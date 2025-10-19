English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी... रोहितने महिन्याभरात नेमकं किती वजन कमी केलं पाहिलं का?

Rohit Sharma Total Weight Loss: भारतीय संघामध्ये टिकून राहायचं असेल तर फिट राहण्याशिवाय पर्याय नाही हे उमगल्याने रोहितने स्वत:मध्ये मोठा बदल करुन घेतला. मात्र त्याने नेमकं किती वजन कमी केलंय माहितीये का? याबद्दलच जाणून घ्या...  

Swapnil Ghangale | Oct 19, 2025, 10:08 AM IST
1/9

विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी...

rohitweight

रोहित शर्मा आज मैदानात उतरल्यापासून त्याच्या वजनामधील बदल हा प्राकर्षाने जाणवत होता. अवघ्या एका महिन्यात रोहितने किती वजन कमी केलंय याची आकडेवारी समोर आलीये. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

2/9

प्रभावी कामगिरी करण्यात अपयश

rohitweight

भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात सात महिन्यानंतर मैदानात उतरलेल्या रोहित शर्माला फारशी प्रभावी कामगिरी करता आलेली नाही. रोहित शर्मा अवघ्या आठ धावा करुन तंबूत परतला.

3/9

सावध खेळी

rohitweight

रोहित शर्मा कर्णधार शुभमन गिलसोबत मैदानावर फलंदाजीसाठी आला. पहिल्या चेंडूपासूनच रोहित सावध खेळी करताना दिसला. रोहितने एक उत्तम स्ट्रेट ड्राइव्ह लगावला. त्यामुळे आता तो मोठी खेळी करणार असं चाहत्यांना वाटत होतं.

4/9

स्वस्तात परतला

rohitweight

मात्र सामन्यातील चौथ्याच ओव्हरला 14 बॉलमध्ये 8 धावा करुन रोहित तंबूत परतला. त्याला जोश हेजलवूडने मॅट रेन्शॉ करवी झेलबाद केलं.  

5/9

बदल प्राकर्षाने जाणवत होता

rohitweight

रोहितला या सामन्यात फलंदाजीत मोठा प्रभाव पाडता आला नसला तरी त्याने वजन कमी करण्यासाठी घेतलेली मेहनत त्याला पाहता क्षणी समजत होती. अगदी राष्ट्रगीतासाठी संघ उभा असतानाही रोहितमधील बदल प्राकर्षाने जाणवत होता.

6/9

कसलीच कसर सोडत नाही

rohitweight

रोहित शर्माने आपल्याला 2027 चा एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकप खेळायचा असल्याचं अनेकदा सांगितलं असून त्यासाठीच तो तयारी करतोय. व्यायाम असो किंवा सराव असो रोहित कसलीच कसर सोडत नाहीये.  

7/9

नेमकं किती वजन कमी केलं?

rohitweight

मात्र या साऱ्यात रोहितने नेमकं किती वजन कमी केलं आहे? असा प्रश्न अनेक चाहत्यांना पडला आहे. मध्यंतरी रोहित एका पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहिला होता आणि त्यातही तो अगदी फीट दिसत होता. त्यामुळेच त्याने नेमकं किती वजन कमी केलं हा चर्चेचा मुद्दा ठरतोय.   

8/9

पर्याय नव्हता

rohitweight

तर रोहितने 20 किलो वजन कमी केल्याचं सांगितलं जात आहे. भविष्यात स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये टिकून राहायचं असेल तर रोहितकडे वजन कमी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता असं सांगितलं जात आहे.  

9/9

आधी किती वजन होतं आणि आता किती आहे?

rohitweight

त्यामुळेच रोहितने ऑगस्ट महिन्यामध्ये 30 दिवसांमध्ये जवळपास 20 किलो वजन कमी केलं. रोहितने आपलं वजन 95 वरुन 75 किलोपर्यंत कमी केल्याचं सांगितलं जात आहे.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

