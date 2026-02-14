English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारत विरुद्ध पाकिस्तान Live मॅच Free मध्ये कुठे पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स एका क्लिकवर

IND VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सर्वात हायव्होल्टेज सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने बहिष्काराची धमकी दिल्यावर हा सामना होईल की नाही याबाबत प्रश्न होता. मात्र आयसीसी सोबत झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास होकार दिला आहे. त्यामुळे रविवारी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना पार पडणार आहे. मात्र भारतातील प्रेक्षकांना हा सामना फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल याबाबत जाणून घेऊयात.  

Pooja Pawar | Feb 14, 2026, 11:36 PM IST
विजेता संघ जाणार सुपर 8 फेरीत :

श्रीलंकेच्या कोलंबो येथील आर प्रेमदास स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांचा हा ग्रुप स्टेजमधील तिसरा सामना असून या सामन्यात विजयी होणारा संघ हा सुपर 8 फेरीत त्यांचं स्थान निश्चित करेल.

ग्रुप ए चा पॉईंट्स टेबल :

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ ग्रुप ए चा भाग असून यात यांच्याशिवाय यूएसए, नामिबिया आणि नेदरलँड हे संघ आहेत. भारताने यापूर्वी यूएसए आणि नामिबिया यांना पराभूत करून टेबलमध्ये प्रथम स्थान मिळवलंय तर पाकिस्तानने सुद्धा यूएसए आणि नेदरलँडला धूळ चारून चार पॉईंट्स मिळवले. परंतु पाकिस्तानचा नेट रन रेट हा भारतापेक्षा कमी असल्याने ते दुसऱ्या स्थानी आहेत. 

पाकिस्तानने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतला :

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुरुवातीला बांगलादेशला स्पर्धेतून बाजूला केल्याच्या निर्णयाचा विरोध करून पाकिस्तानने भारताविरुद्ध 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र काही दिवसांपूर्वीच आयसीसी सोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी भारतासोबत सामना खेळण्यास होकार दिला आणि त्यामुळेच रविवारी कोलंबो येथे सामना रंगणार आहे. 

भारत नेहमी वरचढ ठरला :

भारत विरुद्ध पाकिस्तानचे दोन सांग विशेषतः जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानात भिडतात तेव्हा या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. आतापर्यंत टी 20 क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या सामन्यांमध्ये भारताचंच पारडं नेहमी जड राहिलेलं आहे. आशिया कप 2025 च्या फायनलमध्ये सुद्धा भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद पटकावलं होतं. 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान हेड टू हेड रेकॉर्ड :

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी 20 रेकॉर्ड पाहिला तर आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आले. यापैकी 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय. तर आतापर्यंत टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले तर यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय.

सामना कधी सुरु होणार?

रविवारी होणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याला संध्याकाळी 7 वाजता सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी अर्धातास आधी दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये टॉस पार पडेल. 

सामना कुठे पाहता येणार?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना टीव्हीवर प्रेक्षकांना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध चॅनेल्सवर पाहता येईल. तर मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी जिओहॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

फ्री मध्ये भारत - पाक सामना कुठे पाहाल?

प्रेक्षक डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवर भारत - पाकिस्तान सामना मोफत पाहू शकतात. T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये डीडी स्पोर्ट्स केवळ भारताच्या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रेक्षकांकडे फ्री डिश किंवा DD फ्री डिश कनेक्शन आहे, ते भारताचे सर्व सामने कोणतेही निशुल्क टीव्हीवर पाहू शकतात.

