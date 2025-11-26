भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी
Biggest District In India Interesting Facts: देशातील सर्वात छोटा जिल्हा अवघ्या 9 किलोमीटरचा असल्याचं आणि देशातील सर्वात मोठा जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील 9 राज्यांपेक्षाही मोठा आहे. हे दोन्ही जिल्हे कोणते याबद्दल रंजक माहिती जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 26, 2025, 04:21 PM IST
1/9
आकाराच्या बाबतीत 9 राज्यांना मागे टाकतो भारतातील 'हा' जिल्हा
2/9
जगातील सातवा सर्वात मोठा देश
3/9
एकूण 800 च्या आसपास जिल्हे
भारतातील जिल्ह्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास भरतामध्ये एकूण 800 च्या आसपास जिल्हे आहेत. मात्र आपल्यापैकी फारच कमी लोकांना देशातील सर्वात छोटा आणि सर्वात मोठा जिल्हा ठाऊक असेल. तुम्हाल जाणून आश्चर्य वाटेल पण देशातील सर्वात छोटा जिल्हा अवघ्या 9 किलोमीटरचा असल्याचं आणि देशातील सर्वात मोठा जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील 9 राज्यांपेक्षाही मोठा आहे.
4/9
लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आणि छोटे जिल्हे
5/9
सर्वाधिक लोक राहणारा जिल्हा आधी महाराष्ट्रात होता, पण...
6/9
सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला जिल्हा
7/9
भारतामधील सर्वात छोट्या आकाराचा जिल्हा कोणता?
8/9
भारतामधील सर्वात मोठा जिल्हा 9 राज्यांपेक्षाही मोठा
9/9