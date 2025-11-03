English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भंगार विकून ₹3000000000 कोटींची कमाई; कोणाला लागली ही गडगंज लॉटरी?

Mumbai News : भंगार विकून कितीसे पैसे मिळतील? शे- दोनशे? फारफारतर हजार.... पण भंगार विकून कोट्यवधी रुपये कमवल्याचं कधी ऐकलंय का?   

Sayali Patil | Nov 03, 2025, 08:53 AM IST
twitter
1/8

भंगार

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

Mumbai News : भंगार.... काही अशा टाकाऊ वस्तू किंवा वस्तूंचे, उपकरणांचे भाग जे प्रत्यक्षात निकामी असले तरीही अनेकदा पुनर्वापराच्या हेतूनं ते खरेदी करणाऱ्यांचा आकडा मोठा असतो. अशा या भंगार विक्रितून अनेकांना चांगली रक्कमसुद्धा परताव्याच्या स्वरुपात मिळते. यावेळीसुद्धा अशाच भंगार विक्रीतून तब्बल 300 कोटी रुपयांची रक्कम अर्थात दणदणीत कमाई एका तितक्याच मोठ्या संस्थांनी केली असून, ही लॉटरी कोणाला लागली माहितीये?   

twitter
2/8

आश्चर्य

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

जाणून आश्चर्य वाटेल, पण भंगार विक्रीतून चक्क भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वेनं 300 कोटी रुपये कमवले आहे. या भंगार विक्रीमध्ये रेल्वे परिसरातील रूळ, खांब, धातूच्या वस्तू आणि तत्सम गोष्टींची विक्री करण्यात आली.   

twitter
3/8

‘शून्य भंगार मोहिम

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

पश्चिम रेल्वेच्या ‘शून्य भंगार मोहिमे’ अंतर्गत मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम, राजकोट, भावनगर आणि अहमदाबाद या विभागांतील भंगाराची विक्री सध्या सुरू आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक विभाग, कारखाना आणि कारशेडमधील भंगाराचे साहित्य गोळा करण्यात येत आहे.   

twitter
4/8

उपलब्ध माहिती

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

उपलब्ध माहितीनुसार या भंगार विक्रीतून 2025- 26 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत पश्चिम रेल्वेला 302 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल अर्थात थेट लाभ मिळाला आहे.

twitter
5/8

भंगार विक्री

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

रेल्वे मंडळाच्या निश्चित केलेल्या प्रमाणित लक्ष्यापेक्षा साधारण 21 टक्के जास्त प्रमाणात भंगार विक्रीची कामगिरी करण्यात आली आहे. ज्यामुळं या भंगार विक्रीची सर्वदूर चर्चा आहे. 

twitter
6/8

300 कोटी

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

मागील वर्षीसुद्धा रेल्वे विभागाकडून भंगार विक्री करण्यात आली होती जिथं पश्चिम रेल्वेला भंगार विक्रीतून 300 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली होती, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

twitter
7/8

महसूल

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

प्रवाशांना प्रवासासाठी रेल्वेची सुविधा पुरवण्यासोबतच रेल्वे विभागाला महसूल देणारं आणखी एक महत्त्वाचं साधन म्हणजे भंगार विक्री किंवा काही निकामी गोष्टी- वस्तूंची विक्री. 

twitter
8/8

कोट्यवधींचा नफा

indian railway news Western Railway Crosses 300 Crore Mark In Scrap Sales Under Mission Zero Scrap

सहसा भंगार म्हटलं की प्रत्येक गोष्टीकडे टाकाऊ म्हणूनच पाहिलं जातं. मात्र यावेळी याच भंगारातून रेल्वेला कोट्यवधींचा नफा झाला आहे हे नाकारता येत नाही. 

twitter
पुढील
अल्बम

Women's World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण

पुढील अल्बम

Women&#039;s World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण

Women's World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण

Women's World Cup 2025: जगभरात फडकला तिरंगा! भारतीय महिला संघाने जिंकला विश्वचषक! बघा सेलिब्रेशनचे क्षण 10
सध्या 13,000 रुपयांनी स्वस्त झालेय सोनं; 2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांचा अंदाज पाहून विश्वास बसणार नाही

सध्या 13,000 रुपयांनी स्वस्त झालेय सोनं; 2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांचा अंदाज पाहून विश्वास बसणार नाही

सध्या 13,000 रुपयांनी स्वस्त झालेय सोनं; 2026 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? तज्ञांचा अंदाज पाहून विश्वास बसणार नाही 10
Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Numerology : धोक्याची घंटा! हा आठवडा या जन्मतारखेसाठी कठीण; तुमच्यासाठी कसा असेल हा आठवडा? 9
नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील

नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील

नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील 8