Marathi News
₹19000 कोटींच्या आश्चर्यकारक बोगद्यामुळं भारतानं उडवली चीनची झोप; अमर्याद वेगाशी काय संबंध?

India China Border : काहीतरी अद्वितीय करण्याच्या मार्गावर भारत. चीनच्या सीमेनजीक नेमकं काय सुरुय? ‘या’ बोगद्यानं उडवली सर्वांचीच झोप. काय आहे प्रकरण?

Sayali Patil | Feb 16, 2026, 03:25 PM IST
India underwater Train Tunnel near China Border latest update

Train Tunnel near China Border: नागरिकांच्या गरजा आणि विकासाच्या वाटेवर निघालेला देश अर्थात भारत सध्या विविध मार्गांनी प्रगतीपथावर वाटचाल करत असतानाच शेतारी राष्ट्रांना थक्क करण्याचं कामही करत आहे. सध्या चीनची झोप भारतानं उडवली असून यास कारणीभूत ठरत आहे तो म्हणजे एक बोगदा. भारतातली पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा झाली असून, 2027 पर्यंत ही ट्रेन सेवेत दाखल होईल.

अंडरवॉटर टनल

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

याच बुलेट ट्रेनसाठी भारतात अंडरवॉटर टनल अर्थात पाण्य़ाखाली असणाऱ्या बोगद्याची निर्मिती करण्यात येत आहे. जवळपास 19000 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम खर्चून हा आश्चर्यकारक बोगदा बांधण्याचं काम चीनच्याच सीमेनजीक होत आहे.

अमर्याद वेग

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

भारताच्या या अंडरवॉटर टनलमुळं चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचणं सोपं होत असून या रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत 20 मिनिटांमध्ये तब्बल 240 किमी इतकं अंतर अमर्याद वेगानं गाठता येणार आहे.

आसाम

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीच्या अंतर्गत भागात हा बोगदा तयार करण्यात येत असून, 6 तासांचा प्रवास यामुळं अवघ्या 20 मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे. 33.7 किमी अंतराच्या या बोगद्यामुळं गोहपुर (NH-15)- नुमालीगढ़ (NH-715) ही ठिकाणं जोडली जाणार आहेत.

अंडरवॉटर रोड कम रेल टनल

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

भारतातील पहिल्या आणि जगातील दुसऱ्या अशा या अंडरवॉटर रोड कम रेल टनल प्रकल्पात एकाच बोगद्यामध्ये रस्ता आणि रेल्वेमार्गही असेल. म्हणजे वाहनं आणि ट्रेन एकाच वेळी प्रवास करतील. इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन (EPC) च्या माध्यमातून हा प्रकल्प आकारास आणला जात आहे.

ट्विन ट्युब टनल

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

ट्विन ट्युब टनल, असं या बोगद्याला संबोधण्यात येत असून यासाठीचा खर्च 18662 ते 19000 कोटींच्या दरम्यान जाईल असंही म्हटलं जात आहे. अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पूर्वोत्तर भारतात उत्तम रस्तेमार्गांचा पर्याय उपलब्ध होईल. ज्यामुळं अरुणाचल प्रदेश, नागालँडसह पूर्वोत्तर भारतातील अनेक ठिकाणांमध्ये वाहतुकीच्या सोयींची सहज उपलब्धता असेल.

अतिशय खास

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

हा प्रकल्प अतिशय खास असण्याचं कारण म्हणजे त्याध्ये 34 किमी लांबीच्या बोगद्यात दोन समांतर बोगदे असतील. वाहनं आणि ट्रेन इथून एकत्र प्रवास करणार असून त्यामुळं हाय कपॅसिटी मूव्हमेंट अधिक कमाल असेल.

शेजारी राष्ट्राचा तीळपापड

India underwater Train Tunnel near China Border latest update

पाच वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा मानस असून, चत्यामुळं अरुणाचल प्रदेशाला हाय स्पीड कनेक्टीव्हिटीनं जोडलं जाणार आहे. चीनच्या सीमेनजीक भारतानं हा प्रकल्प उभारण्याचा मानस ठेवल्यानं आता शेजारी राष्ट्राचा तीळपापड होणार यात वाद नाही.

