  • Indian Railway New Rules: तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; भारतीय रेल्वेनं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये?

Indian Railway New Rules: तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; भारतीय रेल्वेनं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये?

Indian Railway New Rules 2026 : भारतीय रेल्वे विभागानं कायमच प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा यासाठी आवश्यकतेनुसार काही बदल केले. तिकीट दरांपासून ते इतरही अनेक नियमांमध्ये रेल्वेनं कमीजास्त बदल केले.   

Sayali Patil | Feb 11, 2026, 06:11 PM IST
भारतीय रेल्वे

indian railway IRCTC New rules tatkal ticket luggage latest update

Indian Railway : भारतीय रेल्वे... आशिया खंड आणि जगभरातील बहुचर्चित असं रेल्वेचं महाकाय जाळं. ज्या माध्यमातून भारतीतल असंख्य नागरिकांना किंबहुना भारताबाहेरील प्रवाशांनाही प्रवासाची सुविधा देऊ केली. अशा या रेल्वे विभागानं तिकीट आरक्षण आणि दरांमध्येसुद्धा बदल केले.   

तिकीट बुकींग

indian railway Tatkal Ticket Booking

तत्काळ तिकीटबुकींगमधील गोंधळ रोखण्यासाठी रेल्वे विभागानं तिकीट आरक्षणासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलं आहे. IRCTC चं संकेतस्थळ किंवा App च्या माध्यमातून तिकीट आरक्षण करायचं झाल्यास तिथं आधार कार्ड लिंक करणं बंधनकारक करत ज्या आधार कार्डची पडताळणी पूर्ण झालेली नाही त्यांना तिकीट आरक्षण करता यएणार नाही.   

नियम

indian railway IRCTC New rules tatkal ticket luggage latest update

तत्काळ तिकीटांसाठी रेल्वेनं आणखी एक नियम लागू केला असून त्यात आणखी सुसूत्रता आणली आहे. ज्या नियमानुसार तत्काळ तिकीटांची खिडकी खुली होण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वी एजंटनाही तिकीट काढता येणार नाही. AC कोचसाठी एजंटना 10.30AM नंतरच बुकिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय नॉन AC क्लाससाठी ही उपलब्धता 11.30 AM वाजता सुरू होईल. 

Confirm तिकीटाचा नियम

indian railway IRCTC Rules 2026 Latest Update

रेल्वेच्या नियमानुसार प्रवाशांना फक्त Confirm तिकीटासहच प्रवास करता येणार आहे. काऊंटर तिकीट किंवा ऑनलाईन पद्धतीनं बुक केलेल्या तिकीटाशिवाय कोणीही प्रवास करताना आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करत रेल्वेतून उतरवण्याचे अधिकार रेल्वे विभागाकडे आहेत.   

वेटिंग तिकीटासाठीचा नियम काय सांगतो?

indian railway IRCTC New rules 2026

रेल्वेनं वेटिंग तिकीटांसाठीसुद्धा एक नियम जारी केला आहे. ज्यामध्ये रिझर्वेशन चार्टसंदर्भातील माहिती समोर येते. यानुसार प्रारंभिक स्थानकावरून रेल्वे निघण्यापूर्वी किमान 10 तासांपूर्वी त्यासाठीची यादी तयार होईल. यापूर्वी रेल्वेनं ही वेळ 4 तासांवरून वाढवत 8 तास इतकी केली होती. रेल्वेच्या या नियमाचा सर्वाधिक फायदा वेटिंग तिकीटधारकांना होणार आहे. ज्यांना 10 तासांपूर्वीच त्यांचं तिकीट कन्फर्म झालं आहे की नाही याची माहिती मिळू शकणार आहे.   

रेल्वेतील सामानाचे नियम काय?

indian railway IRCTC New rules tatkal ticket luggage latest update

2025 मध्ये तडकाफडकी बदललेल्या नियमांमध्ये रेल्वेतील सामानावरील वजनाच्या प्रमाणासंदर्भातील नियमाचाही समावेश आहे. या नव्या नियमानुसार प्रत्येक कोचनुसार प्रवाशांना निर्धारित वजनाप्रमाणंच सामान सोबत नेता येतं. विमानाप्रमाणंच सामानाच्या वजनाचा नियम इथं लागू असतो.  फर्स्ट AC — 70 kg सेकेंड AC — 50 kg थर्ड AC / स्लीपर — 40 kg जनरल कोच — 30 kg   

2026 मधील नवा नियम माहितीये?

Indian Railway

रेल्वेनं 4 फेब्रुवारी 2026 पासून सर्व प्रवाशांना प्रवास करताना ओळखपत्र सोबत बाळण्याचं आवाहन करत हा नियम अनिवार्य असल्याचं सांगितलं. प्रवाशांना आपल्यासोबत ओळखपत्राची मूळ प्रत बाळगणं गरजेचं असेल असं हा नियम सांगतो. प्रामुख्यानं बांगलादेश आणि नेपाळशी संलग्न सीमाभागातील रेल्वे प्रवाशांनी या नियमाचं सक्तीनं पालन करणं अपेक्षित आहे.   

बंधनं

Indian Railway Tatkal Ticket

रेल्वेच्या नियमानुसार पहिल्या स्थानकावरून प्रवास सुरू करण्याचा नियम आहे. मात्र काही कारणास्तव पहिल्या, निर्धारित स्थानकावर ट्रेन पकडता आली नाही, तर त्या प्रवाशांची तिकीट RAC किंवा वेटिंग तिकीटांच्या यादीत असणाऱ्यांना दिली जाते. आधी टीटीई या तिकीटांवरील प्रवाशांची प्रतीक्षा करत असत. आता मात्र हा नियम त्यांच्यावरही बंधनं आणतो.   

