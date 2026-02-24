English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • वेस्ट इंडिजमुळे भारताचे वांदे.. आता T20 वर्ल्डकप Semi Final खेळण्यासाठी काय काय करावं लागणार?

वेस्ट इंडिजमुळे भारताचे वांदे.. आता T20 वर्ल्डकप Semi Final खेळण्यासाठी काय काय करावं लागणार?

India Qualification Scenario For T20 World Cup 2026 Semi Final Points Table: सुपर 8 मध्ये ग्रुप वनमधील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेने अनुक्रमे झिम्बाब्वे आणि भारताला पराभूत करत पहिल्या दोन स्थानांवर झेप घेतली आहे. वेस्ट इंडिजच्या मोठ्या विजयामुळे पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानी फेकल्या गेलेल्या भारतीय संघाचं टेन्शन वाढलं असून आता भारताला पात्र ठरण्यासाठी काय करावं लागणार आहे हे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Feb 24, 2026, 07:50 AM IST
1/12

पराभव झिम्बाब्वेचा फटका भारताला

indiaqualificationscenario

टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सोमवारी वेस्ट इंडिजने भारताला अप्रत्यक्षपणे मोठा धक्का दिला असून भारताच्या सेमी-फायनलच्या आशा अधिक धुसर झाल्याचं का म्हटलं जातंय आणि भारताला आता सेमी-फायनल खेळण्यासाठी काय काय करावं लागेल हे जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे... (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

2/12

ग्रुप वनमध्ये सोमवारी मोठी लथापालथ

indiaqualificationscenario

टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 मध्ये भारताचा समावेश असलेल्या ग्रुप वनमध्ये सोमवारी मोठी लथापालथ झाली असून याचा फटका भरताला बसला आहे. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

3/12

वेस्ट इंडिजच्या विजयने भारत हतबल

indiaqualificationscenario

भारतीय संघ पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानी सरकला आहे. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्याचा निकाल एकतर्फी लगला. या निकालानंतर दक्षिण आफ्रिकेचीही एका स्थानाने घसरण झाली आहे. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

4/12

वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेलाही मागे टाकलं

indiaqualificationscenario

हा सामना 100 हून अधिक धावांनी जिंकत वेस्ट इंडिजने नेट रन रेटच्या बाबतीत भारताला पराभूत करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेलाही मागे टाकत ग्रुप वनममध्ये पहिल्या स्थानी झेप घेतली आहे. त्यामुळे भारताची सेमी-फायनलची वाट अधिक बिकट झाली आहे. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

5/12

झिम्ब्बावेचा संघ 147 धावांमध्ये तंबूत

indiaqualificationscenario

वेस्ट इंडिजने पहिल्यांदा फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 6 बाद 254 धावांचा डोंगर उभा केला. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना झिम्ब्बावेचा संघ 147 धावांमध्ये तंबूत परतला. त्यांना त्यांच्या निर्धारित 20 ओव्हरही खेळून काढता आल्या नाहीत. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

6/12

वेस्ट इंडिज थेट पहिल्या स्थानावर

indiaqualificationscenario

हा सामना वेस्ट इंडिजने 107 धावांनी जिंकून पॉइण्ट्स टेबलमध्ये थेट पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. या मोठ्या विजयामुळे वेस्ट इंडिजचे नेट रन रेट 5.35 वर पोहचलं आहे. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

7/12

सेमी-फायनलसाठी पात्र व्हायचं असेल तर भारताला काय करावं लागेल?

indiaqualificationscenario

वेस्ट इंडिज दक्षिण आफ्रिकेच्या 3.80 या नेट रन रेटपेक्षा सरस कामगिरी करत ग्रुपमध्ये अव्वल स्थानी पोहोचलेत. दुसरीकडे भारत उणे 3.80 आणि झिम्बाब्वे उणे 5.35 नेट रन रेटसहीत तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी आहेत. त्यामुळेच आता भारताची वाट अधिक बिकट झाली असून आता सेमी-फायनलसाठी पात्र व्हायचं असेल तर भारताला काय करावं लागेल ते पाहूयात... (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

8/12

भारताने आणि दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही सामने जिंकले तर...

indiaqualificationscenario

भारताने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे या दोघांनाही पराभूत केलं तर चार पॉइण्ट्स भारताला मिळतील. अशा स्थितीत दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे उरलेले दोन्ही सामने जिंकले तर ते सहा पॉइण्ट्ससहीत पहिल्या आणि भारत चार पॉइण्ट्ससहीत दुसऱ्या स्थानी राहून सेमी-फायनलसाठी पात्र ठरेल. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

9/12

तीन संघांचे प्रत्येकी 4 पॉइण्ट्स झाले तर...

indiaqualificationscenario

भारताने दोन्ही सामने जिंकले आणि दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिज किंवा झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना गमावला तर तीन संघांचे गुण समान म्हणजेच प्रत्येकी चार असे होती. असं झालं तर नेट रन रेटच्या आधारे अंतिम दोन संघ कोणते हे निश्चित केलं जाईल. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

10/12

...तर भारत आणि वेस्ट इंडिजचे सेमी-फायनलमध्ये

indiaqualificationscenario

भारताने दोन्ही सामने जिंकले आणि दक्षिण आफ्रिकेने आपले दोन्ही सामने गमवाल्यास भारत आणि वेस्ट इंडिजचे संघ सेमी-फायनलसाठी पात्र ठरतील.  (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

11/12

...तर भारत थेट स्पर्धेबाहेर

indiaqualificationscenario

भारताचा उरलेल्या दोन्हीपैकी एका जरी सामन्यात पराभव झाला तर भारत थेट स्पर्धेबाहेर पडेल. या स्थितीत इतर संघ काय आणि कशी कामगिरी करतात हे फारसं महत्त्वाचं असणार नाही. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

12/12

असा आहे पहिल्या दोन सामन्यानंतरचा पॉइण्ट्स टेबल

indiaqualificationscenario

सुपर 8 मध्ये ग्रुप वनमधील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेने अनुक्रमे झिम्बाब्वे आणि भारताला पराभूत करत पहिल्या दोन स्थानांवर झेप घेतली आहे. (फोटो सौजन्य - जीओ हॉटस्टार, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

