  • बुर्ज खलिफा इमारतीत 22 फ्लॅटचा मालक असलेला भारतातील एकमेव बिझनेस मॅन

बुर्ज खलिफा इमारतीत 22 फ्लॅटचा मालक असलेला भारतातील एकमेव बिझनेस मॅन

भारतातील एकमेव बिझनेस मॅन ज्याचे  बुर्ज खलिफा इमारतीत  तब्बल 22 फ्लॅट आहेत. 

Vanita Kamble | Mar 02, 2026, 11:12 PM IST
George V Nereaparambil Flats In World Tallest Building Burj Khalifa :  इराण इस्त्रायल युद्ध पेटले आहे. इराणकडून हवाई हल्ले तीव्र करण्यात आले आहेत. दुबईतील सुप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर हल्ल्याचा प्रयत्न इराणकडून करण्यात आला. बुर्ज खलिफा इमारत परिसरात इराणकडून ड्रोनचा हल्ला झाला. त्यानतंर तातडीनं बुर्ज खलिफा इमारत रिकामी करण्यात आली.  बुर्ज खलिफा जगातील सगळ्यात उंच इमारत आहे. बुर्ज खलिफामध्ये अपार्टमेंट किंवा फ्लॅट खरेदी करायचा असेल  कोट्यावधी रुपये मोजावे लागतात. मात्र, भारतातील एका  बिझनेस मॅनचे बुर्ज खलिफा इमारतीत तब्बल 22 फ्लॅट आहेत. हा बिझनेस मॅन किंग ऑफ बुर्ज खलिफा म्हणूनही ओळखला जातो. जाणून घेऊया हा बिझनेस मॅन कोण आहे.

इराण इस्त्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे.  जगातील सर्वात उंच इमारत असलेल्या बुर्ज खलिफाजवळ देखील हल्ला झाला आहे. यामुळे बुर्ज खलिफा इमारत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बुर्ज खलिफा इमारतीत जगभरातील अनेकांच्या अपार्टमेंट आहेत. भारतातील एक असा  बिझनेस मॅन आहे ज्याचे बुर्ज खलिफ इमारतीत तब्बल 22 फ्लॅट आहेत.    

जगभरातील पर्यटक खास बुर्ज खलिफा पाहण्यासाठी दुबईत येतात. जगातील सर्वात महागडी इमारत अशी देखील बुर्ज खलिफाची ओळख आहे. जगभरातील अनेक श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित व्यक्तीनीं बुर्ज खलिफा इमारतीत मालमत्ता खरेदी केली आहे. 

जॉर्ज हे दुबईचे एक प्रसिद्ध बिझनेस टायकून बनले आहेत. 2010 मध्ये बुर्ज खलीफामध्ये पहिला एक फ्लॅट भाड्याने घेतला. यानंतर त्यांनी एक एक करत तब्बल 22 फ्लॅट खरेदी केले. या फ्लॅटच्या भिंतींना सोन्याचा मुलामा देण्यात आला आहे. जॉर्ज यांची नेटवर्थ 4800 कोटी रूपयांहून अधिक असल्याचे समजेत. 

जॉर्ज यांनी सुरुवातील मेकॅनिक म्हणून काम केले. यानंतर त्यांनी एयर कंडीशनिंग व्यवसाय सुरु केला.  त्यांनी स्वतःची एक छोटी कंपनी सुरू केली. आज ही कंपनी GEO ग्रुप ऑफ कंपनीज म्हणून ओळखली जाते. 

केरळमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या जॉर्ज यांनी वयाच्या 11 व्या वर्षीपासून वडिलांना कामात मदत करण्यास सुरुवात केली. यानंतर ते कामाच्या शोधात ते दुबईला पोहचले. 

22 अपार्टमेंटचा मालक असलेल्या या भारतीय उद्योगपतीचे नाव आहे जॉर्ज व्ही. नेरेम्पराम्बिल. 22 फ्लॅट्‌सच्या मालकीमुळे जॉर्ज हे बुर्ज खलीफामधील सर्वात मोठे खाजगी मालमत्ता मालक आहेत.  

बुर्ज खलिफामधील 900 अपार्टमेंटपैकी 150 अपार्टमेंटचे मालक भारतीय आहेत. यापैकी 22 अपार्टमेंटचा मालक एकच व्यक्ती आहे.

बुर्ज खलिफा इमारतीत 900 अपार्टमेंट आणि 304 हॉटेल्स आहे.   बुर्ज खलिफाच्या 76 व्या मजल्यावर असलेला स्विमिंग पूल जगातील सर्वात उंच स्विमिंग पूलपैकी एक आहे. बुर्ज खलिफामध्ये 58 लिफ्ट आणि  2957 पार्किंग स्पेस आहे.   

163 मजल्यांची बुर्ज खलिफा ही जगातील सर्वात उंच इमारत आहे.  बुर्ज खलिफाची उंची एवढी आहे की तुम्ही ती नव्वद किलोमीटर अंतरावरूनही ही इमारत दिसते.  

