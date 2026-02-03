विश्वचषकात पहिली हॅटट्रिक घेणारा खेळाडू! नंतर स्वतःच्याच देशात तोंड लपवण्यास भाग पडला, ‘हिरो’पासून ‘व्हिलन’पर्यंतचा प्रवास
Chetan Sharma: 17 व्या वर्षी पदार्पण केलेला आणि पहिली विश्वचषक हॅटट्रिक मिळवणारा खेळाडूला त्याच्या स्वतःच्याच देशात तोंड लपवण्यास भाग पडला. कोण आहे खेळाडू जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 03, 2026, 06:38 AM IST
Chetan Sharma
अवघ्या 17 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण
अतिशय कमी वयात चेतन शर्मांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल ठेवले. वयाच्या केवळ 17 व्या वर्षी त्यांनी वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. उजव्या हाताने मध्यमगती गोलंदाजी करणाऱ्या चेतन यांनी 65 एकदिवसीय सामन्यांत 67 बळी घेतले. 22 धावांत 3 बळी ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. फलंदाजी करताना त्यांनी वनडेमध्ये 456 धावा केल्या.
लॉर्ड्सच्या ऑनर बोर्डवर नाव कोरण्याचा मान
एका चेंडूमुळे ‘व्हिलन’ ठरले
‘हिरो’वरून ‘व्हिलन’
