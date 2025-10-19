English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आमदार... खासदार... मंत्री... भारतातील 'या' क्रिकेटपटूंच्या पत्नींनी गाजवलयं राजकारण

भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पत्नी फक्त अभिनय आणि ग्लॅमरच्या विश्वातच पुढे नाहीत तर इतर क्षेत्रांमध्ये जसेकी राजकारण, व्यवसाय आणि समाजसेवेतही एक मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या क्रिकेटपटूंच्या पत्नी राजकारणी आहेत.  

Oct 19, 2025, 02:51 PM IST
भारतात क्रिकेट या खेळाचे लाखो चाहते आहेत. येथे तुम्हाला छोट्या गल्लीबोळ्यांपासून तर मोठमोठ्या शहरापर्यंत क्रिकेटचे चाहते दिसतील. म्हणूनच भारतीय क्रिकेटपटू आणि त्यांचे कुटुंब नेहमीच चर्चेत असतात.  मैदानावरील त्यांच्या कामगिरीला त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याइतकाच प्रतिसाद मिळतो. 

 

भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पत्नी फक्त अभिनय आणि ग्लॅमरच्या विश्वातच पुढे नाहीत तर इतर क्षेत्रांमध्ये जसेकी राजकारण, व्यवसाय आणि समाजसेवेतही एक मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या क्रिकेटपटूंच्या पत्नी राजकारणी आहेत.  

सोशल मीडियाच्या जगाने त्यांचे जीवन चाहत्यांच्या आणखी जवळ आणले असून या खेळाडूंविषयी जाणून घेण्यासाठी चाहते नेहमीच उत्सुक असतात. या स्त्रीया अशा आहेत ज्यांनी फक्त खेळाडूंच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.   

चेतन चौहान

माजी क्रिकेटपटू चेतन चौहान यांच्या पत्नी संगिता चौहान (Sangeeta Chauhan) या भाजप पक्षाच्या कार्यकर्ता असून 2020 मध्ये नौगावा सादात या ठिकाणाहून  निवडणूक लढवली होती. 

नवजोत सिंग सिद्धू

नवज्योत सिंग सिद्धू क्रिकेटमधून टेलिव्हिजन आणि नंतर राजकारणात आले. पण त्यांची पत्नी नवज्योत कौर सिद्धूही (Navjyaot kaur Sidhhu) काही कमी नाहीत. राजकारणात येण्यापूर्वी त्या डॉक्टर होत्या. त्या पंजाबमधून आमदार झाल्या आणि त्यांच्या स्पष्ट मतांमुळे आणि बेधडक वक्तव्यामुळे अनेकदा चर्चेचा विषय बनल्या.

कीर्ती आझाद

कीर्ती आझाद 1983च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होते.  त्यांच्या पत्नी पूनम आझाद ( Poonam Azad) या राजकारणात सक्रिय होत्या. त्या आम आदमी पक्षाशी आणि नंतर भाजपशी जोडल्या गेल्या. क्रिकेट सोडल्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि भाजपचे खासदार झाले. मात्र 2024 मध्ये पूनम आझाद यांचे निधन झाले.

रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजाला मैदानावर सगळे "सर जडेजा" म्हणून ओळखतात. तर पत्नी रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) यांनी आता राजकारणात मोठी भरारी घेतली आहे. त्या गुजरातमधील मंत्रीपदासाठी नियुक्त झाल्या आसून त्यांनी गुजरातमधील जामनगर उत्तर मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती.

जडेजा अनेक वेळा त्यांच्या पत्नीसाठी प्रचार करतानाही दिसतो. तसेच त्यांच्या प्रचारा दरम्यानचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतात. अलीकडेच रिवाबा जाडेजा यांची गुजारातमधील मंत्रीमंडळात नियुक्ती झाली.

रिंकू सिंग

8 जून रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे क्रिकेटपटू रिंकू सिंग (Rinku singh) याचा समाजवादी पक्षाच्या खासदार प्रिया सरोज (Priya Saroj) शी विवाह झाला. लोकसभेतील सर्वात तरुण खासदारांपैकी एक असलेल्या 25 वर्षीय प्रिया यांनी जौनपूर जिल्ह्यातील मच्छलीशहराकडून निवडणूक लढवली होती. (Photo credits - siocial media)

