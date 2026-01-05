भारताच्या मराठमोळ्या संजय टकले यांचा डकार रॅली 2026 यामध्ये डंका! H3 क्लास जिंकून रचला इतिहास
Sanjay Takale Wins H3 Class At Dakar Rally 2026: संजय टकले यांनी डकार रॅली 2026 मध्ये इतिहास रचला, त्यांच्या टोयोटा एचडीजे 100मध्ये ग्रुप एच३ जिंकला आणि कार श्रेणीमध्ये एकूण 35 वे स्थान पटकावले. हे आंतरराष्ट्रीय यश मिळाले सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Tejashree Gaikwad | Jan 05, 2026, 09:14 AM IST
Sanjay Takale Tops H3 Class
कार क्र. ७२२ मध्ये रेस करत असताना, त्यांनी H3 गटात पहिले स्थान पटकावले आणि कार गटात 35 व्या स्थानावर फिनिश केला. ९६ किमी च्या मार्गावर, ज्यामध्ये २२ किमी विशेष स्टेज आणि ७४ किमी लिआझन समाविष्ट होती, संजय टकलेने अनुभवी आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले आणि डकारच्या पहिल्या दिवशी कार गटात भारतीयाचा पोडियमवर स्थान मिळवणारा पहिला रेसर ठरला.
वाढत अनुभव फायदेशीर
केली ऐतिहासिक कामगिरी
डकार रॅली 2026 च्या प्रोलोग स्टेजमध्ये संजय टकले यांनी आपली Toyota HDJ 100 मध्ये H3 क्लास जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने स्पेनच्या जोस सोले आणि सर्जिओ सेरेझो यांना मागे टाकले, जे एका Mitsubishi Montero मध्ये दुसऱ्या स्थानावर आले, तर स्पेनचेच राऊल ऑर्टिज़ टोयोटा RAV4 मध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहिले. ही भारतीय मोटरस्पोर्टसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे.
