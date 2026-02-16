₹19000 कोटींच्या आश्चर्यकारक बोगद्यामुळं भारतानं उडवली चीनची झोप; अमर्याद वेगाशी काय संबंध?
India China Border : काहीतरी अद्वितीय करण्याच्या मार्गावर भारत. चीनच्या सीमेनजीक नेमकं काय सुरुय? ‘या’ बोगद्यानं उडवली सर्वांचीच झोप. काय आहे प्रकरण?
Sayali Patil | Feb 16, 2026, 03:25 PM IST
Train Tunnel near China Border: नागरिकांच्या गरजा आणि विकासाच्या वाटेवर निघालेला देश अर्थात भारत सध्या विविध मार्गांनी प्रगतीपथावर वाटचाल करत असतानाच शेतारी राष्ट्रांना थक्क करण्याचं कामही करत आहे. सध्या चीनची झोप भारतानं उडवली असून यास कारणीभूत ठरत आहे तो म्हणजे एक बोगदा. भारतातली पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा झाली असून, 2027 पर्यंत ही ट्रेन सेवेत दाखल होईल.
ट्विन ट्युब टनल, असं या बोगद्याला संबोधण्यात येत असून यासाठीचा खर्च 18662 ते 19000 कोटींच्या दरम्यान जाईल असंही म्हटलं जात आहे. अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पूर्वोत्तर भारतात उत्तम रस्तेमार्गांचा पर्याय उपलब्ध होईल. ज्यामुळं अरुणाचल प्रदेश, नागालँडसह पूर्वोत्तर भारतातील अनेक ठिकाणांमध्ये वाहतुकीच्या सोयींची सहज उपलब्धता असेल.
