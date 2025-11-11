Railway Rules: रेल्वे प्रवासात कोणतं फळ घेऊन जाऊ नये? नेल्यास 5000 दंड आणि 3 वर्षे कारावास!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pravin Dabholkar | Nov 11, 2025, 10:24 PM IST
Indian Railway Rules: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काही कडक नियम आखले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे कोरडा नारळ ट्रेनमध्ये घेऊन जाणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. गर्मीमुळे त्यात दाब वाढून फुटण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे आग लागू शकते. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

कोणता फळ प्रतिबंधित?

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

ट्रेनमध्ये कोरडा नारळ (ड्राय कोकोनट) घेऊन जाणे पूर्णपणे बंदीचे आहे. हा साधा दिसणारा फळ असला तरी त्याची बाह्य तंतूयुक्त साल ज्वलनशील असते, ज्यामुळे आगीचा धोका निर्माण होतो. रेल्वेने याला ज्वलनशील वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केले आहे.

धोका काय?

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

नारळात तेल आणि वायू असतो. ट्रेनच्या डब्यात किंवा प्लॅटफॉर्मवर उन्हात दीर्घकाळ राहिल्यास आतील दाब वाढतो. अचानक फुटल्यास तुकडे चारही बाजूंना उडतात. इलेक्ट्रिक स्पार्क किंवा ज्वलनशील वस्तू जवळ असल्यास आग लागण्याची शक्यता असते.

अपघातांची उदाहरणे:

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) आणि फायर सेफ्टी युनिट्सनुसार, गेल्या काही वर्षांत गर्मीमुळे नारळ फुटण्याचे छोटे अपघात घडले आहेत. यामुळे प्रवाशांना इजा झाली असून, रेल्वेने मोठ्या प्रमाणात नारळ घेऊ नये म्हणून इशारे दिले आहेत.

रेल्वे कायद्यातील तरतुदी:

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

भारतीय रेल्वे कायदा 1989 च्या कलम 165 अंतर्गत ज्वलनशील, स्फोटक किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन प्रवास करण्यास मनाई आहे. नारळही याच श्रेणीत येतो, कारण त्यातील तेल आणि दाब गर्मीला प्रतिक्रिया देतो.

दंडाची रक्कम:

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

मोठ्या प्रमाणात नारळ आढळल्यास 1000 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. गंभीर परिस्थितीत कलम 164 अंतर्गत तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. रेल्वेला होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईही आरोपीकडून वसूल केली जाते.

पूजेसाठी अपवाद:

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

एक किंवा दोन नारळ पूजा-सामग्रीसोबत (जसे मूर्ती, फूलांसोबत) घेऊन जाण्यास परवानगी आहे. धार्मिक यात्रेत हा अपवाद आहे, पण मंदिरात चढावयासाठी डझनभर नारळ घेणे धोकादायक ठरते.

मोठ्या प्रमाणाचा धोका:

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

धार्मिक कार्यक्रमांसाठी डझनभर नारळ डब्यात एकत्र ठेवल्यास तापमान वाढून वायू दाब निर्माण होतो. हे छोट्या विस्फोटासारखे परिणाम घडवू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण डब्यातील प्रवाशांना धोका निर्माण होतो.

इतर प्रतिबंधित वस्तू:

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर, फटाके, केरोसिन, नेल पॉलिश रिमूवर, परफ्यूम बाटल्या, हायड्रोक्लोरिक अॅसिड, तेल किंवा चरबी यांसारख्या ज्वलनशील द्रव घेऊन जाणेही मनाईचे आहे. हे आग किंवा चिंगारी पसरवू शकतात.

वैद्यकीय अपवाद

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

गॅस सिलेंडरसाठी वैद्यकीय आणीबाणी असल्यास विशेष परवानगी मिळू शकते. रेल्वे ऑक्सिजन सिलेंडरसाठी सुविधा देते. पण नारळासाठी असा अपवाद नाही; फक्त सीमित पूजा-संबंधित प्रमाण चालते.

प्रवाशांसाठी सल्ला

Indian Railway rules coconut Banned While travelling Marathi News

प्रवासापूर्वी बॅग तपासा. त्यात धोकादायक वस्तू नाहीत ना हे पाहा. नारळ, गॅस किंवा तेल टाळा. सुरक्षा नियम प्रवाशांच्या सुखासाठी आहेत. छोटी चूक मोठ्या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरू शकते.

