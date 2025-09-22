English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील सर्वात श्रीमंत इंजिनियर महाराष्ट्रातील 'या' शहरात! शाळा सोडली पण आता आहे 1040000000000 संपत्तीचा मालक

India Most Richest Engineer: भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि यशस्वी अभियंत्यांपैकी एक जो महाराष्ट्रातील नाही तर आशियातील सर्वात प्रसिद्ध उद्योगपती आहे. ते केमिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलं आहे पण आज जगभरातील प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत. 

Neha Choudhary | Sep 22, 2025, 08:42 PM IST
आज आम्ही तुम्हाला भारतातील सर्वात श्रीमंत इंजिनियरबद्दल जाणून घेणार आहेत. हा अभियंता आज जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आहे.   

मुकेश अंबानी हे केवळ भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती नाहीत तर एक यशस्वी अभियंता देखील आहेत. त्यांची संपत्ती अंदाजे $104 अब्ज आहे. त्यांचं व्यवसाय तेल, वायू, किरकोळ व्यापार, दूरसंचार आणि मीडियासह अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेलंय. 

त्यांनी अभियंता म्हणून सुरुवात केली खरी पण आता ते भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. त्यांच्याकडे केवळ संपत्तीच नाही तर भविष्याचा विचार करण्याची आणि चांगले नियोजन करण्याची क्षमता वेळोवेळी पाहता आली आहे. 

मुकेश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष हे सर्व भारतीयांना माहिती आहे. पण ते एक केमिकल इंजिनिअर आहेत. त्यांनी मुंबईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT) मधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलंय. त्यानंतर त्यांनी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून एमबीए करण्यास सुरुवात केली, पण ते पूर्ण होऊ शकलं नाही. यानंतर ते त्यांचे वडील धीरूभाई अंबानी यांच्या व्यवसायात जोडले गेले.   

त्यांच्या संपत्तीबद्दल बोलायचं झालं तर सप्टेंबर 2025 पर्यंत, मुकेश अंबानी यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 104 अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे ₹9.17 लाख कोटी इतकी आहे. ते जगातील 18 व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 

त्यांचा रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा व्यवसाय प्रचंड आहे. त्यात पेट्रोकेमिकल्स, तेल आणि वायू, दूरसंचार, किरकोळ विक्री आणि मीडिया सेवांसह विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. कंपनीचा महसूल अब्जावधी डॉलर्समध्ये आहे आणि तिचे कामकाज जगभर पसरलेले आहे.

अहवालांनुसार, अब्जाधीश अभियंता मुकेश अंबानी भविष्यात पूर्णपणे हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखत आहेत. ज्याचा उद्देश भारताला परवडणारी आणि सुलभ ऊर्जा प्रदान करणे आहे. तसंच पर्यावरणाचे कमीत कमी किंवा अजिबात नुकसान होणार नाही. म्हणूनच रिलायन्ससारखे मोठे उद्योग 2030 पर्यंत हरित ऊर्जेकडे वळण्यासाठी आधीच वचनबद्ध आहेत.

 मुकेश अंबानी यांचे वडील, धीरूभाई अंबानी, ज्यांना भारताच्या भांडवली बाजाराचे जनक देखील मानलं जातं, त्यांनी 1966 मध्ये रिलायन्सची सुरुवात एका छोट्या कापड कंपनीच्या रूपात केली. 2007 मध्ये, त्यांचं धाकटे भाऊ अनिल अंबानी संपत्तीचा वाटप झाल्यानंतर, मुकेश अंबानी हे भारतातील पहिले रु. ट्रिलियनेअर (₹१ लाख कोटींच्या निव्वळ संपत्तीसह) बनले.

