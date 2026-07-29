/भारत सरकार 25 ऑगस्टपासून इन्स्टाग्राम बंद करणार का? जाणून घ्या व्हायरल दाव्यामागचं सत्य

सोशल मिडियावर एक दावा केला जात आहे की, भारतामध्ये इंस्टाग्राम बंद केले जाणार आहे. पण हे खरच होणार आहे का? 25 ऑगस्टपासून इंस्टाग्राम बंद केले जाणार आहे असे दावे केले जात आहेत.
सध्या सोशल मिडियावर काही पोस्ट व्हायरल होत आहेत, यामध्ये असे दावे केले जात आहेत की जुने फोटो आणि व्हिडिओ हे सेव्ह करुन ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
हा दावा सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे त्यामुळे नेटकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. सरकारने हा निर्णय खरचं घेतला आहे का याबद्दल जाणून घ्या.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये 24 ऑगस्ट 2026 च्या रात्रीपासून भारतामध्ये इंस्टाग्राम बंद केले जाणार आहे असे दावे केले जात आहेत.
पण हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे, या पोस्टमध्ये लोकांना खरे वाटावे म्हणून त्या पोस्टमध्ये पंतप्रधानांचा फोटो देखील लावण्यात आला आहे. पीआयबी या दाव्याची पडताळणी केली आहे.
भारत सरकारने इंस्टाग्रामवर बंदी घालण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सोशल मीडियावर फिरणारी ही पोस्ट पूर्णपणे खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे.
कोणतीही व्हायरल पोस्ट किंवा संदेश पडताळणी केल्याशिवाय पुढे पाठवणे टाळा. अचूक माहिती शेअर करणे ही प्रत्येक इंटरनेट वापरकर्त्याची जबाबदारी आहे.