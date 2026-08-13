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भारताचे 7 क्रिकेटर्स ज्यांनी त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठ्या मुलीशी केलं लग्न

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 13, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:38 AM IST

Indian cricketers who married to older women : क्रिकेट हा जगातील लोकप्रिय खेळांपैकी एक असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा खेळ खेळणाऱ्या क्रिकेटर्सना खूप प्रसिद्धी मिळते. एवढंच नाही तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यबाबत जाणून घेण्यास सुद्धा फॅन्सना खूप रस असतो. तेव्हा अशा ७ भारतीय क्रिकेटर्सन बद्दल जाणून घेऊयात ज्यांनी त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठ्या मुलीशी लग्न केलं. 

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मास्टरब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर आणि पत्नी अंजली हे दोघे क्रिकेट विश्वातील एक प्रसिद्ध जोडपं आहे. क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिनची पहिल्यांदा अंजली सोबत भेट मुंबई एअरपोर्टवर झाली होती. अंजली तेंडुलकर या सचिनपेक्षा 6  वर्षांहून मोठ्या आहेत.  सचिन आणि अंजलीने 24  मे 1995  रोजी विवाह केला. 

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मैदानात शांत असणाऱ्या आणि आपल्या परफॉर्मन्सने सर्व लक्ष वेधून घेणारा गोलंदाज व्यंकटेश प्रसादने याने सुद्धा जयंती सोबत लग्न केलं. व्यंकटेश प्रसादपेक्षा  पत्नी जयंती या 9 वर्षांनी मोठ्या आहेत. जयंती यांचा आधी एक घटस्फोट झाला होता. 1996 मध्ये दोघांनी लग्न केलं आणि आता त्यांना पृथ्वी नावाचा मुलगा सुद्धा आहे. 

 

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भारताचा दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबळे याने सुद्धा चेतना हिच्याशी विवाह केला. चेतना या अनिलपेक्षा 2 वर्षांनी मोठ्या आहेत. चेतना यांचं आधी लग्न झालं होतं आणि मुलीची कस्टडी मिळावी यासाठी ती लढत होती. यात अनिल कुंबळेने तिची साथ दिली आणि लढाई जिंकली. 

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भारताचा स्टार क्रिकेटरर रॉबिन उथप्पा याने सुद्धा त्याच्या वयापेक्षा 4 वर्षांनी मोठ्या शीतल  यांच्याशी लग्न केलं. 2016  मध्ये दोघांनी लग्न केलं. रॉबिन उथप्पा हेहा शालेय जीवनापासूनच खेळात सक्रिय होता तर त्याची पत्नी ही टेनिस खेळाडू आहे. 

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टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने स्पोर्ट्स अँकर संजना गणेशन हिच्याशी लग्न केलं. 15 मार्च 2021 रोजी दोघे विवाहबंधनात अडकले. संजना ही जसप्रीतपेक्षा साधारणपणे दोन वर्षे आणि सात महिने मोठी आहे. दोघे लग्न होण्यापूर्वी दोन वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. 

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गोलंदाज मोहम्मद शमीने पत्नी हसीन जहाँ सोबत 2014 मध्ये विवाह केला. पण दोघांचं लग्न फारकाळ टिकलं नाही. कौटुंबिक वाद आणि गंभीर आरोपांनंतर 2018 मध्ये हसीन जहाँ त्याच्यापासून वेगळी झाली. नंतर असेही समोर आले की, हसीन जहाँ ही शमीपेक्षा 10 वर्षांनी मोठी होती. वय हा केवळ एक आकडा असतो.

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टीम इंडियाचा सलामीवीर शिखर धवन याने 2012 मध्ये आयशा मुखर्जी हिच्याशी विवाह केला. आयशा ही त्याच्यापेक्षा वयाने दहा वर्षांनी मोठी होती आणि तिला दोन मुले होती. या जोडप्याला झोरावर नावाचा मुलगा झाला, परंतु परस्पर मतभेदांमुळे त्यांचे नाते फार काळ टिकले नाही आणि अखेरी सत्यांचा घटस्फोट झाला. 

 

TAGS:
marathi news
Cricket News
sachin tendulkar
robbin utthappa

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