूक करुन बनवलेल्या या चित्रपटाने 100 कोटींची कमाई केली. म्हणजेच गुंतवणुकीच्या जवळपास पाचपट परतावा या चित्रपटाने मिळवून दिला.   

कथा काय?

ottmovierecommendations

ही गोष्ट आहे आसी नावाच्या मुलाची. हा मुलगा मच्छीमार असतो. हातावर पोट असलेल्या कुटुंबातील आसी लहानपणापासूनच संगीता नावाच्या मुलीवर प्रेम करतो. मात्र त्याचं हे प्रेम एकतर्फी असते.  

खऱ्या कथानकाला सुरुवात

ottmovierecommendations

संगीता ही उच्च जातीमधील श्रीमंत मुलगी असते. मात्र संगीताही त्याच्या प्रेमात पडते आणि इथून खऱ्या कथानकाला सुरुवात होते.  

अनेक हॉट सिन्स

ottmovierecommendations

चित्रपटामध्ये मुख्य अभिनेता आणि अभिनेत्रीने अनेक हॉट सिन्स दिले आहेत. 

अभिनेत्री अल्पवयीन असल्याने झालेला वाद

ottmovierecommendations

मात्र या चित्रपटाचं शुटींग झालं तेव्हा मुख्य अभिनेत्री म्हणजे किर्ती शेट्टी अल्पवयीन होती त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झालेला.  

बऱ्याच विषयांना केलाय स्पर्श

ottmovierecommendations

वैष्णव तेजने मुख्य अभिनेत्याची भूमिका साकारलेल्या या चित्रपटामध्ये जातपात, गरीबी-श्रीमंती, उच्चवर्णीय आणि इतर असा भेदभाव हे सारं काही या दाखवण्यात आलं आहे.  

कनेक्ट होईल अशी स्टोरी

ottmovierecommendations

अनेक विषयांना हा चित्रपट हात घालतो. या चित्रपटाशी बरेच जण कनेक्ट होतील अशी ही स्टोरी आहे. आपल्या आजूबाजूला, बातम्यांमध्ये कुठे ना कुठे अशा जोडप्याबद्दल आपण नक्कीच वाचलं किंवा ऐकलं असणार यात शंका नाही.

शेवट धक्कादायक

ottmovierecommendations

या चित्रपटाचा शेवट पाहून तु्म्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही हे खरं! या चित्रपटाचा हिंदी रिमेक बनवायला पाच वर्ष लागले.   

U/A प्रमाणपत्र

ottmovierecommendations

U/A प्रमाणपत्र मिळालेला हा सिनेमा 147 मिनिटांचा म्हणजेच जवळपास अडीच तासांचा आहे.   

चित्रपटाचं नाव काय? कुठे पाहता येईल?

ottmovierecommendations

चित्रपटाचं नाव उपेन्ना (Uppena) असं असून तो हिंदीमध्ये पाहता येईल. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर पाहता येईल. (सर्व फोटो इंटरनेटवरुन साभार)

इतकी श्रीमंती की, सिगारेटमध्ये चरस भरण्यासाठी नोकरीवर ठेवला होता माणूस; इतका Drug Addict का झाला हनी सिंग?

IPL 2026: प्रसिध्द कृष्णाला फ्लॅट सिक्स मारणारा नाशिकचा 18 वर्षीय साहिल पारेख आहे तरी कोण? दिसणार दिल्ली कॅपिटलमध्ये

रद्द! सर्वात मोठा सौदा फसला, ₹6,01,80,00,000 पाण्यात; जगातील सर्वात महागड्या खेळाला Israel Iran War चा फटका

Kuldeep Yadav Wedding: कुलदीप यादव आणि वंशिका चड्ढा विवाहबंधनात अडकले! मसूरीत पार पडलेल्या लग्नसोहळ्याचे Photo

