Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • सेमीफायनलच्या आदल्यादिवशीच भारतीय संघाची सिद्धिविनायकच्या चरणी, घेतला बाप्पाचा आशीर्वाद

सेमीफायनलच्या आदल्यादिवशीच भारतीय संघाची सिद्धिविनायकच्या चरणी, घेतला बाप्पाचा आशीर्वाद

 Team India In Mumbai: गुरूवारी होणाऱ्या भारत विरुद्ध इंग्लंडच्या सामन्यासाठी भारतीय संघ मुंबईत दाखल झाले आहेत. दरम्यान त्यांनी सेमीफायनलच्या आदल्यादिवशी सिद्धीविनायकाचे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले आहेत.   

Manali Sagvekar | Mar 04, 2026, 02:59 PM IST
भारतीय क्रिकेट संघ सिद्धिविनायकाच्या चरणी

Team India In Shree Siddhivinayak Temple: उद्या 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारतचा आणि इंग्लंडविरुद्ध सामना रंगणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघ मुंबईत दाखल झाला आहे. दरम्यान संघातील अक्षर पटेल, इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा या खेळाडूंनी सामन्याच्या आदल्यादिवशी श्री सिद्धिविनायक मंदिराला भेट दिली आहे. आणि गणरायाचे आशीर्वाद घेतले आहेत.   

भारतीय संघाचा टी-20 विश्वचषक सामन्यांपैकी सहा सामन्यात विजय

गुरूवारी टी-20 विश्वचषकातील उपांत्य फेरीचा सामना पार पडणार आहे. सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण अफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी पराभव पत्कारावा लागला होता, परंतु भारताने आतापर्यंतच्या सात टी-20 विश्वचषक सामन्यांपैकी सहा सामन्यांमध्ये विजय मिळवत चांगली कामगिरी केली आहे.   

भारतीय संघाला करावी लागणार अधिक तयारी

भारत आणि इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात नेहमीच चुरशीची खेळी पाहायला मिळते. इंग्लंडविरुद्ध मैदानात खेळताना भारताला कधीही सहज विजय मिळवता येत नाही, त्यामुळे भारतीय संघाला अजूनही अधिक तयारी करण्याची आवश्यकता आहे.   

दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा

आगामी सामन्याबाबत बोलायचे झाले तर, भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांसाठी हा सामना जिंकणे आवश्यक ठरणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरेल.   

विजेत्या संघाचा आमना-सामना

पुढील सामन्यात विजेत्या संघाचा आमना-सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या उपांत्य सामन्यातील विजेत्याशी होईल.   

भारतीय संघा खेळण्यासाठी सज्ज

श्री सिद्धिविनायक मंदिरात बाप्पाचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर भारतीय संघाचा आत्मविश्वास पाहता ते इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत, असे दिसते. त्यामुळे सर्वजण हा सामना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.   

सहा सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्माच्या 80 धावा

सुपर 8 च्या सहा सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्माने खेळलेल्या सामन्यांमध्ये त्याला 80 धावा केल्या. आता आगमी सामन्यात त्याने मोठी कामगिरी दाखवावी अशा सर्वांच्या अपेक्षा आहेत. म्हणूनच भारतीय संघाच्या यशासाठी त्याची कामगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे.   

फलंदाजीसाठी कोण उतरणार?

तसेच अभिषेक शर्मा वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्याप्रमाणे अभिषेक संजू सॅमसनसोबत डावाची सुरूवात करेल की, स्टार फलंदाज इशान किशनसोबत फलंदाजीसाठी उतरेल हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.    

