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हार्दिक पांड्याचा मोठा निर्णय! मुंबई सोडली, आता 'या' शहरात होणार स्थायिक

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 30, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:33 PM IST

भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याने मुंबई सोडली आहे. 

 

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भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याने आपलं करिअर वाचवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. हार्दिक पांड्याने मुंबई सोडली असून आता बंगळुरुत स्थायिक झाला आहे. 

 

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हार्दिक आता बंगळुरूमध्ये स्थायिक झाला असून, त्याने 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (CoE) जवळ राहण्यासाठी एक घर भाड्याने घेतलं आहे. उर्वरित कारकिर्दीसाठी बीसीसीआयचे 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' हेच आपले कायमस्वरूपी सरावाचे ठिकाण बनवण्याच्या उद्देशाने त्याने मुंबईहून बंगळुरूला जाण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारा हार्दिक पांड्या हा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे. 

 

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हार्दिक पांड्याचा हा निर्णय तसं पाहायला गेल्यास वेगळा आहे. कारण बीसीसीआयचे (BCCI) केंद्रीय करार असलेले खेळाडू सहसा दुखापतीतून सावरण्यासाठी, तंदुरुस्तीच्या चाचण्यांसाठी किंवा राष्ट्रीय शिबिरांसाठीच 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'ला (COE) जातात. मात्र, आपली तंदुरुस्ती सुधारण्यावर आणि दर्जेदार प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हार्दिकने बंगळुरूमध्ये आपला तळ ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

हार्दिक पांड्या बंगळुरुत होणार शिफ्ट4/8

हार्दिक पांड्या बंगळुरुत होणार शिफ्ट

हार्दिक पांड्या मूळचा गुजरातच्या बडोद्याचा आहे. मात्र मागील बऱ्याच वर्षांपासून तो मुंबईत आहे. घणसोली येथील 'मुंबई इंडियन्स'च्या सुविधा केंद्रात तो सराव करायचा. 

 

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हार्दिक सध्या 'क्वाड्रिसेप्स'च्या दुखापतीतून सावरत आहे, ज्यामुळे तो इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी मर्यादित षटकांच्या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत त्याने 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (CoE) मध्ये बराच वेळ घालवला आहे.

 

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बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयला (PTI) माहिती दिली की, हार्दिक कायमस्वरूपी बंगळुरूला स्थायिक झाला आहे. त्याने शहराच्या बाहेरील भागात असलेल्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (COE) जवळ एक घर भाड्याने घेतले आहे. आपल्या उर्वरित कारकिर्दीसाठी COE ला आपले कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र बनवणारा तो पहिलाच भारतीय क्रिकेटपटू ठरेल. 

 

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हार्दिकला मुंबईतून बाहेर पडायचे होते. कारण प्रशिक्षणासाठी त्याच्या लोअर परेल येथील निवासस्थानावरून दररोज ये-जा करणे कठीण झाले होते. बीसीसीआयशी 'सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट' (केंद्रीय करार) असलेला खेळाडू असल्याने, त्याला COE मध्ये दुखापतींवरील उपचारांपासून ते कौशल्य प्रशिक्षणापर्यंतच्या अनेक सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

 

आयपीएल 2026 मधील निराशाजनक कामगिरी8/8

आयपीएल 2026 मधील निराशाजनक कामगिरी

आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पांड्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही ठिकाणी चांगली कामगिरी करु शकला नाही. त्याने 10 सामन्यांत 206 धावा केल्या आणि केवळ 4 विकेट्स घेतल्या. त्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सचा संघ साखळी फेरीतच स्पर्धेतून बाहेर पडला. या खराब कामगिरीनंतर, पुढील हंगामापूर्वी मुंबई इंडियन्स हार्दिकला संघातून रिलीज करण्याची शक्यता आहे. 

 

TAGS:
hardik pandya
Indian Cricket

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