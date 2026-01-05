English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारताच्या मराठमोळ्या संजय टकले यांचा डकार रॅली 2026 यामध्ये डंका! H3 क्लास जिंकून रचला इतिहास

भारताच्या मराठमोळ्या संजय टकले यांचा डकार रॅली 2026 यामध्ये डंका! H3 क्लास जिंकून रचला इतिहास

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026: संजय टकले यांनी डकार रॅली 2026 मध्ये इतिहास रचला, त्यांच्या टोयोटा एचडीजे 100मध्ये ग्रुप एच३ जिंकला आणि कार श्रेणीमध्ये एकूण 35 वे स्थान पटकावले. हे आंतरराष्ट्रीय यश मिळाले सर्वत्र कौतुक होत आहे.   

Tejashree Gaikwad | Jan 05, 2026, 09:14 AM IST
Sanjay Takale Tops H3 Class

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

डकार रॅली 2026 मध्ये भारतीय मोटरस्पोर्टसाठी एक ऐतिहासिक क्षण होता, जेव्हा भारताच्या मराठमोळ्या संजय टकले यांनी प्रोलोग स्टेजमध्ये असाधारण कामगिरी केली. 

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

कार क्र. ७२२ मध्ये रेस करत असताना, त्यांनी H3 गटात पहिले स्थान पटकावले आणि कार गटात 35 व्या स्थानावर फिनिश केला. ९६ किमी च्या मार्गावर, ज्यामध्ये २२ किमी विशेष स्टेज आणि ७४ किमी लिआझन समाविष्ट होती, संजय टकलेने अनुभवी आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले आणि डकारच्या पहिल्या दिवशी कार गटात भारतीयाचा पोडियमवर स्थान मिळवणारा पहिला रेसर ठरला. 

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

भारताच्या संजय टकलेने डकार रॅली 2026 च्या प्रोलोग स्टेजमध्ये H3 गट जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. टोयोटा HDJ 100 मध्ये रेस करणाऱ्या ताकलेने कार गटात 35 वे स्थान पटकावले.

वाढत अनुभव फायदेशीर

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

हा संजय टकले यांचे डकारमधील दुसरा प्रयत्न होता, ज्यामुळे त्याच्या वाढत्या अनुभव आणि स्पर्धात्मक क्षमता वाढली आहे. डकार रॅली, जी सामान्यतः मोटरस्पोर्टसाठी सर्वात कठीण endurance इव्हेंट म्हणून ओळखली जाते, त्यात संजय टकलेने आपले स्थान जागतिक पातळीवर सिद्ध केले आहे. 

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

56  वर्षे वय असलेल्या भारतीय रेसरने 2025 मध्ये डकार रॅलीत पदार्पण केले होते, त्याने 18व्या स्थानावर आणि डकार क्लासिक गटात १०व्या स्थानावर फिनिश केले होते.  

केली ऐतिहासिक कामगिरी

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

डकार रॅली 2026 च्या प्रोलोग स्टेजमध्ये  संजय टकले यांनी आपली Toyota HDJ 100 मध्ये H3 क्लास जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने स्पेनच्या जोस सोले आणि सर्जिओ सेरेझो यांना मागे टाकले, जे एका Mitsubishi Montero मध्ये दुसऱ्या स्थानावर आले, तर स्पेनचेच राऊल ऑर्टिज़ टोयोटा RAV4 मध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहिले. ही भारतीय मोटरस्पोर्टसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे.

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

संजय टकले भारतीय टीम एरस्पेस रेसर्ससाठी रेस करतात आणि त्याचा फ्रेंच नॅव्हिगेटर मॅक्सिम रॉड त्याच्यासोबत आहे. त्याच्या मोहिमेला तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्य फ्रांसच्या कॉम्पॅनी सहारिएनने केले आहे, जे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची वाढती उदाहरणे दर्शवते.   

Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026

संजय टकले यांचे यश त्यांच्या मानसिक मजबूतीचे आणि भारताच्या जागतिक रॅलींमध्ये वाढत्या उपस्थितीचे प्रतीक आहे.

