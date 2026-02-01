भारतातील एकमेव ट्रेन ज्यात Birthday पार्टी सह Pre Wedding Shoot सुद्धा करू शकता, किती खर्च येईल? पाहा संपूर्ण डिटेल्स
Indian Railway : देशभरात आपल्या यात्रेकरूंना सर्वोत्तम प्रवासाचा अनुभव करून देण्यासाठी भारतीय रेल्वे एक मोठं पाऊल उचलत आहे. एनसीआरटीसीने प्राव्हेट इव्हेंट्ससाठी नमो भारत ट्रेनची सुरुवात केलीये. याच्या माध्यमातून यात्रे करू वाढदिवस, प्री व्हेंडिंग शूट आणि इतर प्राव्हेट कार्यक्रमांसारखे विशेष कार्यक्रम येथे साजरे करु शकतात. या नवीन उपक्रमांतर्गत, व्यक्ती, कार्यक्रम नियोजक आणि व्यावसायिक नमो भारतचा कोच (स्थिर किंवा फिरता) भाड्याने घेऊ शकतात.
Pooja Pawar | Feb 01, 2026, 07:42 PM IST
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
आनंद विहार, गाझियाबाद आणि मेरठ साउथ सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी स्टेशन उभारून, दिल्ली-मेरठ कॉरिडॉरमधील रहिवाशांना आकर्षित करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. खास प्रसंग साजरे करण्यासाठी आणि वेगळा अनुभव निर्माण करण्यासाठी एक अनोखे वातावरण मिळते. आयोजकांना कोच किंवा स्टेशन परिसर सजवण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असते. मात्र हे करताना स्टेशन किंवा ट्रेनला कोणतेही नुकसान पोहोचणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावी लागते.
6/7