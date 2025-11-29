English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील गोल्डचे रेट कोण ठरवतं? भारतीयांकडे एकूण किती सोनं? 'गोल्ड'चा विश्वगुरु व्हायचं असेल तर...

India Gold Price And Mining: भारतामधील सोन्याच्या किंमती कोण ठरवतं? भारतीय ग्राहकांकडे किती सोनं आहे यासारख्या तपशीलावर भाष्य करताना भारताच्या सोनेरी भविष्यासाठी आणि गोल्डन मार्केटमधील बॉस बनण्यासाठी देशाला काय करता येईल हे तज्ज्ञांनी सांगितलं.

Swapnil Ghangale | Nov 29, 2025, 10:42 AM IST
गोल्ड मार्केटमधील विश्वगुरु होण्यासाठी...

indiagold

भारत सध्या जागतिक स्तरावरील सोन्याची किंमत ठरवण्यात कोणतीही भूमिका बजावत नाही. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यासाठी काय करावं लागेल? यासंदर्भात एक आगळी-वेगळी भूमिका या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडली आहे. गोल्ड मार्केटमधील विश्वगुरु होण्यासाठी भारताला काय करावं लागेल यासंदर्भात नेमकं त्यांचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...

पुढील दशकभरात हे शक्य...

indiagold

विकसित भारत म्हणून 2047 पर्यंत देशाची वाटचाल सुरू असताना, आज बहुतांश आयात होत असलेल्या सोन्यापैकी किमान 20 टक्के मागणी ही देशातील खाणींमधून मिळविल्या जाणाऱ्या धातूद्वारे पूर्ण केली जाणे आवश्यक ठरेल. खाण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्यास पुढील दशकभरात हे शक्य देखील आहे, असा विश्वास सराफ उद्योगातील प्रमुखांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला.  

खाणकाम लक्षणीय वाढणे अतीव महत्त्वाचे

indiagold

जागतिक सोन्याच्या बाजारपेठेत भारताचे स्थान दुसरा मोठा ग्राहक म्हणून आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत ठरविण्यात भारताला कोणतेही स्थान नाही. ठरेल त्या किमतीवर सोन्याचा ग्राहक (प्राइस टेकर) ते सोन्याच्या किंमत निर्धारणातील प्रमुख (प्राइस सेटर) या संक्रमणाच्या दिशेने जायचे, तर या मौल्यवान धातूचे देशांतर्गत खाणकाम लक्षणीय वाढणे अतीव महत्त्वाचे आहे, असे वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचे भारताचे प्रादेशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन जैन म्हणाले. त्यांच्या मते, विकसित भारत म्हणून आपल्या वाटचालीत सोने खाणीतून उत्पादन वाढ हा महत्त्वाचा घटक असेल. चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या रत्न आणि आभूषण परिषदेत ते बोलत होते.  

भारत कोणत्या किंमती करतो फॉलो?

indiagold

देशांतर्गत खाणकाम आणि सोन्यासंबंधाने समग्र संग्रहण व बैंकिंग प्रणालीच्या अभावामुळे भारताची सध्या सोन्याच्या किंमत निर्धारणांत कोणतीही भूमिका नाही. लंडनच्या एम आणि पीएम किमतींचे म्हणजेच तेथील दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोनदा ठरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय किमतीचे भारताकडून अनुसरण होत आहे. तथापि रिझर्व्ह बँक आणि सोन्यासंबंधी बँकिंग प्रणालीच्या विकासामुळे, किंमत निर्धारक होण्यावर आपला प्रभाव असेल, असे जैन म्हणाले.  

भारतीय ग्राहकांकडे किती सोनं?

indiagold

आदित्य बिर्ला समूहाच्या नोव्हेल ज्वेल्सचे सीईओ संदीप कोहली यांनी अधोरेखित केले की भारतीय ग्राहकांकडे दरसाल आयात होणाऱ्या 800 टनांच्या तुलनेत तब्बल 25000 टन सोने आहे. हे प्रमाण 50:1 या गुणोत्तरात आहे.

ग्राहक म्हणून आपल्याला...

indiagold

याउलट, स्विस सरकारकडे 1,000 टन तर ग्राहकांकडे केवळ 200 टन सोने आहे. सोन्याचा सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक असूनही, किती किंमत द्यावी हे ग्राहक म्हणून आपल्याला ठरवता येत नाही, हे आश्चर्यकारकच असल्याचे ते म्हणाले.

जागतिक स्तरावर स्पर्धा करायची असेल, तर...

indiagold

तथापि, पारदर्शकतेचा अभाव हा एक कळीचा मुद्दा असल्याचे नमूद करून एमएमटीसी पॅम्प इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक समित गुहा म्हणाले, 'जागतिक स्तरावर स्पर्धा करायची असेल, तर किंमत निर्धारक बनावे लागेल आणि संपूर्ण विपणनांत पारदर्शकता आणि नैतिक स्रोतातून पुरवठा मिळविण्याच्या मानदंडाचे काटेकोर पालन करावेच लागेल.'  

हॉलमार्किंगचं कौतुक

indiagold

भारतीय मानक ब्युरोच्या हॉलमार्किंग आणि एचयूआयडी आधारित ट्रॅकिंग सिस्टमची गुह यांनी प्रशंसा केली आणि ओईसीड आणि लंडन बुलियन मार्केट असोसिएसनसारखी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समतुल्य भारतीय मानके स्थापित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.  

2012-13 चे ते निर्बंध आजही कायम

indiagold

भारताला अजूनही 24 कॅरेट सोने निर्यात करण्याची परवानगी नाही आणि 2012-13 च्या सुमारास रिझर्व्ह बँकेने लादलेले हे निर्बंध अजूनही कायम असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. (सर्व प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

