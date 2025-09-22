भारतातील सर्वात श्रीमंत इंजिनियर महाराष्ट्रातील 'या' शहरात! शाळा सोडली पण आता आहे 1040000000000 संपत्तीचा मालक
India Most Richest Engineer: भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि यशस्वी अभियंत्यांपैकी एक जो महाराष्ट्रातील नाही तर आशियातील सर्वात प्रसिद्ध उद्योगपती आहे. ते केमिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलं आहे पण आज जगभरातील प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत.
Neha Choudhary | Sep 22, 2025, 08:42 PM IST
मुकेश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष हे सर्व भारतीयांना माहिती आहे. पण ते एक केमिकल इंजिनिअर आहेत. त्यांनी मुंबईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT) मधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलंय. त्यानंतर त्यांनी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून एमबीए करण्यास सुरुवात केली, पण ते पूर्ण होऊ शकलं नाही. यानंतर ते त्यांचे वडील धीरूभाई अंबानी यांच्या व्यवसायात जोडले गेले.
अहवालांनुसार, अब्जाधीश अभियंता मुकेश अंबानी भविष्यात पूर्णपणे हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखत आहेत. ज्याचा उद्देश भारताला परवडणारी आणि सुलभ ऊर्जा प्रदान करणे आहे. तसंच पर्यावरणाचे कमीत कमी किंवा अजिबात नुकसान होणार नाही. म्हणूनच रिलायन्ससारखे मोठे उद्योग 2030 पर्यंत हरित ऊर्जेकडे वळण्यासाठी आधीच वचनबद्ध आहेत.
