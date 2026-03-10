तुमच्या कामाचं! रेल्वेप्रवासात मिळाले खराब खाद्यपदार्थ? कुठं करायची तक्रार, कसे परत मिळवायचे पैसे?
Railway food complaint: रेल्वेप्रवासामध्ये खाद्यपदार्थांची उपलब्धता पाहता आता अनेक मंडळी याच खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देतात. मात्र, त्यांचा हा अनुभव प्रत्येकदा चांगला असतोच असं नाही. त्यामुळं अशा वेळी नेमकं काय करावं? हे सांगणारी ही माहिती...
Sayali Patil | Mar 10, 2026, 02:36 PM IST
केटरिंग पर्याय
Railway food complaint: लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासाला निघालं की, सहसा प्रवाशांकडून रेल्वेच्याच केटरिंग पर्यायाला प्राधान्य दिलं जातं. काही वर्षांपूर्वी रेल्वे प्रवासाला निघालं की घरातूनच काही खाद्यपदार्थ किंवा जेवणाचा डबा बनवून घेण्याची पद्धत होती. मात्र आता हे चित्र बदललं आहे. (छाया सौजन्य- एआय)
खाद्यपदार्थ
खराब अन्नपदार्थ
प्रवासादरम्यान आलेले खराब अन्नपदार्थ, त्यांच्यासाठी मोजली जाणारी किंमत आणि पैसे व्यर्थ गेल्याची भावना प्रवाशांच्या मनस्तापात सहसा भर टाकण्याचं काम करते. पण, तुम्ही याची रितसर तक्रार करून त्यासाठीचे पैसेही परत मिळवू शकता याचा अंदाज आहे का? रेल्वेच्या 'रिड्रेसल' प्रक्रियेमुळं हे शक्य आणि अधिक पारदर्शी ठरलं आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
कुठं आणि कशी करायची तक्रार?
रेल मदद (RailMadad) App च्या सहाय्यानं जेवणासंदर्भातील तक्रार करण्याची सर्वात वेगवान प्रक्रिया आहे. railmadad.indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन फूड एंड केटरिंग (Food & Catering) पर्याय निवडावा. तिथंच तुम्हाला मोबाईल क्रमांक, पीएनआर नंबर देऊन तुमची तक्रार देता येईल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
139 क्रमांक
सोशल मीडिया
