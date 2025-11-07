Railway Job: कशी मिळते रेल्वेमध्ये नोकरी? किती मिळतो पगार? A टू Z माहिती!
रेल्वेमध्ये नोकरी कशी मिळते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 07, 2025, 04:01 PM IST
कोण करु शकत अर्ज?
वयोमर्यादा किती?
शैक्षणिक पात्रता काय?
निवड प्रक्रिया किती टप्प्यात?
पगार किती मिळतो?
७व्या वेतन आयोगानुसार ग्रुप D: बेसिक ₹१८,००० + DA (५३%) + HRA = इन-हँड ₹२६,००० ते ₹३२,०००. NTPC अंडरग्रॅज्युएट: ₹१९,९०० ते ₹२५,५०० बेसिक = ₹३५,०००+. NTPC ग्रॅज्युएट: ₹३५,४०० ते ₹४४,९०० बेसिक = ₹५०,००० ते ₹७०,०००. JE/स्टेशन मास्टर: ₹५०,००० ते ₹९०,०००. मोफत रेल्वे पास, मेडिकल, पेन्शन, घरभाडे भत्ता मिळेल.
२५ वर्षे नोकरी केल्यास किती मिळेल?
अर्ज शुल्क
