विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी... रोहितने महिन्याभरात नेमकं किती वजन कमी केलं पाहिलं का?
Rohit Sharma Total Weight Loss: भारतीय संघामध्ये टिकून राहायचं असेल तर फिट राहण्याशिवाय पर्याय नाही हे उमगल्याने रोहितने स्वत:मध्ये मोठा बदल करुन घेतला. मात्र त्याने नेमकं किती वजन कमी केलंय माहितीये का? याबद्दलच जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 19, 2025, 10:08 AM IST
विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी...
प्रभावी कामगिरी करण्यात अपयश
सावध खेळी
स्वस्तात परतला
बदल प्राकर्षाने जाणवत होता
कसलीच कसर सोडत नाही
नेमकं किती वजन कमी केलं?
पर्याय नव्हता
