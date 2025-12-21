English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Railway Fare Hike: रेल्वे प्रवास महागला; तुमच्यावर किती रुपयांचा भार? कोणाला सवलत? A टू Z माहिती!

Indian Railway Fare Hike: भारतीय रेल्वेने भाडेवाढ केली आहे, ज्यामुळे रेल्वे प्रवास महाग झाला आहे. हे कधी लागू होणार आहे आणि कोणाला सवलत मिळेल ते जाणून घ्या.

Pravin Dabholkar | Dec 21, 2025, 04:43 PM IST
Indian Railway Fare Hike: भारतात दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वेने बदललेल्या नियमांचा परिणाम सर्वांवर होत असतो. रेल्वेने प्रवास करणे आता अधिक महाग होणार आहे. रेल्वेने 26 डिसेंबरपासून प्रवासी भाड्यात वाढ केली आहे. 

अतिरिक्त महसूल

या बदलामुळे चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे ₹600 कोटी (अंदाजे $६ अब्ज) अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या भाडेवाढीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनमधील नॉन-एसी कोच

मेल आणि एक्सप्रेस ट्रेनांच्या नॉन-एसी डब्यांमध्ये प्रति किलोमीटर 2 पैसे वाढ करण्यात आली आहे.

एसी श्रेणीतील बदल

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनांच्या सर्व एसी वर्गांमध्ये (जसे 3एसी, 2एसी, 1एसी) प्रति किलोमीटर 2 पैसे अतिरिक्त भाडे लागू होईल.

10 रुपये अतिरिक्त

जर एखादा प्रवासी नॉन-एसी कोचमध्ये 500 किलोमीटरचा प्रवास करत असेल, तर त्याला फक्त 10 रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतील. हा बदल खूपच कमी असला तरी लाखो प्रवाशांमुळे रेल्वेला मोठा फायदा होईल.

वाढीचे कारण

गेल्या दशकात रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, सुरक्षेसाठी कर्मचारी वाढ, मागणी वाढ आणि खर्च वाढले आहेत. कर्मचारी खर्च 1.15 लाख कोटी आणि पेन्शन 60,000 कोटी रुपये झाला आहे.

एकूण खर्च

2024-25 या आर्थिक वर्षात रेल्वेचा एकूण प्रवास खर्च 2.63 लाख कोटी रुपये आहे. हा खर्च भागवण्यासाठी मालवाहतूक वाढवणे आणि भाडे तर्कसंगतीकरण करणे आवश्यक आहे.

अपेक्षित अतिरिक्त महसूल

या भाडे बदलांमुळे चालू आर्थिक वर्षात रेल्वेला सुमारे 600 कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, जे सुविधा आणि सुरक्षेत गुंतवले जाईल.

रेल्वेची एकूण रणनीती

रेल्वे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मालवाहतूक करणारी व्यवस्था बनली आहे. भाडे वाढ ही मर्यादित आहे, जेणेकरून सामाजिक जबाबदारी आणि प्रवाशांच्या हिताचा विचार करता येईल.

ऑर्डिनरी श्रेणीतील बदल 215 किलोमीटरपर्यंतच्या सामान्य श्रेणीच्या प्रवासाचा भाडे पूर्वीप्रमाणेच राहील. मात्र 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त आकारला जाईल.

ं 215 किलोमीटरपर्यंतच्या सामान्य श्रेणीच्या प्रवासाचा भाडे पूर्वीप्रमाणेच राहील. मात्र 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त आकारला जाईल.

कोणत्या सेवांमध्ये वाढ नाही

उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवांचा आणि मासिक सीझन टिकट (MST) च्या भाड्यात कोणतीही वाढ केलेली नाही. यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सारख्या शहरांतील दैनंदिन प्रवाशांना मोठी दिलासा मिळेल.

