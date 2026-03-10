English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • तुमच्या कामाचं! रेल्वेप्रवासात मिळाले खराब खाद्यपदार्थ? कुठं करायची तक्रार, कसे परत मिळवायचे पैसे?

तुमच्या कामाचं! रेल्वेप्रवासात मिळाले खराब खाद्यपदार्थ? कुठं करायची तक्रार, कसे परत मिळवायचे पैसे?

Railway food complaint: रेल्वेप्रवासामध्ये खाद्यपदार्थांची उपलब्धता पाहता आता अनेक मंडळी याच खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देतात. मात्र, त्यांचा हा अनुभव प्रत्येकदा चांगला असतोच असं नाही. त्यामुळं अशा वेळी नेमकं काय करावं? हे सांगणारी ही माहिती...   

Sayali Patil | Mar 10, 2026, 02:36 PM IST
केटरिंग पर्याय

Railway food complaint: लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासाला निघालं की, सहसा प्रवाशांकडून रेल्वेच्याच केटरिंग पर्यायाला प्राधान्य दिलं जातं. काही वर्षांपूर्वी रेल्वे प्रवासाला निघालं की घरातूनच काही खाद्यपदार्थ किंवा जेवणाचा डबा बनवून घेण्याची पद्धत होती. मात्र आता हे चित्र बदललं आहे. (छाया सौजन्य- एआय)

खाद्यपदार्थ

रेल्वे प्रवासादरम्यान विविध खाद्यपदार्थ, नाश्ता, सुका खाऊ अशी साग्रसंगीत सोय असते. अनेकदा प्रवासी या सुविधेमुळं भारावतात. मात्र काही पदार्थ प्रवाशांचा इतका हिरमोड करतात, की आपण हे पदार्थ का मागवे असाही मनस्तापाचा प्रश्न प्रवाशांना पडतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

खराब अन्नपदार्थ

प्रवासादरम्यान आलेले खराब अन्नपदार्थ, त्यांच्यासाठी मोजली जाणारी किंमत आणि पैसे व्यर्थ गेल्याची भावना प्रवाशांच्या मनस्तापात सहसा भर टाकण्याचं काम करते. पण, तुम्ही याची रितसर तक्रार करून त्यासाठीचे पैसेही परत मिळवू शकता याचा अंदाज आहे का? रेल्वेच्या 'रिड्रेसल' प्रक्रियेमुळं हे शक्य आणि अधिक पारदर्शी ठरलं आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

कुठं आणि कशी करायची तक्रार?

रेल मदद (RailMadad) App च्या सहाय्यानं जेवणासंदर्भातील तक्रार करण्याची सर्वात वेगवान प्रक्रिया आहे. railmadad.indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन  फूड एंड केटरिंग (Food & Catering) पर्याय निवडावा. तिथंच तुम्हाला मोबाईल क्रमांक, पीएनआर नंबर देऊन तुमची तक्रार देता येईल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

139 क्रमांक

प्रवासी 139 क्रमांक डायल करूनही खाण्यापिण्याविषयीचे पर्याय निवडू शकतात आणि या क्रमांकावर तक्रारही नोंदवू शकतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया हे तक्रार नोंदणीसाठीचं उत्तम माध्यम असून, जेवणाचा फोटो घेऊन  @RailMinIndi आणि @IRCTCofficial या अकाऊंटना टॅग करत पीएनआर क्रमांकासह तक्रार केली असताही यंत्रणा प्रवाशांशी संपर्क साधते. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

IRCTC

IRCTC चं अॅप किंवा वेबसाईटवरून जेवण मागवल्यास त्याच अॅपच्या 'ऑर्डर हिस्ट्री' सेक्शनमध्ये जाऊन तिथं रेज ए रिक्वेस्ट (Raise a Refund Request) वर क्लिक करा. जेवणाचे पैसे तिकीटातच समाविष्ट असल्यास ‘रेल मदद’वरील तक्रारीनंतर प्रवाशांना प्रो- राटा तत्त्वावर पैसे परत मिळतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

पैसे

रेल्वेप्रवासादरम्यान प्रत्यक्ष विक्रेत्याला पैसे दिले असल्यास अनेकदा रिफंड मिळणं कठीण असतं. मात्र, प्रवाशांची तक्रार योग्य असल्यास वेंडरवर 1 लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

