'ट्रम्प धमकी'मुळे भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार Asia Cup चा सामना? 'लेटरबॉम्ब'ने खळबळ
India Vs Pakistan Match 2025 Asia Cup: आगामी आशिया चषक स्पर्धेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात बोलताना थेट भाजपाचा उल्लेख करत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या या पत्राने एकच खळबळ उडाली असून कोणी लिहिलंय हे पत्र? त्यात काय आहे जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Aug 23, 2025, 12:13 PM IST
लेटरबॉम्बने खळबळ
अश्रू अजून थांबलेले नाहीत
ऑपरेश सिंदूर सुरु असताना क्रिकेट कशाला?
त्या 26 जणींचं काय?
रक्त आणि क्रिकेट एकत्र कसं चालणार?
जुगार आणि भाजपा कनेक्शन
