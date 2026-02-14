भारत विरुद्ध पाकिस्तान Live मॅच Free मध्ये कुठे पाहायची? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स एका क्लिकवर
IND VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सर्वात हायव्होल्टेज सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने बहिष्काराची धमकी दिल्यावर हा सामना होईल की नाही याबाबत प्रश्न होता. मात्र आयसीसी सोबत झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास होकार दिला आहे. त्यामुळे रविवारी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना पार पडणार आहे. मात्र भारतातील प्रेक्षकांना हा सामना फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल याबाबत जाणून घेऊयात.