  पोस्टात 28000+ नोकऱ्या, दहावी पास असला तर परीक्षेशिवाय थेट भरती; हव्यात फक्त या 3 गोष्टी

पोस्टात 28000+ नोकऱ्या, दहावी पास असला तर परीक्षेशिवाय थेट भरती; हव्यात फक्त 'या' 3 गोष्टी

Indian Post Office Recruitment 2026: पोस्टातील या भरतीमध्ये तब्बल 28 हजारांहून अधिक जणांची भरती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे नोकरीसाठी ज्यांचा विचार केला जाणार आहे त्यांच्याकडे पात्रता म्हणून तीनच गोष्टी असणं आवश्यक आहे. कशी होणार ही भरती? कुठे आणि कधीपर्यंत अर्ज जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Feb 03, 2026, 09:25 AM IST
लेखी परीक्षा नाही, मुलाखतही नाही थेट नोकरीच...

पोस्टात 28 हजार पदांची 'मेगाभरती' कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, मुलाखतही घेतली जाणार नाही

तरुणांसाठी आनंदाची बातमी

देशातील बेरोजगार आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 

जीडीएस भरती मोहीम

भारतीय टपाल विभागाने 2026 साठी ग्रामीण डाक सेवक म्हणजेच जीडीएस भरती मोहीम जाहीर केली आहे.   

28 हजार पदांची भरती

या भरती मोहीम अंतर्गत देशभरात तब्बल 28 हजार पदांची भरती केली जात आहे.   

23 पोस्टल सर्कलमध्ये भरती

देशभरातील एकूण 23 पोस्टल सर्कलमध्ये ही भरती केली जाणार असून भरती अंतर्गत एकूण 28 हजार 740 पदे भरली जाणार आहेत. 

लेखी परीक्षा नाही

या परीक्षेसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा होणार नाही. उमेदवाराची निवड केवळ दहावीच्या गुणांवर केली जाणार आहे.  

अर्जाची शेवटची तारीख काय?

या पदासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास सुरुवात झाली असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 16 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आहे.  

तीनच गोष्टी हव्यात! 10 वी उत्तरीर्ण निकाल अन्...

या पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार हा 10 वी उत्तीर्ण असावा. त्याला संगणकाचे ज्ञान असावे तसेच सायकल चालवता आली पाहिजे.

