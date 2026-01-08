English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्रातील या महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पासाठी थेट भारताचं हृदय असणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या जमिनी ताब्यात...

महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पासाठी थेट भारताचं हृदय असणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या जमिनी ताब्यात...

Indian Railway Project Update : गाठली थेट दुसऱ्या राज्याची सीमा.... कोणतं ठिकाण भारताचं हृदय म्हणून ओळखलं जातं? जाणून घ्या महत्त्वाची बातमी... अन महत्त्वाच्या प्रकल्पासंदर्भात Latest Update   

Sayali Patil | Jan 08, 2026, 03:52 PM IST
1/9

प्रकल्पाचा विस्तार

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

Indian Railway Project Update : भारतीय रेल्वेनं बहुतांश भागांमध्ये रेल्वेमार्गांचा विस्तार केला असून, देशाच्या विकासातही याच रेल्वेमार्गांनी भर टाकल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातच येत्या काळात काही नव्या रेल्वेमार्गांची भर पडणार असून, त्यासाठीची जमीन अधिग्रहण प्रक्रियासुद्धा पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर असल्याचं स्पष्ट होत आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार हीच त्याची जमेची बाजू आहे. 

2/9

मनमाड- इंदूर रेल्वे

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

मनमाड- इंदूर रेल्वे प्रकल्पासंदर्भातील कामांना आता वेग आला असून, धुळे तालुक्यातील बोरविहिर ते शिंदखेडा येथील भूखंड अधिग्रहणामागोमार नरडाणा ते शिरपूर इथं म्हणजेच थेट महाराष्ट्र मध्य प्रदेशच्या सीमेपर्यंत जमीन अधिग्रहणासाठीच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करणं प्रस्तावित असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

3/9

शेतकऱ्यांचा विरोध

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

सदर प्रक्रियेमध्ये सुरुवातीला काही भागांमध्ये असणारा शेतकऱ्यांचा विरोध जमिनीचा योग्य मोबदला मिळताच मावळला आणि महाराष्ट्रात या प्रकल्पाचा हा टप्पा बहुतांशी पूर्ण होताना दिसला.  

4/9

जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेस वेग

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

या प्रकल्पाशी संलग्न अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार शिंदखेडा तालुक्यातील दभाशी, दराणे, अजंदे, पिंप्राड, गव्हाणे, शिराळे येथील जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सध्या शिरपूर तालुक्यातील बाभूळदे, खर्देखुर्द, सुकवद, बाळदे, शिरपूर शहर, शिरपूर खुर्द, शिरपूर बुद्रुक, हाडाखेड, सागंवीसह महाराष्ट्र- मध्य प्रदेश सीमेवरील हेडियापाडा येथील जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेस वेग आला आहे. 

5/9

अधिग्रहणाचं काम प्रलंबित

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

महाराष्ट्रामागोमाग मध्य प्रदेशात मात्र भूखंड अधिग्रहणाचं काम प्रलंबित असून, बडवाणीतील सेंधवा आणि वरला, धार जिल्हा इथं अधिग्रहण प्रतिक्षेत आहे. या प्रलंबित कामांमुळं सदर प्रकल्प प्रस्तावित वेळेत पूर्ण होणार नसल्याचं म्हटलं जात असून त्याचा थेट परिणाम खर्चाच्या गणितावरही होऊ शकतो. इतकंच नव्हे, तर अधिग्रहणाचाच टप्पा लांबल्यामुळं सध्या प्रकल्पाचा आकडा 18 हजार कोटींच्याही पुढं जाऊ शकतो. 

6/9

आर्थिक विकासाची संधी

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित अशा या मनमाड- इंदूर रेल्वे प्रकल्पामुळं महाराष्ट्र, खान्देशसह मध् प्रदेशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांना प्रवास, रोजगारासह आर्थिक विकासाची संधी मिळणार आहे. 

7/9

कमी खर्चात पोहोचणं शक्य

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं धुळे, नंदुरबार, शिरपूर, शिंदखेडा परिसरांनाही या प्रकल्पामुळं औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला चालना मिळणार असून; रेल्वेमार्गामुळं किमान वेळेत शेतमालाची वाहतूक कमी वेळेत करणं शक्य होणार असून, बाजारपेठांपर्यंत कमी खर्चात पोहोचणं शक्य होणार आहे. 

8/9

रेल्वे प्रकल्पाचा फायदा

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

फक्त शेतीच नव्हे तर शिक्षण, वैद्यकीय अशा क्षेत्रांनाही या रेल्वे प्रकल्पाचा फायदा होणार असून फक्त दळणवणाचं माध्यम म्हणून नव्हे तर, सामाजिक आणि आर्थिक विकास म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिलं जात आहे अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. 

9/9

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश

indian railway land Acquisition Manmad Indore Railway Project Madhya Pradesh Border

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांना एका नव्या मार्गिकेनं जोडणाऱ्या या रेल्वे प्रकल्पामुळं खऱ्या अर्थानं राज्य भारताच्या हृदयाशी जोडलं जात आहे असं म्हणायला हरकत नाही.   

