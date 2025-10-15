English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अभिमानास्पद! मुंबई पहिल्या तर पुणे दुसऱ्या स्थानी... ₹316000000000 पैकी 50% रक्कम...

Investment News: समोर आलेली ही आकडेवारी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक असून देशपातळीवरील ही आकडेवारी नक्की काय सांगतेय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 15, 2025, 11:52 AM IST
twitter
1/9

महाराष्ट्रातील दोन शहरांची बाजी

realestateinvestment

नाद करा पण मुंबई, पुण्याचा कुठं? असेच तुम्ही ही बातमी वाचल्यावर म्हणाला. नेमके कोणत्या यादीत महाराष्ट्रातील या दोन शहरांनी पहिला अन् दुसरा क्रमांक पटकावलाय जाणून घ्या... (मूळ फोटो 'बियॉण्ड वॉल्स'वरुन साभार)

twitter
2/9

गुंतवणुकीत वाढ

realestateinvestment

जुलै ते सप्टेंबर 2025 या तिमाहीत देशातील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत 48 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे  

twitter
3/9

पुणे देशाच्या आयटी सीटीपेक्षाही भारी

realestateinvestment

पुणे हे दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या आयटी सीटीने देशाच्या आयटी सीटीलाही मागे टाकलं आहे.  

twitter
4/9

31,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

realestateinvestment

CBRE Group च्या अहवालानुसार, या कालावधीत देशभरात रिअल इस्टेटमध्ये 31,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.

twitter
5/9

एकट्या पुण्याचा वाटा किती?

realestateinvestment

31,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूकीमधील 18 टक्के वाटा एकट्या पुण्याचा आहे.   

twitter
6/9

इक्विटी गुंतवणूक वाढली

realestateinvestment

जमीन खरेदी, व्यावसायिक जागा आणि विकास प्रकल्पांमुळे पुण्यातील इक्विटी गुंतवणूक वाढली आहे.   

twitter
7/9

मुंबई पहिल्या स्थानी

realestateinvestment

मुंबईने 32 टक्क्यांसह पहिला तर पुण्याने बेंगळुरूला मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला.  

twitter
8/9

गुंतवणुकीचा वेग कायम राहणार

realestateinvestment

वाढत्या मागणीमुळे पुढील तिमाहीतही पुण्यातील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचा वेग कायम राहील, असा अंदाज आहे.

twitter
9/9

...म्हणून पुण्यातील घरांची मागणी वाढली

realestateinvestment

पुण्यामधील वातारवणाबरोबरच मुंबईच्या तुलनेत अधिक संख्येने उपलब्ध असलेल्या आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्या, वाढती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, करिअरच्या नव्या संधी यासारख्या गोष्टींमुळे घरांची मागणी वाढताना दिसत आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका

पुढील अल्बम

सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो &#039;या&#039; घातक कर्करोगाचा धोका

सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका

सावध व्हा! पार्लरला जाऊन मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर करताय? असू शकतो 'या' घातक कर्करोगाचा धोका 8
Babar Azam Birthday Special: किती संपत्तीचा मालक आहे पाकिस्तानचा स्टार क्रिकेटर बाबर आझम? जाणून घ्या Net Worth

Babar Azam Birthday Special: किती संपत्तीचा मालक आहे पाकिस्तानचा स्टार क्रिकेटर बाबर आझम? जाणून घ्या Net Worth

Babar Azam Birthday Special: किती संपत्तीचा मालक आहे पाकिस्तानचा स्टार क्रिकेटर बाबर आझम? जाणून घ्या Net Worth 10
...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच

...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच

...तर मुंबईत ठाकरेच? फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांना घाम फोडणारी आकडेवारी एकदा पाहाच 18
Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत

Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत

Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत 9