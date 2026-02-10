Indian Railway New Rules: तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; भारतीय रेल्वेनं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये?
Indian Railway New Rules 2026 : भारतीय रेल्वे विभागानं कायमच प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा यासाठी आवश्यकतेनुसार काही बदल केले. तिकीट दरांपासून ते इतरही अनेक नियमांमध्ये रेल्वेनं कमीजास्त बदल केले.
Sayali Patil | Feb 11, 2026, 06:11 PM IST
1/8
भारतीय रेल्वे
2/8
तिकीट बुकींग
3/8
नियम
तत्काळ तिकीटांसाठी रेल्वेनं आणखी एक नियम लागू केला असून त्यात आणखी सुसूत्रता आणली आहे. ज्या नियमानुसार तत्काळ तिकीटांची खिडकी खुली होण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वी एजंटनाही तिकीट काढता येणार नाही. AC कोचसाठी एजंटना 10.30AM नंतरच बुकिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय नॉन AC क्लाससाठी ही उपलब्धता 11.30 AM वाजता सुरू होईल.
4/8
Confirm तिकीटाचा नियम
5/8
वेटिंग तिकीटासाठीचा नियम काय सांगतो?
रेल्वेनं वेटिंग तिकीटांसाठीसुद्धा एक नियम जारी केला आहे. ज्यामध्ये रिझर्वेशन चार्टसंदर्भातील माहिती समोर येते. यानुसार प्रारंभिक स्थानकावरून रेल्वे निघण्यापूर्वी किमान 10 तासांपूर्वी त्यासाठीची यादी तयार होईल. यापूर्वी रेल्वेनं ही वेळ 4 तासांवरून वाढवत 8 तास इतकी केली होती. रेल्वेच्या या नियमाचा सर्वाधिक फायदा वेटिंग तिकीटधारकांना होणार आहे. ज्यांना 10 तासांपूर्वीच त्यांचं तिकीट कन्फर्म झालं आहे की नाही याची माहिती मिळू शकणार आहे.
6/8
रेल्वेतील सामानाचे नियम काय?
2025 मध्ये तडकाफडकी बदललेल्या नियमांमध्ये रेल्वेतील सामानावरील वजनाच्या प्रमाणासंदर्भातील नियमाचाही समावेश आहे. या नव्या नियमानुसार प्रत्येक कोचनुसार प्रवाशांना निर्धारित वजनाप्रमाणंच सामान सोबत नेता येतं. विमानाप्रमाणंच सामानाच्या वजनाचा नियम इथं लागू असतो. फर्स्ट AC — 70 kg सेकेंड AC — 50 kg थर्ड AC / स्लीपर — 40 kg जनरल कोच — 30 kg
7/8
2026 मधील नवा नियम माहितीये?
रेल्वेनं 4 फेब्रुवारी 2026 पासून सर्व प्रवाशांना प्रवास करताना ओळखपत्र सोबत बाळण्याचं आवाहन करत हा नियम अनिवार्य असल्याचं सांगितलं. प्रवाशांना आपल्यासोबत ओळखपत्राची मूळ प्रत बाळगणं गरजेचं असेल असं हा नियम सांगतो. प्रामुख्यानं बांगलादेश आणि नेपाळशी संलग्न सीमाभागातील रेल्वे प्रवाशांनी या नियमाचं सक्तीनं पालन करणं अपेक्षित आहे.
8/8