Marathi News
आता ट्रेनमध्ये मिळणार विमानासारखं जेवण; बड्या ब्रँडवर जबाबदारी, 'या' रेल्वेंमध्ये प्रयोगाची चाचणीही सुरू!

Indian Railway : अरे व्वा! भारतीय रेल्वेच्या बदलच्या रुपात आता एक नवा टप्पा आला असून, थेट विमानप्रवासासारखा अनुभव प्रवाशांना देण्यासाठीच रेल्वे विभाग प्रयत्नशील असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

Sayali Patil | Dec 12, 2025, 01:54 PM IST
1/8

भारतीय रेल्वे

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

Indian Railway : भारतीय रेल्वे... प्रत्येक श्रेणीतील प्रवाशाला उत्तम प्रवासाची मुभा देण्यासाठी प्रयत्नशील असणारी भारतातील एक यशस्वी यंत्रणा. फक्त भारतात नव्हे तर, आशिया खंडात आणि अगदी जगभरातही भारतीय रेल्वेच्या कार्यपद्धतीची बरिच चर्चा असते. दर दिवशी या रेल्वेनं अनेक प्रवासी एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. सारंकाही ठीक असतं. फक्त काहीची तक्रार असते ती म्हणजे रेल्वेमध्ये काही प्रसंगी दिल्या जाणाऱ्या जेवणाची. 

2/8

जेवणाचा दर्जा

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

जेवणाचा दर्जा ते अगदी चव इथपर्यंत आजवर प्रवाशांनी सातत्यानं हा मुद्दा उचलून धरल्याचं पाहायला मिळालं आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात खाण्याचा दर्जा आणि त्यामुळं उदभवणाऱ्या अडचणी हे त्याचच एक उदाहरण. आता मात्र या अडचणी दूर करण्यासाठीसुद्धा रेल्वेनं प्रयत्न सुरू केले आहेत.   

3/8

इंडियन रेलवे कॅटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

इंडियन रेलवे कॅटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC)च्या वतीनं प्रवाशांना चवीष्ट आणि दर्जेदार सोबतच स्वच्छतेचे निकष पाळून तयार केलेले पदार्थ पुरवले जाणार असून, त्यांची गुणवत्ता केंद्रस्थानी ठेवत रेल्वे विभागानं निवडक वंदे भारत आणि अमृत भारत या रेल्वेंमध्ये या प्रयोगाची चाचणी सुरू केली आहे.   

4/8

प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हणजे काय?

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

IRCTC च्या माहितीनुसार हे पदार्थ 'मिल ट्रायल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' अंतर्गत प्रवाशांना दिले जात आहेत. जेवण बनवणं आणि जेवण वाढणं, वितरित करणं, या प्रक्रिया वेगळ्या करण्यासाठी ही योजना येत्या काळात अंमलात आणली जाऊ शकते.   

5/8

सात्विक जेवण

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची सोय करण्य़ासाठी रेल्वेनं अनेक प्रसिद्ध फूड ब्रँड, मोठे हॉटेल आणि फ्लाईट केटरर यांच्याशी कररा केले आहेत. सध्या प्रायोगिक त्तत्वावर  याची चाचणी महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गांवर सुरू करत अगदी विमानात मिळतं तसंच जेवण प्रवाशांना देण्यात येत आहे. ज्यामध्ये अनंत विहार अमृत भारत एक्स्प्रेस इथं इस्कॉन, द्वारका इथून तयार केलेलं सात्विक जेवण दिलं जातं. 

6/8

वंदे भारत

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

अहमदाबाद वंदे भारतमध्ये CAFS किचन आणि सफल फूड सर्विसक़डून जेवण पुरवलं जातं. माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारतमध्ये प्रवाशांना वैष्णो देवी सरोवर पोर्टिको हॉटेल इथून जेवण येतं. तर, कासरगोड़-त्रिवेंद्रम वंदे भारतसारख्या ट्रेनमध्ये फ्लाइट कॅटरिंग सर्विस CAFS कडून जेवण येतं. 

7/8

प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

IRCTC च्या माहितीनुसार या उपक्रमामुळं प्रवाशांना स्थानिक खाद्यपदार्थांची चवसुद्धा चाखता येणार आहे. शिवाय रेस्तराँसारखा मेन्यूसुद्धा देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील या उपक्रमाला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास येत्या काळात रेल्वे प्रवासादरम्यान विमानासारखं जेवण मिळेल असं म्हणायला हरकत नाही.   

8/8

रेल्वे सेवा

indian railway IRCTC meal food trials on vande bharat amrit bharat trains

रेल्वेची ही नवी सेवा काही निवडक ट्रेनमध्ये असली आणि नेमकं तुम्हीही त्याच ट्रेननं प्रवास करत असाल तर हे चवदार जेवण अजिबात चुकवू नका!!!  

