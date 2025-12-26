English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • जवानांना Insta वापरण्याची मुभा, पण...; Indian Army ची सोशल मिडिया पॉलिसी थक्क करणारी

जवानांना Insta वापरण्याची मुभा, पण...; Indian Army ची सोशल मिडिया पॉलिसी थक्क करणारी

Indian Army Social Media Policy: भारतीय लष्कराने आपलं सोशल मीडिया धोरण बदललं आहे. या नव्या धोरणामध्ये लष्कराशीसंबंधित कर्मचाऱ्यांना काही सवलती दिल्या असल्या तरी बऱ्याच अटी घालण्यात आल्यात. नेमके बदल काय ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 26, 2025, 11:54 AM IST
twitter
1/8

भारतीय लष्करी जवानांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी पण...

indianarmy

भारतीय लष्कराने सोशल मीडियासंदर्भात नवी नियम लागू केले असून सध्या या नियमांची चांगलीच चर्चा आहे. नेमके काय नियम बदललेत पाहूयात...

twitter
2/8

मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल

indianarmy

भारतीय लष्कराने सोशल मीडिया वापराबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केला असून, आता सेनेतील अधिकारी व जवान इन्स्टाग्रामवर खाते उघडू शकतील. मात्र, ते केवळ प्रेक्षक म्हणूनच वापरू शकतील.

twitter
3/8

या नियमांचा मुख्य उद्देश...

indianarmy

या नियमांचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीय माहितीचे संरक्षण करणे हा आहे. कोणत्याही पोस्टला लाईक करणेही नियमभंग ठरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.    

twitter
4/8

काय करता येईल ?

indianarmy

इन्स्टाग्रामवर खाते उघडता येईल। पोस्ट, व्हिडीओ, रील्स फक्त पाहता येतील  

twitter
5/8

काय करता येणार नाही?

indianarmy

कोणतीही पोस्ट टाकणे। पोस्टवर कमेंट करणे। पोस्टला लाईक करणे। 'कंटेंट' शेअर करणे

twitter
6/8

सर्व रॅकसाठी नियम

indianarmy

हे सुधारित नियम सेनेतील सर्व दर्जाच्या (रैंक) अधिकारी व जवानांना लागू आहेत. काही दिवसांपूर्वीच हे नियम अंमलात आणण्यात आले.  

twitter
7/8

हा बदल का केला?

indianarmy

डिजिटल युगात सैनिकांना घडामोडींची जाणीव राहावी, देश-विदेशातील बातम्या, घडामोडी समजाव्यात, हा या बदलामागील हेतू आहे. मात्र, त्याचवेळी संवेदनशील किंवा गोपनीय माहिती चुकूनही बाहेर जाऊ नये, यासाठी कडक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.  

twitter
8/8

एक्ससाठीचे तेच नियम

indianarmy

यापूर्वीही सेनेतील जवानांना एक्स (X) वर खाते वापरण्याची मुभा होती, पण तिथेही पोस्ट, री-पोस्ट, कमेंट करण्यास बंदी असून, फक्त पाहण्याचीच परवानगी आहे. इन्स्टाग्रामलाही हेच नियम लागू करण्यात आले आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल!

पुढील अल्बम

हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल!

हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल!

हृतिक रोशन आणि सुझैनची लव्ह स्टोरी:एक असा रोमँटिक प्रवास जो तुम्हाला भावुक करेल! 9
शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग &#039;या&#039; 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा

शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग 'या' 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा

शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग 'या' 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा 9
एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप

एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप

एका घरात 27 आत्मा कैद! आतापर्यंतची सर्वात भयावह वेब सीरिज, OTT वर नेहमी होत असते ट्रेंड, 10 एपिसोड पाहताना उडेल थरकाप 9
धर्मेंद्र यांनी मुंबईत जगण्यासाठी एका गॅरेजमध्ये राहत असल्याचं सांगितलं; संघर्षकाळाबद्दल खुलासा करत म्हणाले, &#039;जास्त पैसे कमवण्यासाठी मी…&#039;

धर्मेंद्र यांनी मुंबईत जगण्यासाठी एका गॅरेजमध्ये राहत असल्याचं सांगितलं; संघर्षकाळाबद्दल खुलासा करत म्हणाले, 'जास्त पैसे कमवण्यासाठी मी…'

धर्मेंद्र यांनी मुंबईत जगण्यासाठी एका गॅरेजमध्ये राहत असल्याचं सांगितलं; संघर्षकाळाबद्दल खुलासा करत म्हणाले, 'जास्त पैसे कमवण्यासाठी मी…' 9