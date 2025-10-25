English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Birthday Special: नागपूरच्या कोळसा खाण कामगाराचा मुलगा, रुपया-रुपया साठवून घेतला चेंडू; टीम इंडियाचा बॉलर आज करोडोंचा मालक

Umesh Yadav Birthday: आज उमेश यादवचा 38 वा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने आपण त्याच्या आयुष्यातील संघर्षाची कहाणी जाणून घेऊयात....  

Tejashree Gaikwad | Oct 25, 2025, 07:17 AM IST
गरीब घरातला मुलगा ते भारताचा स्टार बॉलर

 भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात दमदार आणि सातत्याने कामगिरी करणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या उमेश यादवचा आज 38 वा वाढदिवस आहे. 25 ऑक्टोबर 1987 रोजी जन्मलेला हा नागपूरचा ‘स्पीडस्टार’ आज करोडोंचा मालक आहे. पण या यशामागे आहे संघर्ष, कष्ट आणि चिकाटीने भरलेली कहाणी, जी आजही अनेक तरुणांना प्रेरणा देते.  

उमेश यादवचा जन्म अत्यंत साध्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील तिलक यादव मूळचे उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील होते. रोजगाराच्या शोधात त्यांनी नागपूर गाठले आणि तेथे कोळसा खाणीत काम करू लागले. घरात फारसे पैसे नव्हते, परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. नागपूरच्या खापरखेडा गावात उमेशचे बालपण गेले, जिथे बहुतांश लोक खाणीत मजुरी करतात.

उमेशला क्रिकेटचं वेड

त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती की मुलाने शिकून सरकारी नोकरी करावी. त्यांनी उमेशला पोलीस किंवा सैन्यात जाण्याचं स्वप्न दाखवलं होतं. पण उमेशला क्रिकेटचं वेड होतं. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही तो दररोज मैदानावर धावत जाऊन मित्रांसोबत क्रिकेट खेळायचा.

रुपया-रुपया साठवून घेतला लेदर बॉल

सुरुवातीला उमेश टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायचा. मात्र त्याला पुढे जायचे होते. त्यासाठी लेदर बॉलची गरज होती. घरची परिस्थिती इतकी कमकुवत होती की एक लेदर बॉल विकत घेण्यासाठी देखील पैसे नव्हते. पण त्याचे वडील मुलाच्या जिद्दीसमोर हरले. त्यांनी एक-एक रुपया साठवून लेदर बॉल आणला. याच बॉलने उमेशने सराव सुरु केला आणि हळूहळू त्याच्या गोलंदाजीची धार वाढू लागली. त्याच्या वेगात आणि अचूकतेत सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.

विदर्भ ते टीम इंडिया पर्यंतचा प्रवास

2008 मध्ये उमेश यादवला विदर्भ क्रिकेट संघाकडून रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. पहिल्याच सामन्यात त्याने चार विकेट घेतल्या आणि सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याच्या झपाट्याने चेंडू टाकण्याच्या शैलीमुळे तो लगेचच चर्चेत आला.

यानंतर त्याला आयपीएलमध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (आता दिल्ली कॅपिटल्स) संघाने घेतले. आयपीएलमधील चांगल्या कामगिरीमुळे त्याला 2010 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पणाची संधी मिळाली. त्यानंतर उमेशने अनेक वेळा भारतासाठी निर्णायक भूमिका बजावली.  

टीम इंडियाचा 'स्पीडस्टार' बनलेला उमेश

उमेश यादवने भारतासाठी खेळताना अनेक महत्त्वाच्या विजयात आपला मोलाचा वाटा उचलला आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याने अनेकदा पहिल्याच सत्रात प्रतिस्पर्ध्यांच्या टॉप ऑर्डरला गारद केले आहे. त्याच्या वेगवान चेंडूने मोठमोठ्या फलंदाजांना त्रास दिला आहे. आज तो भारतीय संघातील अनुभवी गोलंदाजांपैकी एक आहे आणि तरुण गोलंदाजांसाठी प्रेरणा बनला आहे.

संघर्षातून उभा राहिलेला आदर्श

कोळसा खाणीतून सुरुवात करून आज करोडोंची संपत्ती असलेला उमेश यादव केवळ यशाचं नाही, तर संघर्ष आणि मेहनतीचं प्रतीक आहे. त्याने दाखवून दिलं की परिस्थिती कितीही बिकट असली तरी, जर मनात जिद्द आणि मेहनत असेल तर स्वप्नं नक्की पूर्ण होतात.

Umesh Yadav Birthday Special

जन्म: 25 ऑक्टोबर 1987, नागपूर वडील: तिलक यादव (कोळसा खाण कामगार) रणजी पदार्पण: 2008 (विदर्भकडून) भारतासाठी पदार्पण: 2010 आयपीएल संघ: दिल्ली, कोलकाता, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू, इत्यादी ओळख: भारताचा ‘स्पीडस्टार’

उमेश यादवचा प्रवास हा त्या प्रत्येक तरुणासाठी प्रेरणादायी आहे जो मोठं स्वप्न पाहतो पण परिस्थितीमुळे मागे हटतो. कोळसा खाणीतून सुरू झालेली कहाणी आज क्रिकेटच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचली आहे. आणि म्हणूनच आज त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी देशभरातील चाहते त्याला शुभेच्छा देत आहेत , “हॅपी बर्थडे उमेश यादव, तू खराच संघर्षाचा हिरो आहेस!”

