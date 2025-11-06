'तुमच्या चमकणाऱ्या त्वचेचं रहस्य काय?', महिला क्रिकेटरच्या प्रश्नावर मोदींनी काय उत्तर दिलं पाहा, म्हणाले 'मी कधीच...'
भारताच्या विश्वविजेत्या महिला क्रिकेट संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यादरम्यान खेळाडूंनी पंतप्रधानांना मनमोकळेपणाने अनेक प्रश्न विचारले.
Shivraj Yadav | Nov 06, 2025, 08:55 PM IST
भारतीय महिला संघाची आघाडीची फलंदाज हरलीन देओलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा प्रश्न विचारला. तुम्ही फार ग्लो करता असं तिने म्हणताच सर्व क्रिकेटर्सना हसू अनावर झालं. नरेंद्र मोदींनाही यावर काय उत्तर द्यावं हे सुचत नव्हतं. 'मी कधीही याचा विचार केलेला नाही,' असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. नरेंद्र मोदी आणि क्रिकेटर्समधील संभाषणाचा व्हिडीओ गुरुवारी प्रकाशित करण्यात आला.
अष्टपैलू खेळाडू स्नेह राणाने यावर 'हे देशवासियांचं प्रेम आहे का, ज्यामुळे तुम्ही ग्लो होता' असं म्हटलं असता पंतप्रधानांनी सांगितलं की, "हो नक्कीच. शक्तीचा तो एक मोठा स्त्रोत आहे. मी सरकारमध्ये अनेक वर्षं घालवली आहेत". पुढे त्यांनी म्हटलं की, "पण यानंतरही मला आशीर्वाद मिळत आहेत आणि तुमच्यावर नक्कीच याचा परिणाम होतो".
रविवारी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आपला पहिला आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. भारतीय महिला क्रिकेटसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. कारण याआधी तोंडाशी आलेला घास अनेकदा हिरावून घेतला जात होता. रविवारी रात्री झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी हरवून एकदिवसीय विजेतेपद पटकावणारा चौथा संघ बनला.
