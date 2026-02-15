IND vs PAK T20 World Cup: आज रंगणार महामुकाबला! भारताच्या विजयासाठी देशभरात पूजा, होम हवन; बघा Photo
India vs Pakistan T20 World Cup Match: टी-२० विश्वचषकात भारताच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयासाठी आज देशभरात हवन आणि पूजा करण्यात येत आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर सुरू होईल.
Tejashree Gaikwad | Feb 15, 2026, 02:26 PM IST
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश यांसह अनेक राज्यांमध्ये सकाळपासून मंदिरांमध्ये भक्तांची गर्दी पाहायला मिळाली. Gorakhpur येथील शिवमंदिरात भाविकांनी महादेवासमोर भारताच्या विजयाची कामना करत विशेष अभिषेक केला. एका भक्ताने सांगितले, “आजचा दिवस खूप खास आहे. आम्ही महादेवांकडे प्रार्थना केली की टीम इंडियाने दमदार खेळ करून विजय मिळवावा.”
सामना कधी आणि कुठे?
