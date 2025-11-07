English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Railway Job: कशी मिळते रेल्वेमध्ये नोकरी? किती मिळतो पगार? A टू Z माहिती!

रेल्वेमध्ये नोकरी कशी मिळते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 07, 2025, 04:01 PM IST
Indian Railway Job: देशभरात रेल्वेचे जाळे विस्तारलेले आहे. भारतीय रेल्वे प्राधिकरण ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी संस्था आहे. येथे नोकरी करावी अशी सर्वांचीच इच्छा असते. पण रेल्वेमध्ये नोकरी कशी मिळते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

कोण करु शकत अर्ज?

भारतीय नागरिक, नेपाल/भूतानचे विषय, तिबेटी शरणार्थी (१९६२ पूर्वी भारतात आलेले) किंवा पाकिस्तान, श्रीलंका, पूर्व आफ्रिकन देशांमधून स्थलांतरित भारतीय वंशाचे लोक. पासपोर्ट/आधार आवश्यक. विदेशी नागरिकांना परवानगी नाही!

वयोमर्यादा किती?

सर्व पदांसाठी ०१ जानेवारी २०२५ रोजी)  ग्रुप D (लेव्हल-१): १८ ते ३६ वर्षे.NTPC अंडरग्रॅज्युएट (१२वी पास): १८ ते ३३ वर्षे.NTPC ग्रॅज्युएट: १८ ते ३६ वर्ष.सूट: SC/ST: +५ वर्षे, OBC: +३ वर्षे, अपंग: +१० वर्षे, माजी सैनिक: +३ ते +८ वर्षे.

शैक्षणिक पात्रता काय?

ग्रुप D: १०वी पास + ITI (NCVT) किंवा १०वी + २ वर्षांचा अप्रेंटिसशिप.NTPC अंडरग्रॅज्युएट: १२वी पास (क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क).NTPC ग्रॅज्युएट: पदवी (स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, CA/TA)  तांत्रिक पदे (JE/ALP): डिप्लोमा/बी.टेक.फायनल ईयरचे विद्यार्थी अर्ज करू शकत नाहीत – रिझल्ट लागलेलाच हवा!

निवड प्रक्रिया किती टप्प्यात?

CBT-१ (ऑनलाइन, १०० गुण, गणित+रीजनिंग+GK). CBT-२ (कॉमन सर्वांसाठी, कठीण).टायपिंग/स्किल टेस्ट (क्लर्क/TA साठी).PET (फक्त ग्रुप D साठी – पुरुष: १००० मीटर ४ मि १५ से, स्त्री: ४०० मीटर ३ मि १० से).डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन + मेडिकल असे टप्पे असतील.

पगार किती मिळतो?

७व्या वेतन आयोगानुसार ग्रुप D: बेसिक ₹१८,००० + DA (५३%) + HRA = इन-हँड ₹२६,००० ते ₹३२,०००. NTPC अंडरग्रॅज्युएट: ₹१९,९०० ते ₹२५,५०० बेसिक = ₹३५,०००+. NTPC ग्रॅज्युएट: ₹३५,४०० ते ₹४४,९०० बेसिक = ₹५०,००० ते ₹७०,०००. JE/स्टेशन मास्टर: ₹५०,००० ते ₹९०,०००. मोफत रेल्वे पास, मेडिकल, पेन्शन, घरभाडे भत्ता मिळेल.

२५ वर्षे नोकरी केल्यास किती मिळेल?

समजा ग्रुप D, ₹२५,००० इन-हँड  दरवर्षी ३-७% इन्क्रिमेंट + DA वाढ  होते.३० वर्षांत एकूण कमाई: ₹१.५ ते ₹२.५ कोटी मिळतील. निवृत्तीला ग्रॅच्युइटी ₹२० लाख + PF ₹५०-८० लाख + पेन्शन ₹२०,०००+/महिना(८.२५% व्याजासह PF वाढतो जो करमुक्त असतो.

अर्ज शुल्क

जनरल/OBC ₹५०० (रिफंड मिळतो CBT-१ दिल्यास), SC/ST/महिला ₹२५० रुपये अर्ज भरावा लागेल. फोटो/सही अपलोड चुकीचे झाल्यास रिजेक्ट होईल.  एकापेक्षा जास्त अर्ज करता येत नाही. मेडिकल: A-2 ते C-2 दृष्टी, रंगअंध नसावा.

असा करा अर्ज

“रेल्वे ही भारतातील सर्वात सुरक्षित सरकारी नोकरी! १०वी पास असाल तर ग्रुप D, पदवी असाल तर NTPC – दोन्हीमध्ये करोडो रुपयांचा फंड तयार होतो. आता लगेच rrbapply.gov.in वर अर्ज करा. तुमचा RRB निवडा → रजिस्टर करा!

