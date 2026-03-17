English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • नवरा-बायकोला महिना 9250 रुपये व्याज देणारी भन्नाट योजना; कशी कराल गुंतवणूक? A To Z माहिती

नवरा-बायकोला महिना 9250 रुपये व्याज देणारी भन्नाट योजना; कशी कराल गुंतवणूक? A To Z माहिती

Saving Schemes For Husband Wife: तुम्ही सुद्धा तुमच्या जोडीदारासोबत गुंतवणुकीचा एखादा उत्तम परतावा देणारा मात्र सुरक्षित पर्याय शोधत आहात का? तर आज आम्ही अशाच एका योजनेसंदर्भात तुम्हाला सांगणार आहोत. ही योजना कोणती आणि तुम्हाल कशी गुंतवणूक सुरु करता येईल ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 17, 2026, 10:54 AM IST
twitter
1/10

महिना सव्वा नऊ हजार रुपये निश्चित व्याज देणारी ही योजना कोणती?

indianpostofficesavingschemes

महिना सव्वा नऊ हजार रुपये निश्चित व्याज देणारी ही योजना कोणती? पती-पत्नी संयुक्तपणे आणि विभक्त खातंही सुरु करु शकतात. या योजनेत पैसे कसे आणि कुठून गुंतवता येतील आणि त्यासाठी कुठे संपर्क करावा जाणून घ्या A To Z माहिती...

twitter
2/10

एकत्रित गुंतवणुकीचे पर्याय शोधत आहात?

indianpostofficesavingschemes

अनेकदा दिर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करताना पती आणि पत्नीच्या नावाने एकत्रित गुंतवणुकीचे पर्याय शोधणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका भन्नाट योजनेबद्दल सांगणार आहोत.

twitter
3/10

सुरक्षित गुंतवणूक आणि खात्रीशीर परतावा

indianpostofficesavingschemes

विशेष म्हणजे सुरक्षित गुंतवणूक आणि खात्रीशीर परतावा देणारी ही योजना सरकारच्याच मालकीच्या पोस्टच्या माध्यमातून चालवली जाते. या योजनेमध्ये दर महिना 9250 रुपयांपर्यंत निश्चित व्याज मिळू शकतं.  

twitter
4/10

या योजनेचं नाव काय?

indianpostofficesavingschemes

आपण ज्या योजनेबद्दल बोलतोय तिचं नाव आहे. 'मंथली इनकम स्कीम' म्हणजेच एमआयएस! ही योजना भारतीय पोस्टाच्या माध्यमातून राबवली जाते. 

twitter
5/10

दरमहा 9250 रुपयांपर्यंत निश्चित व्याज

indianpostofficesavingschemes

एमआयएसमध्ये पती-पत्नी मिळून संयुक्त खाते उघडल्यास त्यांना दरमहा 9250 रुपयांपर्यंत निश्चित व्याज मिळू शकते. सध्या या योजनेवर किती व्याजदर आहे आणि किती रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते ते पाहूयात...

twitter
6/10

वार्षिक व्याज किती?

indianpostofficesavingschemes

सध्या पोस्टाच्या एमआयएस योजनेवर 7.4 टक्के दराने वार्षिक व्याज दिले जात असून, एकदाच गुंतवणूक केल्यानंतर पुढील पाच वर्षे नियमित उत्पन्न सुरू होते.

twitter
7/10

जास्तीत जास्त किती रक्कम गुंतवता येणार?

indianpostofficesavingschemes

एमआयएस योजनेअंतर्गत वैयक्तिक खात्यात जास्तीत जास्त 9 लाख रुपये, तर पती-पत्नीच्या संयुक्त खात्यात 15 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.

twitter
8/10

व्याजाची रक्कम थेट बँक खात्यात

indianpostofficesavingschemes

जर एखाद्याने पत्नीसोबत 15 लाख रुपये गुंतवले, तर पाच वर्षांच्या मुदतीपर्यंत दरमहा व्याजाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.

twitter
9/10

पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते अनिवार्य

indianpostofficesavingschemes

मुदत संपल्यानंतर तुमची मूळ रक्कमही सुरक्षितपणे परत मिळते. हे खाते उघडण्यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असणे अनिवार्य आहे.

twitter
10/10

अधिक माहितीसाठी जवळच्या पोस्ट ऑफिसला द्या भेट

indianpostofficesavingschemes

मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी पोस्टाची एमआयएस योजना बचतीचा एक उत्तम पर्याय ठरत असून अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये यासंदर्भातील चौकशी करु शकता किंवा पोस्टच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकता. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार) (गुंतवणूक करताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. 'झी 24 तास' या माध्यमातून कोणत्याही गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही. येथील माहिती समान्य माहितीवर आधारित आहे.)

twitter
पुढील
अल्बम

मुहूर्तावर महागला हापूस; गुढीपाडव्याला आमरस पुरीचा बेत नाही? आंब्याच्या किमती पाहून असंच म्हणाल

पुढील अल्बम

मुहूर्तावर महागला हापूस; गुढीपाडव्याला आमरस पुरीचा बेत नाही? आंब्याच्या किमती पाहून असंच म्हणाल

मुहूर्तावर महागला हापूस; गुढीपाडव्याला आमरस पुरीचा बेत नाही? आंब्याच्या किमती पाहून असंच म्हणाल

मुहूर्तावर महागला हापूस; गुढीपाडव्याला आमरस पुरीचा बेत नाही? आंब्याच्या किमती पाहून असंच म्हणाल 8
पुण्यात पसरणार मेट्रोचं जाळं! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइनचा मुहूर्त ठरला; IT हबची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

पुण्यात पसरणार मेट्रोचं जाळं! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइनचा मुहूर्त ठरला; IT हबची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका

पुण्यात पसरणार मेट्रोचं जाळं! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइनचा मुहूर्त ठरला; IT हबची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका 10
LPG गॅसच्या तुटवड्यामुळे वडापाव महागला, ठाणेकरांच्या खिशावर भार, आता मोजावे लागणार इतके रुपये

LPG गॅसच्या तुटवड्यामुळे वडापाव महागला, ठाणेकरांच्या खिशावर भार, आता मोजावे लागणार इतके रुपये

LPG गॅसच्या तुटवड्यामुळे वडापाव महागला, ठाणेकरांच्या खिशावर भार, आता मोजावे लागणार इतके रुपये 8
IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos

IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos

IPL 2026: नवी जर्सी, नवा जोश! MI पासून CSK पर्यंत सर्वच संघांच्या जर्सीत बदल; पाहा खास Photos 9