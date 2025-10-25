Birthday Special: नागपूरच्या कोळसा खाण कामगाराचा मुलगा, रुपया-रुपया साठवून घेतला चेंडू; टीम इंडियाचा बॉलर आज करोडोंचा मालक
Umesh Yadav Birthday: आज उमेश यादवचा 38 वा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने आपण त्याच्या आयुष्यातील संघर्षाची कहाणी जाणून घेऊयात....
गरीब घरातला मुलगा ते भारताचा स्टार बॉलर
भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात दमदार आणि सातत्याने कामगिरी करणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या उमेश यादवचा आज 38 वा वाढदिवस आहे. 25 ऑक्टोबर 1987 रोजी जन्मलेला हा नागपूरचा ‘स्पीडस्टार’ आज करोडोंचा मालक आहे. पण या यशामागे आहे संघर्ष, कष्ट आणि चिकाटीने भरलेली कहाणी, जी आजही अनेक तरुणांना प्रेरणा देते.
उमेश यादवचा जन्म अत्यंत साध्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील तिलक यादव मूळचे उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील होते. रोजगाराच्या शोधात त्यांनी नागपूर गाठले आणि तेथे कोळसा खाणीत काम करू लागले. घरात फारसे पैसे नव्हते, परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. नागपूरच्या खापरखेडा गावात उमेशचे बालपण गेले, जिथे बहुतांश लोक खाणीत मजुरी करतात.
उमेशला क्रिकेटचं वेड
रुपया-रुपया साठवून घेतला लेदर बॉल
सुरुवातीला उमेश टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायचा. मात्र त्याला पुढे जायचे होते. त्यासाठी लेदर बॉलची गरज होती. घरची परिस्थिती इतकी कमकुवत होती की एक लेदर बॉल विकत घेण्यासाठी देखील पैसे नव्हते. पण त्याचे वडील मुलाच्या जिद्दीसमोर हरले. त्यांनी एक-एक रुपया साठवून लेदर बॉल आणला. याच बॉलने उमेशने सराव सुरु केला आणि हळूहळू त्याच्या गोलंदाजीची धार वाढू लागली. त्याच्या वेगात आणि अचूकतेत सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.
विदर्भ ते टीम इंडिया पर्यंतचा प्रवास
टीम इंडियाचा 'स्पीडस्टार' बनलेला उमेश
उमेश यादवने भारतासाठी खेळताना अनेक महत्त्वाच्या विजयात आपला मोलाचा वाटा उचलला आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याने अनेकदा पहिल्याच सत्रात प्रतिस्पर्ध्यांच्या टॉप ऑर्डरला गारद केले आहे. त्याच्या वेगवान चेंडूने मोठमोठ्या फलंदाजांना त्रास दिला आहे. आज तो भारतीय संघातील अनुभवी गोलंदाजांपैकी एक आहे आणि तरुण गोलंदाजांसाठी प्रेरणा बनला आहे.
संघर्षातून उभा राहिलेला आदर्श
