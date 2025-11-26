English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी

Biggest District In India Interesting Facts: देशातील सर्वात छोटा जिल्हा अवघ्या 9 किलोमीटरचा असल्याचं आणि देशातील सर्वात मोठा जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील 9 राज्यांपेक्षाही मोठा आहे. हे दोन्ही जिल्हे कोणते याबद्दल रंजक माहिती जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 26, 2025, 04:21 PM IST
आकाराच्या बाबतीत 9 राज्यांना मागे टाकतो भारतातील 'हा' जिल्हा

भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता माहितीये का? देशातील 9 राज्यांपेक्षाही आकाराने हा जिल्हा आकाराने मोठा आहे. तर भारतात एक फार छोटासा जिल्हाही आहे. भारतामधील सर्वात छोट्या आणि मोठ्या जिल्ह्यांची रंजक माहिती जाणून घेऊयात या फोटोगॅलरीमधून...

जगातील सातवा सर्वात मोठा देश

आकारमानाच्या दृष्टीने भारत हा जगातील सातवा सर्वात मोठा देश आहे. आशिया खंडाचा विचार केल्यास केवळ रशिया आणि चीन हे दोनच देश आकारमानाने भारतापेक्षा मोठे आहेत. भारतात एकूण 28 राज्यं आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत.

एकूण 800 च्या आसपास जिल्हे

भारतातील जिल्ह्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास भरतामध्ये एकूण 800 च्या आसपास जिल्हे आहेत. मात्र आपल्यापैकी फारच कमी लोकांना देशातील सर्वात छोटा आणि सर्वात मोठा जिल्हा ठाऊक असेल. तुम्हाल जाणून आश्चर्य वाटेल पण देशातील सर्वात छोटा जिल्हा अवघ्या 9 किलोमीटरचा असल्याचं आणि देशातील सर्वात मोठा जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील 9 राज्यांपेक्षाही मोठा आहे.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आणि छोटे जिल्हे

भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला जिल्हा भारतात असल्याचं सांगितलं तरी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे. देशात श्रेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आणि छोटे जिल्हे कोणते हे आपण जाणून घेऊयात. तसेच असा कोणता जिल्हा आहे जो 9 राज्यांपेक्षाही मोठा आहे हे सुद्धा जाणून घेऊयात...

सर्वाधिक लोक राहणारा जिल्हा आधी महाराष्ट्रात होता, पण...

2011 च्या जणगणनेनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर भारतामधील मोठा जिल्हा होण्याचा मान ठाण्याला मिळाला होता. मात्र 2014 मध्ये ठाण्याचं विभाजन होऊन पालघर हा वेगळा जिल्हा अस्तित्वात आला. त्यामुळे आगामी जणगणनेमध्ये हा मान ठाण्याला मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला जिल्हा

सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला जिल्हा हा अरुणालच प्रदेशमधील दिबांग व्हॅली हा आहे. या जिल्ह्यात केवळ 8 हजार लोक राहतात. 

भारतामधील सर्वात छोट्या आकाराचा जिल्हा कोणता?

पाँडेचेरीमधील माहे जिल्हा हा देशातील सर्वात छोटा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ केवळ 9 स्वेअर किलोमीटर इतकं आहे. लडाखमधील लेह जिल्हा हा भरतातील दुसरा सर्वात मोठा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचं एकूण क्षेत्रफळ 45 हजार 110 स्वेअर किलोमीटर इतकं आहे. 

भारतामधील सर्वात मोठा जिल्हा 9 राज्यांपेक्षाही मोठा

भारतामधील सर्वात मोठा जिल्हा गुजरातमध्ये आहे. गुजरातमधील या जिल्ह्याचं नाव कच्छ असं आहे. या जिल्ह्याचं एकूण क्षेत्रफळ हे 45 हजार 674 स्वेअर किलोमीटर इतकं आहे. आकारमानाच्या हिशोबाने हा जिल्हा भारतातील 9 राज्यांपेक्षाही मोठा आहे.

या जिल्हापेक्षा आकाराने लहान असलेली 9 राज्य कोणती?

कच्छ जिल्ह्यापेक्षा लहान आकारमान असणाऱ्या राज्यांमध्ये हरियाणा, गोवा, केरळ, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम, नागालँड, मणिपूर यांचा समावेश होतो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य: 'फ्री  पिक'वरुन साभार)

