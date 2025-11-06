English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तुमच्या चमकणाऱ्या त्वचेचं रहस्य काय?', महिला क्रिकेटरच्या प्रश्नावर मोदींनी काय उत्तर दिलं पाहा, म्हणाले 'मी कधीच...'

भारताच्या विश्वविजेत्या महिला क्रिकेट संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यादरम्यान खेळाडूंनी पंतप्रधानांना मनमोकळेपणाने अनेक प्रश्न विचारले.   

Shivraj Yadav | Nov 06, 2025, 08:55 PM IST
twitter
1/8

भारतीय महिला संघाची आघाडीची फलंदाज हरलीन देओलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा प्रश्न विचारला. तुम्ही फार ग्लो करता असं तिने म्हणताच सर्व क्रिकेटर्सना हसू अनावर झालं. नरेंद्र मोदींनाही यावर काय उत्तर द्यावं हे सुचत नव्हतं. 'मी कधीही याचा विचार केलेला नाही,' असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. नरेंद्र मोदी आणि क्रिकेटर्समधील संभाषणाचा व्हिडीओ गुरुवारी प्रकाशित करण्यात आला.   

twitter
2/8

अष्टपैलू खेळाडू स्नेह राणाने यावर 'हे देशवासियांचं प्रेम आहे का, ज्यामुळे तुम्ही ग्लो होता' असं म्हटलं असता पंतप्रधानांनी सांगितलं की, "हो नक्कीच. शक्तीचा तो एक मोठा स्त्रोत आहे. मी सरकारमध्ये अनेक वर्षं घालवली आहेत". पुढे त्यांनी म्हटलं की, "पण यानंतरही मला आशीर्वाद मिळत आहेत आणि तुमच्यावर नक्कीच याचा परिणाम होतो".  

twitter
3/8

रविवारी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आपला पहिला आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. भारतीय महिला क्रिकेटसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. कारण याआधी तोंडाशी आलेला घास अनेकदा हिरावून घेतला जात होता. रविवारी रात्री झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी हरवून एकदिवसीय विजेतेपद पटकावणारा चौथा संघ बनला.  

twitter
4/8

"मला अजूनही आठवतं, 2017 मध्ये जेव्हा आपली भेट झाली होती. त्यावेळी आम्ही ट्रॉफी घेऊन आलो नव्हतो. पण आमच्यासाठी ही खूप सन्मानाची गोष्ट आहे की, आम्ही इतक्या वर्षांपासून खूप मेहनत घेत होतो आणि आता आता आम्ही ट्रॉफी आणली आहे," असं कर्णधार हरमनप्रीत कौरने पंतप्रधान मोदींना सांगितलं.   

twitter
5/8

"आमचं लक्ष्य आहे की, भविष्यात तुम्हाला वारंवार भेटावं आणि सतत तुमच्यासोबत फोटो काढत राहावं," असंही तिने म्हटलं.  

twitter
6/8

2017 मध्ये महिला विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताचा इंग्लंडकडून फक्त नऊ धावांनी पराभव झाला होता आणि त्यानंतर भारतीय संघ पंतप्रधानांच्या भेटीला पोहोचला होता.   

twitter
7/8

कौरच्या विधानावर बोलताना मोदी म्हणाले, "तुम्ही खूप चांगली कामगिरी केली आहे. भारतात क्रिकेट हा फक्त एक खेळ नाही. एका अर्थाने तो भारतातील लोकांचं जीवन बनला आहे. जर क्रिकेटमध्ये काही चांगले घडत असेल तर भारताला चांगले वाटते आणि क्रिकेटमध्ये थोडेसे चुकीचे घडत असेल तर संपूर्ण भारताला वाईट वाटते."  

twitter
8/8

पंतप्रधानांनी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट दीप्ती शर्मालाही तिच्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या हनुमान टॅटूबद्दल विचारलं.   

twitter
पुढील
अल्बम

टॉप अभिनेत्रीच्या प्रेमात अक्षय, अफेअर समजल्यावर ट्विंकलच्या निर्णयाची कहाणी कशी संपली?

पुढील अल्बम

टॉप अभिनेत्रीच्या प्रेमात अक्षय, अफेअर समजल्यावर ट्विंकलच्या निर्णयाची कहाणी कशी संपली?

टॉप अभिनेत्रीच्या प्रेमात अक्षय, अफेअर समजल्यावर ट्विंकलच्या निर्णयाची कहाणी कशी संपली?

टॉप अभिनेत्रीच्या प्रेमात अक्षय, अफेअर समजल्यावर ट्विंकलच्या निर्णयाची कहाणी कशी संपली? 9
पुण्यातील Top 10 VVIP एरिया, इथं राहणारे अती श्रीमंत मुंबईच्या श्रीमंत आणि हायप्रोफाईल एरियाला देतात टक्कर

पुण्यातील Top 10 VVIP एरिया, इथं राहणारे अती श्रीमंत मुंबईच्या श्रीमंत आणि हायप्रोफाईल एरियाला देतात टक्कर

पुण्यातील Top 10 VVIP एरिया, इथं राहणारे अती श्रीमंत मुंबईच्या श्रीमंत आणि हायप्रोफाईल एरियाला देतात टक्कर 10
लग्नात दिसाल एकदम खास? फॉलो करा &#039;या&#039; 6 टिप्स!

लग्नात दिसाल एकदम खास? फॉलो करा 'या' 6 टिप्स!

लग्नात दिसाल एकदम खास? फॉलो करा 'या' 6 टिप्स! 8
अनुष्कापासून आलियापर्यंत... लग्नात ट्रेंडी बॉलिवूड लूक हवाय? फॉलो करा &#039;या&#039; टिप्स दिसाल सर्वात सुंदर

अनुष्कापासून आलियापर्यंत... लग्नात ट्रेंडी बॉलिवूड लूक हवाय? फॉलो करा 'या' टिप्स दिसाल सर्वात सुंदर

अनुष्कापासून आलियापर्यंत... लग्नात ट्रेंडी बॉलिवूड लूक हवाय? फॉलो करा 'या' टिप्स दिसाल सर्वात सुंदर 8