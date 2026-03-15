  • Indian Railway : रेल्वेची भन्नाट स्कीम! मोफत तिकिटासोबत चहा-नाश्ता आणि जेवणही फ्री, जाणून घ्या Free Ticket Scheme बदद्ल A to Z माहिती

Indian Railway : रेल्वेची भन्नाट स्कीम! मोफत तिकिटासोबत चहा-नाश्ता आणि जेवणही फ्री, जाणून घ्या Free Ticket Scheme बदद्ल A to Z माहिती

Indian Railway Free Ticket Scheme : आपल्यापैकी अनेकजण रेल्वेने प्रवास करतात. भारतीय रेल्वे कायमच ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या आणि आकर्षक स्किम आणत अशतात. अशावेळी रेल्वेची अतिशय भन्नाट अशी मोफत तिकिटासोबत जेवणाची फ्री स्किम आहे. या स्किमबद्दल जाणून घ्या A to Z माहिती.   

Dakshata Thasale | Mar 15, 2026, 08:45 PM IST
रेल्वे आपल्या प्रवाशांसाठी एक नवीन योजना आणत आहे, ज्यामध्ये मोफत तिकिटे, चहा, नाश्ता आणि जेवण दिले जात आहे. लवकरच, तुम्ही फक्त रेल्वे प्रवासी राहणार नाही तर तुम्ही भारतीय रेल्वेच्या सेवांचा मोफत आनंद घेऊ शकाल, कारण आता तुम्हाला तुमच्या प्रवासासाठी बक्षिसे मिळतील. नियमित प्रवाशांना बक्षीस देण्यासाठी आणि त्यांना पर्यावरणपूरक प्रवास करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी रेल्वे एक लॉयल्टी प्रोग्राम सुरू करत आहे. बजेट एअरलाइन्सकडे वाढत्या प्रमाणात आकर्षित होणाऱ्या प्रवाशांना टिकवून ठेवण्यासाठी हा एक धोरणात्मक, दीर्घकालीन दृष्टिकोन आहे.

रेल्वे लॉयल्टी प्रोग्राम म्हणजे काय?

रेल्वेच्या लॉयल्टी प्रोग्राम अंतर्गत, वारंवार रेल्वे प्रवाशांना प्रति किलोमीटर रिवॉर्ड पॉइंट्स दिले जातील, जे ते जेवणापासून ते भाड्यापर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी रिडीम करू शकतात. रेल्वे बोर्डाच्या मते, आयआरसीटीसी पोर्टल डिजिटल वॉलेटसारखे अपडेट केले जाईल, जिथे जितके जास्त अंतर प्रवास केले जाईल तितके जास्त रेल्वे पॉइंट्स त्यांना मिळतात. हे पॉइंट्स रोख रकमेसारखे वापरले जाऊ शकतात. हा पायलट प्रकल्प एप्रिलमध्ये वंदे भारत आणि तेजस एक्सप्रेस प्रीमियम गाड्यांमध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रणाली

या प्रकल्पासाठी दररोज लाखो व्यवहार हाताळण्यास सक्षम असलेली डिजिटल प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रवाशांचा डेटा सुरक्षित करणे आणि बक्षिसे त्वरित आणि अचूकपणे दिली जातील याची खात्री करणे आवश्यक आहे. भारतीय रेल्वेकडे सध्या व्यापक लॉयल्टी सिस्टमचा अभाव आहे, म्हणून ही एक महत्त्वाची संधी आहे. या योजनेचा एक उद्देश म्हणजे प्रवाशांना आणि मालवाहतूक करणाऱ्यांना रस्ते आणि हवाई प्रवासापेक्षा रेल्वे प्रवास निवडण्यास प्रोत्साहित करणे, कारण गाड्यांचा पर्यावरणीय परिणाम कमी असतो.  

प्रवाशांना कोणते फायदे मिळतील?

रेल्वेचा दावा आहे की हा जगातील सर्वात मोठा लॉयल्टी प्रोग्राम असेल. यात 7000 हून अधिक रेल्वे स्थानके, 3500 किमी अंतर कापणाऱ्या गाड्या आणि 30 दशलक्ष दररोज प्रवासी वाहतूक समाविष्ट असेल. रिवॉर्ड पॉइंट्स अनेक फायदे देतात: प्रवाशांना बुकिंगच्या वेळी मूळ भाड्यावर सूट किंवा त्यांच्या पॉइंट्सवर आधारित मोफत तिकीट मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या प्रवासादरम्यान रेल्वे स्टेशनवरील लक्झरी लाउंजमध्ये मोफत आराम करू शकाल. तुम्ही ई-केटरिंगद्वारे ट्रेनमध्ये तुमच्या आवडीचे मोफत जेवण ऑर्डर करू शकता. तिकिटे थर्ड एसी वरून सेकंड एसी आणि सेकंड एसी वरून फर्स्ट एसी मध्ये अपग्रेड करता येतात.

