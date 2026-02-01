English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारतातील एकमेव ट्रेन ज्यात Birthday पार्टी सह Pre Wedding Shoot सुद्धा करू शकता, किती खर्च येईल? पाहा संपूर्ण डिटेल्स

भारतातील एकमेव ट्रेन ज्यात Birthday पार्टी सह Pre Wedding Shoot सुद्धा करू शकता, किती खर्च येईल? पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Indian Railway : देशभरात आपल्या यात्रेकरूंना सर्वोत्तम प्रवासाचा अनुभव करून देण्यासाठी भारतीय रेल्वे एक मोठं पाऊल उचलत आहे. एनसीआरटीसीने प्राव्हेट इव्हेंट्ससाठी नमो भारत ट्रेनची सुरुवात केलीये. याच्या माध्यमातून यात्रे करू वाढदिवस, प्री व्हेंडिंग शूट आणि इतर प्राव्हेट कार्यक्रमांसारखे विशेष कार्यक्रम येथे साजरे करु शकतात. या नवीन उपक्रमांतर्गत, व्यक्ती, कार्यक्रम नियोजक आणि व्यावसायिक नमो भारतचा कोच (स्थिर किंवा फिरता) भाड्याने घेऊ शकतात.    

Pooja Pawar | Feb 01, 2026, 07:42 PM IST
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार नव्या उपक्रमाअंतर्गत कोणताही व्यक्ती, कार्यक्रम नियोजक, फोटोग्राफी किंवा मीडिया कंपनी 'नमो भारत' चा कोच बुक करू शकतो. तसेच सांगण्यात आले की दुहाई डिपो येथे एक स्थिर ‘मॉक-अप’ कोच सुद्धा शूटसाठी उपलब्ध आहे.   

एनसीआरटीसीने म्हटले की, ही सेवा एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करते, कारण ‘नमो भारत’ ट्रेनचे आधुनिक, आंतरराष्ट्रीय स्तराचे डिझाईन असलेले कोच फोटो आणि छोट्या आयोजनासाठी एक आकर्षक वातावरण उपलब्ध करून देतात.   

सकाळी 6 ते रात्री 11 या वेळेतच कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाईल आणि ते अशा प्रकारे आयोजित केले जातील की रेल्वेच्या कामकाजात कोणताही व्यत्यय येणार नाही आणि प्रवाशांची सुद्धा गैरसोय होणार नाही.  

नमो भारत कोचची बुकिंग ही 5,000 रुपये प्रति तास पासून सुरु आहे. यात सजावटीचे उपकरण लावण्यासाठी आणि काढण्यासाठी अतिरिक्त 30 मिनिटांचा कालावधी दिलेला असतो. उत्सव साजरा करण्याची परवानगी ही केवळ सकाळी 6 ते रात्री 11 या दरम्यान असते.   

आनंद विहार, गाझियाबाद आणि मेरठ साउथ सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी स्टेशन उभारून, दिल्ली-मेरठ कॉरिडॉरमधील रहिवाशांना आकर्षित करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. खास प्रसंग साजरे करण्यासाठी आणि वेगळा अनुभव निर्माण करण्यासाठी एक अनोखे वातावरण मिळते. आयोजकांना कोच किंवा स्टेशन परिसर सजवण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असते. मात्र हे करताना स्टेशन किंवा ट्रेनला कोणतेही नुकसान पोहोचणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावी लागते.   

NCRTC ने नमो भारत ट्रेन आणि स्थानकांशी संबंधित चित्रपट शूटिंग, माहितीपट, जाहिराती आणि इतर दृश्य प्रकल्पांसाठी जागा भाड्याने देण्यासाठी एक व्यापक धोरण विकसित केलं आहे.  

सदर माहिती सोशल मीडिया आणि रिपोर्ट्सवरील दाव्यांवर आधारित आहे. ही बातमी झी 24 तासने केवळ माहितीसाठी दिलेली आहे. अधिक माहितीसाठी याकरता रेल्वेशी संपर्क साधावा.   

