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भारताच्या गोलंदाजाचं दोन वर्षानंतर जबरदस्त पुनरागमन! पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेत रचला इतिहास

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:38 PM IST

IND vs ZIM : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात भारताच्या संघाने दमदार सुरुवात केली आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने काही नव्या खेळाडूंना संधी दिली आहे, तर टीम इंडियाचा गोलंदाज दोन वर्षानंतर भारतीय संघात त्याचे जबरदस्त पुनरागमन झाले आहे यामध्ये त्याने आता झिम्बाब्वेविरुद्ध सामन्यात कहर केला आहे. 

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जेव्हा सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट पडते तेव्हा काय होते? टी20 क्रिकेटच्या वेगवान आणि आक्रमक युगात, अशी गोष्ट चमत्कारापेक्षा कमी मानली जात नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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भारताचा युवा आणि सनसनाटी वेगवान गोलंदाज मयंक यादवने आपल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत एका ऐतिहासिक सुवर्ण अध्यायाची भर घातली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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जवळपास दोन वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या या स्फोटक गोलंदाजाने शानदार गोलंदाजी केली, त्याने त्याच्या पहिल्या चेंडूवर झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजाला बाहेर केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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दिल्लीचा वेगवान गोलंदाज मयंक यादवला आपल्या कर्णधाराचा निर्णय योग्य होता हे सिद्ध करण्यासाठी फक्त एकच चेंडू लागला, त्याच्या या धारदार गोलंदाजीने सर्वांनात प्रभावित केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी आपल्या भेदक वेगाने आपली छाप पाडणाऱ्या मयंकवर या सामन्यात भारतीय वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सामन्याच्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर, मयंकने एक वेगवान, उसळणारा आउटस्विंगर टाकला. फलंदाजी करत असलेला झिम्बाब्वेचा सलामीवीर ब्रायन बेनेट चेंडूचा वेग आणि दिशा पाहून पूर्णपणे गोंधळून गेला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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चेंडू बेनेटच्या बॅटची बाहेरील कड घेऊन थेट यष्टीरक्षक इशान किशनच्या ग्लोव्हजमध्ये जाऊन आदळला. भारतीय खेळाडूंनी जोरदार अपील केले, परंतु मैदानातील पंचांनी त्यावर काहीही न बोलता बेनेटला नाबाद घोषित केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Mayank Yadav
team india
Ind vs Zim

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