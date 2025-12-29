English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयापासून ते महिला वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्यापर्यंत... 2025 मध्ये क्रिकेट फॅन्सना मिळालेले 5 आनंदाचे क्षण

चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयापासून ते महिला वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्यापर्यंत... 2025 मध्ये क्रिकेट फॅन्सना मिळालेले 5 आनंदाचे क्षण

Cricket : 2025 हे वर्ष भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी अतिशय अविस्मरणीय ठरलं. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली तर महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कपवर पहिल्यांदाच नाव कोरलं. वर्षाच्या अखेरीस अनेक भारतीय क्रिकेटर प्रेमींनी अनुभवलेल्या या आनंदाच्या क्षणांवर एक नजर टाकुयात.   

Pooja Pawar | Dec 29, 2025, 06:23 PM IST
twitter
1/10

2025 चा क्रिकेट सीजन आता संपणार असून येत्या काहीच दिवसात नवीन वर्षाला सुरुवात होणार आहे. 2025 हे वर्ष भारतीय क्रिकेट प्रेमींना अनेक आनंदाचे क्षण देऊन गेलं. तेव्हा यंदाच्या वर्षात क्रिकेट विश्वातील टॉप 5 आनंदाच्या क्षणांविषयी जाणून घेऊयात.   

twitter
2/10

भारताच्या महिला संघाने रचला इतिहास : भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच आयसीसी वर्ल्ड कप 2025 जिंकला. यंदा ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये खेळवण्यात आली. यात हरमनप्रीत कौरने टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं होतं. 2 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर टीम इंडियाने फायनल सामन्यात विजय मिळवला आणि आयसीसी ट्रॉफीवर प्रथमच नाव कोरलं.   

twitter
3/10

2025 महिला वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाला सुरुवातीच्या दोन सामन्यात विजय मिळाला तर लागोपाठ तीन सामन्यात दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड करून पराभव मिळाला. भारत पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर राहून सेमी फायनलमध्ये पोहोचला.   

twitter
4/10

उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 339 धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय महिला संघाने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजय मिळवून भारतीय महिला संघाने आपली पहिली ट्रॉफी जिंकली.  

twitter
5/10

चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये विजय : भारतीय पुरुष संघाने 2025 वर्षाच्या सुरुवातीला आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून भारतीय संघाच्या मुकुटात अजून एक मानाचा तुरा रोवला. ग्रुप स्टेजमध्ये बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचा पराभव करून ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडिया अजेय राहिली. सेमी फायनलमध्ये त्यानं ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला आणि फायनलमध्ये न्यूझीलंडला पराभूत करून सलग दुसऱ्या वर्षी अजून एक आयसीसी ट्रॉफी जिंकली.   

twitter
6/10

आशिया कप 2025 वर कोरल नाव : टीम इंडियाने आशिया कप 2025 मध्ये भारताने स्पर्धेत एकूण तीन वेळा पाकिस्तानला पराभूत केलं. एवढंच नाही तर फायनलमध्ये सुद्धा पाकिस्तानला धूळ चारून आशिया कप ट्रॉफीवर नाव कोरण्यात टीम इंडिया यशस्वी ठरली.   

twitter
7/10

2025 मध्ये टीम इंडियाचा इंग्लंड दौरा सुद्धा तेवढाच आठवणीत राहिला. टीम इंडियाचा दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या अनुपस्थितीत टीम इंडियाचे ज्वलप्स दशकानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर टेस्ट सीरिज खेळण्यासाठी पोहोचली.   

twitter
8/10

या टेस्ट सीरिजमधील पहिला सामना हा इंग्लंडने जिंकला तर दुसरा सामना हा भारताने जिंकला. मात्र तिसऱ्या सामन्यात पुन्हा भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. मँचेस्टरमध्ये सुंदर आणि जडेजाच्या स्फोटक खेळीमुळे चौथा सामना अनिर्णित राहिला आणि शेवटचा सामना भारताने जिंकला आणि सीरिज  2-2 अशा बरोबरीत संपली.  

twitter
9/10

भारताच्या दृष्टीहीन महिला संघाने सुद्धा यंदा नोव्हेंबर महिन्यात टी 20 वर्ल्ड कप जिंकला आहे. भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात नेपाळचा 7 विकेट्सने धुव्वा उडवत वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली.   

twitter
10/10

भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने पुन्हा एकदा अंडर 19 टी 20 वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरलं आहे.भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेच्या संघांमध्ये झालेल्या  फायनलमध्ये भारताने 9 विकेट्सने विजय मिळवला.

twitter
पुढील
अल्बम

1 तास 31 मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट.... 47 वर्षांपूर्वीही निर्माण केली होती भीती, आतापर्यंत निघालेत 13 भाग

पुढील अल्बम

1 तास 31 मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट.... 47 वर्षांपूर्वीही निर्माण केली होती भीती, आतापर्यंत निघालेत 13 भाग

1 तास 31 मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट.... 47 वर्षांपूर्वीही निर्माण केली होती भीती, आतापर्यंत निघालेत 13 भाग

1 तास 31 मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट.... 47 वर्षांपूर्वीही निर्माण केली होती भीती, आतापर्यंत निघालेत 13 भाग 8
Secret SIP Formula: &#039;पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी?&#039; नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य!

Secret SIP Formula: 'पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी?' नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य!

Secret SIP Formula: 'पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी?' नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य! 10
ट्विंकल खन्नाचा खरं नाव काय? 12वी नंतर CA होण्याचं स्वप्न, पण झाली अभिनेत्री! ट्विंकलबद्दलचे काही Unknown facts जाणून घ्या

ट्विंकल खन्नाचा खरं नाव काय? 12वी नंतर CA होण्याचं स्वप्न, पण झाली अभिनेत्री! ट्विंकलबद्दलचे काही Unknown facts जाणून घ्या

ट्विंकल खन्नाचा खरं नाव काय? 12वी नंतर CA होण्याचं स्वप्न, पण झाली अभिनेत्री! ट्विंकलबद्दलचे काही Unknown facts जाणून घ्या 9
&#039;मोठं झालात तरीही...&#039;, IPS बिरदेव डोणे यांच्या कुटुंबाचा पहिला विमानप्रवास, आनंदाश्रू आणणारे फोटो

'मोठं झालात तरीही...', IPS बिरदेव डोणे यांच्या कुटुंबाचा पहिला विमानप्रवास, आनंदाश्रू आणणारे फोटो

'मोठं झालात तरीही...', IPS बिरदेव डोणे यांच्या कुटुंबाचा पहिला विमानप्रवास, आनंदाश्रू आणणारे फोटो 8