आमदार... खासदार... मंत्री... भारतातील 'या' क्रिकेटपटूंच्या पत्नींनी गाजवलयं राजकारण
भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पत्नी फक्त अभिनय आणि ग्लॅमरच्या विश्वातच पुढे नाहीत तर इतर क्षेत्रांमध्ये जसेकी राजकारण, व्यवसाय आणि समाजसेवेतही एक मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या क्रिकेटपटूंच्या पत्नी राजकारणी आहेत.
भारतात क्रिकेट या खेळाचे लाखो चाहते आहेत. येथे तुम्हाला छोट्या गल्लीबोळ्यांपासून तर मोठमोठ्या शहरापर्यंत क्रिकेटचे चाहते दिसतील. म्हणूनच भारतीय क्रिकेटपटू आणि त्यांचे कुटुंब नेहमीच चर्चेत असतात. मैदानावरील त्यांच्या कामगिरीला त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याइतकाच प्रतिसाद मिळतो.