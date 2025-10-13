English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करताय? मग 'हे' नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत, अन्यथा अडचणीत याल

Indian Railway Rules For Travelling In Night : भारतात रेल्वेचं जाळ खूप मोठं असल्याने जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहरं ही रेल्वे रुळांनी जोडलेली आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो प्रवासी ट्रेनने प्रवास करत असतात. मात्र भारतीय रेल्वेने प्रवास करत असताना रात्रीच्या वेळी काही विशेष नियमांचे प्रवाशांना पालन करावे लागते. अन्यथा रेल्वेकडून तुमच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. तेव्हा रात्रीच्या प्रवासासंदर्भातील काही नियमांबाबत जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Oct 13, 2025, 04:22 PM IST
भारतात दररोज हजारो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. अनेकांना तर रात्रीचा प्रवास करायला फार आवडतो, रात्री रेल्वेचा प्रवास हा चांगला ठरतो असं अनेकांचं मत आहे. मात्र भारतीय रेल्वेतून प्रवास करत असताना अनेक नियमांचं प्रवाशांना पालन करावं लागतं.   

बऱ्याच वेळा, लोक नकळत या नियमांचे उल्लंघन करतात आणि नंतर त्यांना इतरांकडून तक्रारी किंवा दंड सहन करावा लागतो. जर तुम्ही रात्रीची ट्रेन पकडण्याचा विचार करत असाल, तर काही रेल्वे नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत. 

रात्रीच्या प्रवासात प्रवाशांना एकमेकांच्या प्रायव्हसी आणि आरामाविषयी पूर्ण काळजी घ्यावी लागते. जर कोणी प्रवासी रात्रीच्यावेळी मोठ्या आवाजात गाणी किंवा बोलत असेल तर याला रेल्वेच्या नियमांचं उल्लंघन मानलं जातं. 

रेल्वेकडून रात्री प्रवाशांना हळू बोलण्याचा आणि लाईट्स बंद करण्याचा सल्ला दिला जातो.   

रात्री 10 नंतर, आणखी एक महत्त्वाचा नियम रेल्वेमध्ये लागू होतो तो म्हणजे जर एखादा प्रवासी मधल्या बर्थवर बसला असेल आणि त्याला झोपायचे असेल तर खालच्या बर्थवर बसलेला प्रवासी त्याच्यासाठी त्यांची सीट उघडण्यास नकार देऊ शकत नाही. कारण रात्री झोपण्याचा अधिकार सर्वांना समान प्रमाणात दिला जातो. या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे.   

भारतीय रेल्वेचा अजून एक नियम हा सुद्धा आहे की रात्री 10 वाजल्यानंतर टीटीई तुमचं तिकीट तपासू शकत नाही. जर कोणी प्रवासी 10 वाजण्याच्या आधी ट्रेनमध्ये बसला असेल तर त्याच्या तिकीटाची तपासणी ही तेव्हाच झाली पाहिजे. 

रेल्वे अजून एक नियम फूड सर्विसबाबत सुद्धा तयार केला आहे.तरी 10 वाजल्यानंतर तुम्ही ट्रेनमध्ये जेवण ऑर्डर करू शकत नाही. रात्रीच्या वेळी ट्रेनने प्रवास करताना, लोकांना केवळ स्वतःच्या सोयीचीच नाही तर इतरांच्या सोयीचीही काळजी घ्यावी लागते.

रात्रीच्यावेळी विना तिकीट ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या महिलेला टीटीई रेल्वेच्या नियमांनुसार ट्रेनमधून खाली उतरवू शकत नाही. मध्यरात्री जर टीटीईने असं काही केल्यास महिला रेल्वे अधिकाऱ्याकडे टीटीईविरुद्ध तक्रार करू शकते आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.     

