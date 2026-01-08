महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी रेल्वेप्रकल्पासाठी थेट भारताचं हृदय असणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या जमिनी ताब्यात...
Indian Railway Project Update : गाठली थेट दुसऱ्या राज्याची सीमा.... कोणतं ठिकाण भारताचं हृदय म्हणून ओळखलं जातं? जाणून घ्या महत्त्वाची बातमी... अन महत्त्वाच्या प्रकल्पासंदर्भात Latest Update
Sayali Patil | Jan 08, 2026, 03:52 PM IST
1/9
प्रकल्पाचा विस्तार
Indian Railway Project Update : भारतीय रेल्वेनं बहुतांश भागांमध्ये रेल्वेमार्गांचा विस्तार केला असून, देशाच्या विकासातही याच रेल्वेमार्गांनी भर टाकल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातच येत्या काळात काही नव्या रेल्वेमार्गांची भर पडणार असून, त्यासाठीची जमीन अधिग्रहण प्रक्रियासुद्धा पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर असल्याचं स्पष्ट होत आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार हीच त्याची जमेची बाजू आहे.
2/9
मनमाड- इंदूर रेल्वे
3/9
शेतकऱ्यांचा विरोध
4/9
जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेस वेग
या प्रकल्पाशी संलग्न अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार शिंदखेडा तालुक्यातील दभाशी, दराणे, अजंदे, पिंप्राड, गव्हाणे, शिराळे येथील जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सध्या शिरपूर तालुक्यातील बाभूळदे, खर्देखुर्द, सुकवद, बाळदे, शिरपूर शहर, शिरपूर खुर्द, शिरपूर बुद्रुक, हाडाखेड, सागंवीसह महाराष्ट्र- मध्य प्रदेश सीमेवरील हेडियापाडा येथील जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेस वेग आला आहे.
5/9
अधिग्रहणाचं काम प्रलंबित
महाराष्ट्रामागोमाग मध्य प्रदेशात मात्र भूखंड अधिग्रहणाचं काम प्रलंबित असून, बडवाणीतील सेंधवा आणि वरला, धार जिल्हा इथं अधिग्रहण प्रतिक्षेत आहे. या प्रलंबित कामांमुळं सदर प्रकल्प प्रस्तावित वेळेत पूर्ण होणार नसल्याचं म्हटलं जात असून त्याचा थेट परिणाम खर्चाच्या गणितावरही होऊ शकतो. इतकंच नव्हे, तर अधिग्रहणाचाच टप्पा लांबल्यामुळं सध्या प्रकल्पाचा आकडा 18 हजार कोटींच्याही पुढं जाऊ शकतो.
6/9
आर्थिक विकासाची संधी
7/9
कमी खर्चात पोहोचणं शक्य
8/9
रेल्वे प्रकल्पाचा फायदा
9/9