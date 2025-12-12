आता ट्रेनमध्ये मिळणार विमानासारखं जेवण; बड्या ब्रँडवर जबाबदारी, 'या' रेल्वेंमध्ये प्रयोगाची चाचणीही सुरू!
Indian Railway : अरे व्वा! भारतीय रेल्वेच्या बदलच्या रुपात आता एक नवा टप्पा आला असून, थेट विमानप्रवासासारखा अनुभव प्रवाशांना देण्यासाठीच रेल्वे विभाग प्रयत्नशील असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
Sayali Patil | Dec 12, 2025, 01:54 PM IST
1/8
भारतीय रेल्वे
Indian Railway : भारतीय रेल्वे... प्रत्येक श्रेणीतील प्रवाशाला उत्तम प्रवासाची मुभा देण्यासाठी प्रयत्नशील असणारी भारतातील एक यशस्वी यंत्रणा. फक्त भारतात नव्हे तर, आशिया खंडात आणि अगदी जगभरातही भारतीय रेल्वेच्या कार्यपद्धतीची बरिच चर्चा असते. दर दिवशी या रेल्वेनं अनेक प्रवासी एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. सारंकाही ठीक असतं. फक्त काहीची तक्रार असते ती म्हणजे रेल्वेमध्ये काही प्रसंगी दिल्या जाणाऱ्या जेवणाची.
2/8
जेवणाचा दर्जा
3/8
इंडियन रेलवे कॅटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन
4/8
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हणजे काय?
5/8
सात्विक जेवण
प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची सोय करण्य़ासाठी रेल्वेनं अनेक प्रसिद्ध फूड ब्रँड, मोठे हॉटेल आणि फ्लाईट केटरर यांच्याशी कररा केले आहेत. सध्या प्रायोगिक त्तत्वावर याची चाचणी महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गांवर सुरू करत अगदी विमानात मिळतं तसंच जेवण प्रवाशांना देण्यात येत आहे. ज्यामध्ये अनंत विहार अमृत भारत एक्स्प्रेस इथं इस्कॉन, द्वारका इथून तयार केलेलं सात्विक जेवण दिलं जातं.
6/8
वंदे भारत
7/8