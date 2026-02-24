वेस्ट इंडिजमुळे भारताचे वांदे.. आता T20 वर्ल्डकप Semi Final खेळण्यासाठी काय काय करावं लागणार?
India Qualification Scenario For T20 World Cup 2026 Semi Final Points Table: सुपर 8 मध्ये ग्रुप वनमधील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेने अनुक्रमे झिम्बाब्वे आणि भारताला पराभूत करत पहिल्या दोन स्थानांवर झेप घेतली आहे. वेस्ट इंडिजच्या मोठ्या विजयामुळे पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानी फेकल्या गेलेल्या भारतीय संघाचं टेन्शन वाढलं असून आता भारताला पात्र ठरण्यासाठी काय करावं लागणार आहे हे जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Feb 24, 2026, 07:50 AM IST
पराभव झिम्बाब्वेचा फटका भारताला
टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सोमवारी वेस्ट इंडिजने भारताला अप्रत्यक्षपणे मोठा धक्का दिला असून भारताच्या सेमी-फायनलच्या आशा अधिक धुसर झाल्याचं का म्हटलं जातंय आणि भारताला आता सेमी-फायनल खेळण्यासाठी काय काय करावं लागेल हे जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे... (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)
ग्रुप वनमध्ये सोमवारी मोठी लथापालथ
वेस्ट इंडिजच्या विजयने भारत हतबल
वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेलाही मागे टाकलं
झिम्ब्बावेचा संघ 147 धावांमध्ये तंबूत
वेस्ट इंडिज थेट पहिल्या स्थानावर
सेमी-फायनलसाठी पात्र व्हायचं असेल तर भारताला काय करावं लागेल?
वेस्ट इंडिज दक्षिण आफ्रिकेच्या 3.80 या नेट रन रेटपेक्षा सरस कामगिरी करत ग्रुपमध्ये अव्वल स्थानी पोहोचलेत. दुसरीकडे भारत उणे 3.80 आणि झिम्बाब्वे उणे 5.35 नेट रन रेटसहीत तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी आहेत. त्यामुळेच आता भारताची वाट अधिक बिकट झाली असून आता सेमी-फायनलसाठी पात्र व्हायचं असेल तर भारताला काय करावं लागेल ते पाहूयात... (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)
भारताने आणि दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही सामने जिंकले तर...
भारताने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे या दोघांनाही पराभूत केलं तर चार पॉइण्ट्स भारताला मिळतील. अशा स्थितीत दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे उरलेले दोन्ही सामने जिंकले तर ते सहा पॉइण्ट्ससहीत पहिल्या आणि भारत चार पॉइण्ट्ससहीत दुसऱ्या स्थानी राहून सेमी-फायनलसाठी पात्र ठरेल. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)
तीन संघांचे प्रत्येकी 4 पॉइण्ट्स झाले तर...
...तर भारत आणि वेस्ट इंडिजचे सेमी-फायनलमध्ये
...तर भारत थेट स्पर्धेबाहेर
