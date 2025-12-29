चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयापासून ते महिला वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्यापर्यंत... 2025 मध्ये क्रिकेट फॅन्सना मिळालेले 5 आनंदाचे क्षण
Cricket : 2025 हे वर्ष भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी अतिशय अविस्मरणीय ठरलं. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली तर महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कपवर पहिल्यांदाच नाव कोरलं. वर्षाच्या अखेरीस अनेक भारतीय क्रिकेटर प्रेमींनी अनुभवलेल्या या आनंदाच्या क्षणांवर एक नजर टाकुयात.
Pooja Pawar | Dec 29, 2025, 06:23 PM IST
भारताच्या महिला संघाने रचला इतिहास : भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच आयसीसी वर्ल्ड कप 2025 जिंकला. यंदा ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये खेळवण्यात आली. यात हरमनप्रीत कौरने टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं होतं. 2 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर टीम इंडियाने फायनल सामन्यात विजय मिळवला आणि आयसीसी ट्रॉफीवर प्रथमच नाव कोरलं.
चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये विजय : भारतीय पुरुष संघाने 2025 वर्षाच्या सुरुवातीला आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून भारतीय संघाच्या मुकुटात अजून एक मानाचा तुरा रोवला. ग्रुप स्टेजमध्ये बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचा पराभव करून ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडिया अजेय राहिली. सेमी फायनलमध्ये त्यानं ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला आणि फायनलमध्ये न्यूझीलंडला पराभूत करून सलग दुसऱ्या वर्षी अजून एक आयसीसी ट्रॉफी जिंकली.
