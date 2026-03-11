English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

Tax on Mobile Data:केंद्र सरकार मोबाइल डेटा वापरावर कर लावण्याच्या योजनेचा विचार करत आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 11, 2026, 07:01 PM IST
twitter
1/10

भारत सरकार मोबाईल डेटा वापरावर लावणार टॅक्स?, तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

Indian government impose a tax on mobile data usage

Tax on Mobile Data:केंद्र सरकार मोबाइल डेटा वापरावर कर लावण्याच्या योजनेचा विचार करत आहे. यामुळे सरकारला अतिरिक्त राजस्व मिळेल आणि डेटा वापर अधिक जबाबदारीने होईल, असे सांगितले जात आहे.

twitter
2/10

अभ्यासाच्या टप्प्यात

Indian government impose a tax on mobile data usage

 याबाबत जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. हा प्रस्ताव अजून अभ्यासाच्या टप्प्यात असून यामुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांना अधिक खर्च येऊ शकतो.

twitter
3/10

काय नेमकं प्रकरण?

Indian government impose a tax on mobile data usage

सरकार मोबाइल डेटा वापरावर कर लावण्याच्या संभाव्यतेला अभ्यास करत आहे. याचा मुख्य उद्देश टेलिकॉम क्षेत्रातून सरकारी राजस्व वाढवणे आहे. भारतात मोबाइल इंटरनेटचा वापर वेगाने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये देशात एकूण 229 अब्ज जीबी मोबाइल डेटा वापरला गेला.

twitter
4/10

अनावश्यक वापरावर नियंत्रण

Indian government impose a tax on mobile data usage

यामुळे सरकारला नवीन कर प्रणालीचा विचार करावा लागला. याशिवाय, मुलांमधील डिजिटल व्यसन कमी करण्यासाठीही हा कर उपयुक्त ठरू शकतो, असे सरकारचे मत आहे. हा प्रस्ताव सकारात्मक डेटा वापराला प्रोत्साहन देईल आणि अनावश्यक वापरावर नियंत्रण ठेवेल.

twitter
5/10

उच्चस्तरीय बैठकीत काय झालं?

Indian government impose a tax on mobile data usage

7 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वाची समीक्षा बैठक झाली. या बैठकीत टेलिकॉम विभाग (DoT) ला मोबाइल डेटा कराचे संभावित मॉडेल अभ्यासण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकात केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया, राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन, नीती आयोगाचे सीईओ बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत टेलिकॉम क्षेत्रातील राजस्व वाढवण्यावर चर्चा झाली.

twitter
6/10

DoT चे निर्देश

Indian government impose a tax on mobile data usage

टेलिकॉम विभागाला 30 सप्टेंबरपर्यंत मोबाइल डेटा कराचे मॉडेल तयार करण्याचे सांगितले आहे. हे मॉडेल असे असावे की त्यामुळे डेटा वापर अधिक जबाबदार होईल. सरकारला यातून मुलांमधील डिजिटल व्यसन कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. DoT ला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा लागेल. हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल.

twitter
7/10

संभाव्य राजस्व वाढ

Indian government impose a tax on mobile data usage

जर सरकार प्रति जीबी डेटावर 1 रुपया कर लावला तर वर्षाला 22900 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त राजस्व मिळू शकतो. हा अंदाज आर्थिक वर्ष 2025 च्या 229 अब्ज जीबी डेटा वापरावर आधारित आहे. यामुळे सरकारी तिजोरी मजबूत होईल आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील विकासासाठी निधी उपलब्ध होईल. पण हा कर किती असेल, हे अजून ठरलेले नाही.

twitter
8/10

ग्राहकांवर काय परिणाम?

Indian government impose a tax on mobile data usage

सध्या मोबाइल रिचार्ज आणि टेलिकॉम सेवांवर 18% जीएसटी लागू आहे. नवीन डेटा कर आला तर इंटरनेट सेवा अधिक महाग होतील. ग्राहकांना अतिरिक्त खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे दैनंदिन जीवन प्रभावित होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना याचा फटका बसू शकतो.

twitter
9/10

तज्ञांना कसली चिंता?

Indian government impose a tax on mobile data usage

काही तज्ज्ञांनी या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की डेटा करामुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांवर बोझ वाढेल. डिजिटल सेवा, नवकल्पना आणि स्टार्टअप्स प्रभावित होतील. डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सरकार म्हणते की हा फक्त अभ्यास आहे, अंतिम निर्णय विचारपूर्वक घेतला जाईल

twitter
10/10

पर्याय काय?

Indian government impose a tax on mobile data usage

बैठकात टेलिकॉम राजस्व वाढवण्यासाठी अन्य पर्यायांवरही चर्चा झाली. यात स्पेक्ट्रम लिलाव आणि लायसेंस फी कमी करण्याचे नवे मॉडेल शोधणे समाविष्ट आहे. याशिवाय, सरकारी कंपनी बीएसएनएलच्या कर्मचारी व्यवस्थापनाची समीक्षा करण्यात आली. डेपुटेशनवर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत बोलावणे आणि सिम कार्डसाठी आधार व्हेरिफिकेशन अधिक कडक करण्यावर भर देण्यात आला.

twitter
