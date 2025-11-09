English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Periods च्या वेदनांवर मात करून कसं खेळता? स्नेह राणा म्हणाली, 'पीरियड्सच्या काळात मी जास्त...'

Sneh Rana On Period Pain: स्नेह राणा यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, जर महिला खेळाडूंना क्रिकेट खेळताना मासिक पाळी येते, तर त्या त्या काळात होणाऱ्या क्रॅम्प आणि वेदनांना कसे तोंड देतात.  

Tejashree Gaikwad | Nov 09, 2025, 01:37 PM IST
twitter
1/8

स्नेह पीरियड्स पेन विषयी मोकळेपणाने बोलली

Sneh Rana on Periods Pain

भारतीय महिला क्रिकेट संघातील ऑलराउंडर स्नेह राणा हिने अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत महिलांना खेळाच्या मैदानावर भेडसावणाऱ्या सर्वात मोठ्या मासिक पाळीबद्दल म्हणजेच पीरियड्स पेन विषयी मोकळेपणाने बोलली.   

twitter
2/8

महिला खेळाडूंच्या जिद्दीची खरी कसोटी

Sneh Rana on Periods Pain

खेळाच्या मैदानावर तासन्‌तास उभं राहणं, धावणं, बॉलिंग-बॅटिंग करणं हे सहज काम नाही. आणि त्याच वेळी शरीरात होणाऱ्या तीव्र वेदनांशी सामना करणं  ही महिला खेळाडूंच्या जिद्दीची खरी कसोटी ठरते.  

twitter
3/8

पीरियड्समध्ये कसे खेळता?

Sneh Rana on Periods Pain

स्नेह राणा ‘लल्लनटॉप’च्या ‘बैठकी’ या कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. या मुलाखतीत तिला विचारण्यात आलं की, जेव्हा तुम्हाला पीरियड्स सुरू असतात आणि त्याचवेळी सामना खेळायचा असतो, तेव्हा तुम्ही कसं मॅनेज करता? त्यावर स्नेहाचं उत्तर अत्यंत प्रामाणिक आणि प्रेरणादायी होतं.

twitter
4/8

खेळाडू असल्याने सामना चुकवणं पर्याय नसतो

Sneh Rana on Periods Pain

ती म्हणाली, “हा विषय खूप महत्वाचा आहे, पण त्यावर बोलायला अनेकजण संकोच असतात. लोकांना या गोष्टीबद्दल फारशी जाणीव नाही. मला स्वतःलाही पीरियड्सच्या वेळी खूप क्रॅम्प्स येतात, पण आम्ही खेळाडू असल्याने सामना चुकवणं पर्याय नसतो. अशा वेळेला आम्हाला काहीवेळा औषधं घ्यावी लागतात.”  

twitter
5/8

“दुखत असलं तरी थांबायचं नाही”

Sneh Rana on Periods Pain

स्नेह पुढे सांगते, “कधी कधी खूप वेदना होतात, पण जेव्हा तुम्ही आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करत असता, तेव्हा मागे हटणं शक्यच नसतं. आम्ही मानसिकदृष्ट्या इतके मजबूत बनतो की या वेदना थांबवू शकत नाहीत. खेळ म्हणजे आमचं स्वप्न आहे आणि त्यासाठी शरीराचं बंधन होऊ द्यायचं नाही.”

twitter
6/8

खेळताना मनावर नियंत्रण महत्त्वाचं

Sneh Rana on Periods Pain

ती सांगते की, “मैदानाबाहेर आम्ही गरम पाण्याचे पॅड्स वापरतो, जे थोडं आराम देतात. पण खेळताना मनावर नियंत्रण ठेवणं जास्त महत्त्वाचं असतं. माझ्यासाठी तर उलटं असतं  पीरियड्सच्या काळात मी जास्त चांगलं परफॉर्म करते. कदाचित त्या वेदनांमुळे माझं फोकस अजून वाढतो.”

twitter
7/8

महिला खेळाडूंच्या ताकदीचा खरा अर्थ

Sneh Rana on Periods Pain

स्नेह राणा हिचं हे वक्तव्य फक्त क्रिकेटपुरतं मर्यादित नाही, तर प्रत्येक त्या महिलेसाठी प्रेरणादायी आहे जी आपल्या वेदना, चढ-उतार आणि संघर्षांमधूनही हार न मानता आपलं काम करते. खेळ असो, ऑफिस असो किंवा घर महिलांनी या नैसर्गिक प्रक्रियेचा स्वीकार करून स्वतःला थांबू न देणं, हीच खरी ताकद आहे.

twitter
8/8

एक सकारात्मक बदल

Sneh Rana on Periods Pain

आजच्या तरुण पिढीतील महिला खेळाडू फक्त मैदानावरच नाही, तर मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक जागरूकतेबद्दलही बोलायला पुढे येत आहेत. स्नेह राणा सारख्या खेळाडूंची ही मोकळी चर्चा समाजात एक सकारात्मक बदल घडवते.  

twitter
पुढील
अल्बम

'ही' मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून? लवकरच... तिचं रितेश देशमुख कनेक्शनही चर्चेत

पुढील अल्बम

&#039;ही&#039; मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून? लवकरच... तिचं रितेश देशमुख कनेक्शनही चर्चेत

'ही' मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून? लवकरच... तिचं रितेश देशमुख कनेक्शनही चर्चेत

'ही' मराठी अभिनेत्री सुनिल शेट्टीची भावी सून? लवकरच... तिचं रितेश देशमुख कनेक्शनही चर्चेत 11
Saturday box office collection: &#039;हे&#039; चित्रपट घालतायेत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ, आघाडीचा चित्रपट कोणता?

Saturday box office collection: 'हे' चित्रपट घालतायेत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ, आघाडीचा चित्रपट कोणता?

Saturday box office collection: 'हे' चित्रपट घालतायेत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ, आघाडीचा चित्रपट कोणता? 8
महिन्याभरात ₹1800000000 तोटा... बस खचाखच भरलेल्या तरी तोटा का? अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; &#039;ही&#039; उत्तरं सापडेना

महिन्याभरात ₹1800000000 तोटा... बस खचाखच भरलेल्या तरी तोटा का? अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; 'ही' उत्तरं सापडेना

महिन्याभरात ₹1800000000 तोटा... बस खचाखच भरलेल्या तरी तोटा का? अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; 'ही' उत्तरं सापडेना 9
पुण्यातील &#039;ही&#039; बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..

पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..

पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे.. 11