IRCTC SBI Card

भारतीय रेल्वेने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सोबत मिळून हे कार्ड लाँच केले आहे. याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत: Premier आणि Platinum. रिवॉर्ड पॉइंट्स (Value Logistics): तुम्ही या कार्डद्वारे irctc.co.in वरून तिकीट बुक केल्यास, तुम्हाला तिकिटाच्या रकमेवर 10% पर्यंत 'रिवॉर्ड पॉइंट्स' मिळतात (AC वर्गासाठी). फ्री तिकीट: जमा झालेले हे पॉइंट्स तुम्ही भविष्यात तिकीट बुक करण्यासाठी वापरू शकता. १ रिवॉर्ड पॉईंट = १ रुपया असे याचे मूल्य असते. म्हणजेच पुरेसे पॉइंट्स जमा झाल्यावर तुम्ही मोफत तिकीट मिळवू शकता.

इतर फायदे

तिकीट बुकिंगवरील 1% ट्रान्झॅक्शन फी माफ होते. रेल्वे स्थानकांवरील 'Executive Lounges' मध्ये मोफत प्रवेश मिळतो. पेट्रोल पंपावर 1% फ्युएल सरचार्ज माफी मिळते.

शुभ यात्रा (Shubh Yatra) प्रोग्राम

हा प्रामुख्याने वारंवार प्रवास करणाऱ्या (Frequent Travelers) लोकांसाठी आहे. यामध्ये नोंदणी केल्यावर प्रवाशांना प्रत्येक प्रवासावर 'रिवॉर्ड पॉइंट्स' मिळतात. हे पॉइंट्स फक्त फर्स्ट एसी (1st AC), सेकंड एसी (2nd AC) आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लासच्या प्रवासावर जास्त मिळतात.

लॉयल्टी पॉइंट्स कसे वापरावेत?

तुमच्याकडे IRCTC SBI कार्ड असणे आवश्यक आहे. तिकीट बुक करताना पेमेंट पेजवर 'Loyalty Points' हा पर्याय निवडावा लागतो. तुमच्या खात्यात पुरेसे पॉइंट्स असल्यास, पैशांऐवजी पॉइंट्स कापले जातात आणि तिकीट बुक होते.

रेल्वेच्या इतर स्किम

Circular Journey Tickets: जर तुम्ही एकाच ट्रिपमध्ये अनेक ठिकाणी फिरणार असाल, तर रेल्वे तुम्हाला 'सर्क्युलर जर्नी तिकीट' देते, जे साध्या तिकिटापेक्षा स्वस्त पडते. Vikalp Scheme: जर तुमचे तिकीट वेटिंग लिस्टमध्ये असेल, तर रेल्वे तुम्हाला दुसऱ्या ट्रेनमध्ये कन्फर्म सीट देण्याचा प्रयत्न करते, हा देखील प्रवाशांच्या सोयीसाठी असलेला एक विशेष उपक्रम आहे.

GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न

GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न 8
T-20 WC जिंकल्यानंतर हार्दिक पांड्याच्या कार केलक्शनमध्ये Ferrari 12Cilindri ची भर, काय आहे किंमत?

T-20 WC जिंकल्यानंतर हार्दिक पांड्याच्या कार केलक्शनमध्ये Ferrari 12Cilindri ची भर, काय आहे किंमत?

T-20 WC जिंकल्यानंतर हार्दिक पांड्याच्या कार केलक्शनमध्ये Ferrari 12Cilindri ची भर, काय आहे किंमत? 8
Income Tax News: तुमच्या पगारात हे 7 भत्ते नसतील तर, Tax मध्ये द्यावी लागेल मोठी रक्कम

Income Tax News: तुमच्या पगारात हे 7 भत्ते नसतील तर, Tax मध्ये द्यावी लागेल मोठी रक्कम 8
Weekly Numerology : मार्च तिसरा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् इच्छापूर्तीचा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : मार्च तिसरा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् इच्छापूर्तीचा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा? 9