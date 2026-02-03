English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • विश्वचषकात पहिली हॅटट्रिक घेणारा खेळाडू! नंतर स्वतःच्याच देशात तोंड लपवण्यास भाग पडला, ‘हिरो’पासून ‘व्हिलन’पर्यंतचा प्रवास

विश्वचषकात पहिली हॅटट्रिक घेणारा खेळाडू! नंतर स्वतःच्याच देशात तोंड लपवण्यास भाग पडला, ‘हिरो’पासून ‘व्हिलन’पर्यंतचा प्रवास

Chetan Sharma: 17 व्या वर्षी पदार्पण केलेला आणि पहिली विश्वचषक हॅटट्रिक मिळवणारा खेळाडूला त्याच्या स्वतःच्याच देशात तोंड लपवण्यास भाग पडला. कोण आहे खेळाडू जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 03, 2026, 06:38 AM IST
twitter
1/8

Chetan Sharma

Chetan Sharma Hat Trick Hero

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि सध्या मुख्य निवडकर्ता म्हणून काम पाहणारे चेतन शर्माची गोष्ट आज आपण जाणून घेणार आहोत. 3 जानेवारी 1966 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे त्यांचा जन्म झाला.

twitter
2/8

अवघ्या 17 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण

Chetan Sharma Hat Trick Hero

अतिशय कमी वयात चेतन शर्मांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल ठेवले. वयाच्या केवळ 17 व्या वर्षी त्यांनी वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. उजव्या हाताने मध्यमगती गोलंदाजी करणाऱ्या चेतन यांनी 65 एकदिवसीय सामन्यांत 67 बळी घेतले. 22 धावांत 3 बळी ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. फलंदाजी करताना त्यांनी वनडेमध्ये 456 धावा केल्या.

twitter
3/8

लॉर्ड्सच्या ऑनर बोर्डवर नाव कोरण्याचा मान

Chetan Sharma Hat Trick Hero

1984 साली पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या चेतन शर्मांनी 23 कसोटी सामन्यांत 61 बळी मिळवले. एका कसोटी सामन्यात 10 बळी घेणे ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. कसोटीत त्यांच्या नावावर 396 धावा आहेत.

twitter
4/8

Chetan Sharma Hat Trick Hero

1986 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्स मैदानावर त्यांनी घेतलेले 5 बळी इतके खास होते की त्यांचे नाव थेट लॉर्ड्सच्या प्रतिष्ठित ऑनर बोर्डवर कोरले गेले. निवृत्तीनंतर त्यांनी समालोचकाची भूमिकाही यशस्वीपणे निभावली.

twitter
5/8

एका चेंडूमुळे ‘व्हिलन’ ठरले

Chetan Sharma Hat Trick Hero

1986 च्या ऑस्ट्रेल-एशिया कपच्या अंतिम सामन्यातील तो क्षण आजही भारतीय चाहत्यांच्या स्मरणात आहे. शेवटच्या चेंडूवर पाकिस्तानला विजयासाठी 4 धावांची गरज होती आणि जावेद मियांदादने चेतन शर्मांच्या फुलटॉसवर षटकार ठोकला. 

twitter
6/8

‘हिरो’वरून ‘व्हिलन’

Chetan Sharma Hat Trick Hero

पाकिस्तान जिंकला, पण त्या एका चेंडूमुळे चेतन शर्मांवर प्रचंड टीका झाली आणि ते अचानक ‘हिरो’वरून ‘व्हिलन’ ठरले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की त्यांना आपल्या देशातही ओळख लपवून फिरावे लागले, असे म्हटले जाते.

twitter
7/8

वर्ल्ड कपमधील ऐतिहासिक हॅट्ट्रिक

Chetan Sharma Hat Trick Hero

तरीही चेतन शर्मांच्या कारकिर्दीतील एक सुवर्णक्षण इतिहासात अजरामर झाले आहे. 1987 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये नागपूर येथे न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांनी हॅट्ट्रिक घेतली. विशेष म्हणजे वर्ल्ड कपमध्ये हॅट्ट्रिक घेणारे ते जगातील पहिले गोलंदाज ठरले. 

twitter
8/8

Chetan Sharma Hat Trick Hero

भारताकडून कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये ही कामगिरी करणारे ते पहिलेच खेळाडू होते आणि तेही तिन्ही फलंदाजांना बोल्ड करत!  

twitter
पुढील
अल्बम

तुमच्या प्रत्येक UPI ट्रान्झाक्शनवर शुल्क आकारणार?, बड्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती!

पुढील अल्बम

तुमच्या प्रत्येक UPI ट्रान्झाक्शनवर शुल्क आकारणार?, बड्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती!

तुमच्या प्रत्येक UPI ट्रान्झाक्शनवर शुल्क आकारणार?, बड्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती!

तुमच्या प्रत्येक UPI ट्रान्झाक्शनवर शुल्क आकारणार?, बड्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती! 8
अती कडाक्याच्या थंडीतही पेट्रोल गोठत का नाही? 99 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर

अती कडाक्याच्या थंडीतही पेट्रोल गोठत का नाही? 99 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर

अती कडाक्याच्या थंडीतही पेट्रोल गोठत का नाही? 99 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर 8
नेमकं कुठे सुरु होणार मुंबईतील दुसरे महाराष्ट्रातील चौथे Apple स्टोर? भारतातील &#039;या&#039; राज्यात Apple कंपनी पहिले ऑफिसही उडणार

नेमकं कुठे सुरु होणार मुंबईतील दुसरे महाराष्ट्रातील चौथे Apple स्टोर? भारतातील 'या' राज्यात Apple कंपनी पहिले ऑफिसही उडणार

नेमकं कुठे सुरु होणार मुंबईतील दुसरे महाराष्ट्रातील चौथे Apple स्टोर? भारतातील 'या' राज्यात Apple कंपनी पहिले ऑफिसही उडणार 8
पाकिस्तानच नाही तर &#039;या&#039; 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय? 7