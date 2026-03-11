भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!
Tax on Mobile Data:केंद्र सरकार मोबाइल डेटा वापरावर कर लावण्याच्या योजनेचा विचार करत आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 11, 2026, 07:01 PM IST
अभ्यासाच्या टप्प्यात
काय नेमकं प्रकरण?
अनावश्यक वापरावर नियंत्रण
उच्चस्तरीय बैठकीत काय झालं?
7 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वाची समीक्षा बैठक झाली. या बैठकीत टेलिकॉम विभाग (DoT) ला मोबाइल डेटा कराचे संभावित मॉडेल अभ्यासण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकात केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया, राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन, नीती आयोगाचे सीईओ बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत टेलिकॉम क्षेत्रातील राजस्व वाढवण्यावर चर्चा झाली.
DoT चे निर्देश
टेलिकॉम विभागाला 30 सप्टेंबरपर्यंत मोबाइल डेटा कराचे मॉडेल तयार करण्याचे सांगितले आहे. हे मॉडेल असे असावे की त्यामुळे डेटा वापर अधिक जबाबदार होईल. सरकारला यातून मुलांमधील डिजिटल व्यसन कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. DoT ला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा लागेल. हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल.
संभाव्य राजस्व वाढ
ग्राहकांवर काय परिणाम?
तज्ञांना कसली चिंता?
