  • IND vs PAK T20 World Cup: आज रंगणार महामुकाबला! भारताच्या विजयासाठी देशभरात पूजा, होम हवन; बघा Photo

IND vs PAK T20 World Cup: आज रंगणार महामुकाबला! भारताच्या विजयासाठी देशभरात पूजा, होम हवन; बघा Photo

India vs Pakistan T20 World Cup Match: टी-२० विश्वचषकात भारताच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयासाठी आज देशभरात हवन आणि पूजा करण्यात येत आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर सुरू होईल.  

Tejashree Gaikwad | Feb 15, 2026, 02:26 PM IST
1/8

टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील भारत-पाकिस्तान सामना म्हणजे केवळ क्रिकेटचा खेळ नाही, तर भावना, श्रद्धा आणि देशभक्तीचा उत्सव असतो. आज होणाऱ्या या बहुप्रतीक्षित लढतीपूर्वी देशभरात भारतीय संघाच्या विजयासाठी विशेष पूजा-अर्चा, हवन आणि प्रार्थनांचे आयोजन करण्यात आले आहे.   

2/8

महाशिवरात्रीचा पवित्र दिवस आणि भारत-पाक सामना यांचा योग आल्याने वातावरण अधिकच भारावलेले दिसत आहे.  

3/8

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश यांसह अनेक राज्यांमध्ये सकाळपासून मंदिरांमध्ये भक्तांची गर्दी पाहायला मिळाली. Gorakhpur येथील शिवमंदिरात भाविकांनी महादेवासमोर भारताच्या विजयाची कामना करत विशेष अभिषेक केला. एका भक्ताने सांगितले, “आजचा दिवस खूप खास आहे. आम्ही महादेवांकडे प्रार्थना केली की टीम इंडियाने दमदार खेळ करून विजय मिळवावा.”  

4/8

तसेच भारताच्या विजयासाठी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगावर विशेष पूजा करण्यात आली. मंदिर परिसरातील चाहते भारतीय खेळाडूंचे फोटो हातात घेऊन जल्लोष करत होते. वातावरणात 'भारत माता की जय' आणि 'वंदे मातरम' असे नारे ऐकू येत होते.  

5/8

 एका भाविकाने सांगितले, “भारताने २०० पेक्षा जास्त धावा कराव्यात आणि पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ बाद व्हावा, अशी मी प्रार्थना केली आहे.” दुसऱ्या एका चाहत्याने विनोदाने म्हटले, “आज महाशिवरात्री आहे, त्यामुळे महादेवांनी आपल्या संघाला विजयाचे आशीर्वाद द्यावेत.”  

6/8

सामना कधी आणि कुठे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा महामुकाबला आज सायंकाळी ७ वाजता आर. प्रेमदासा स्टेडियम येथे खेळवला जाणार आहे. नाणेफेक ६.३० वाजता होईल. कोलंबोमध्ये पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असली तरी सामना वेळेत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

7/8

सामना थेट पाहण्यासाठी: Star Sports नेटवर्क  ऑनलाईन लाईव्ह स्ट्रीमिंग: JioHotstar अ‍ॅप आणि वेबसाइट

8/8

 भारत-पाकिस्तान सामना म्हणजे केवळ दोन संघांमधील स्पर्धा नसून दोन देशांतील क्रिकेटप्रेमींच्या भावना त्याच्याशी जोडलेल्या असतात. मैदानावर खेळाडू झुंज देणार असताना, देशभरातील चाहते प्रार्थनेत मग्न आहेत. आता सर्वांची नजर संध्याकाळच्या त्या क्षणाकडे लागली आहे, जेव्हा सामन्याची पहिली चेंडू टाकली जाईल आणि खऱ्या अर्थाने महासंग्रामाला सुरुवात होईल.  

