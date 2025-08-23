English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ट्रम्प धमकी'मुळे भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार Asia Cup चा सामना? 'लेटरबॉम्ब'ने खळबळ

India Vs Pakistan Match 2025 Asia Cup: आगामी आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात बोलताना थेट भाजपाचा उल्लेख करत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या या पत्राने एकच खळबळ उडाली असून कोणी लिहिलंय हे पत्र? त्यात काय आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Aug 23, 2025, 12:13 PM IST
लेटरबॉम्बने खळबळ

indvspakmodi

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारत-पाकिस्तानाविरुद्ध सामना खेळणार आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. हा लेटरबॉम्ब खळबळ उडवून देणारा आहे. नेमकं कोणी आणि कोणाला पाठवलं हे पत्र आणि या सामन्यामागील ट्रम्प कनेक्शन काय जाणून घेऊयात...

अश्रू अजून थांबलेले नाहीत

indvspakmodi

पहलगाममधील पीडितांचे अश्रू अजून थांबलेले नाहीत असा उल्लेख उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भारत-पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात आक्षेप नोंदवताना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.

अमानवीय निर्णय

indvspakmodi

पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणं अमानवीय असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय. 

होकार हा धक्कादायक

indvspakmodi

भारत-पाकिस्तान सामन्याला होकार हा मोठा धक्का असल्याचा पत्रात उल्लेख

ऑपरेश सिंदूर सुरु असताना क्रिकेट कशाला?

indvspakmodi

एकीकडे ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेलं नाही असं सांगता मग ते सुरु असतानाच क्रिकेट कसं काय खेळू शकतो आपण पाकिस्तानसोबत? असा प्रश्न राऊतांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रातून विचारला आहे.

त्या 26 जणींचं काय?

indvspakmodi

पहलगाममध्ये ज्या माता-भगिनींचं कुंकू पुसण्यात आलं त्या 26 जणांचा विचार हा निर्णय घेताना केला होता का? राऊतांचा मोदींना सवाल.

रक्त आणि क्रिकेट एकत्र कसं चालणार?

indvspakmodi

रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही मग रक्त आणि क्रिकेट एकत्र कसं चालणार?

जुगार आणि भाजपा कनेक्शन

indvspakmodi

भारत-पाकिस्तान सामन्यांवर जो जुगार खेळला जातो त्यामध्ये भाजपा नेत्यांचा समावेश असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय.

ट्रम्प यांचा दबाव?

indvspakmodi

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी हा सामना खेळवण्यासाठी दबाव टाकलाय का? असा सवालही राऊतांनी विचारलाय.

