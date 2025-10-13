रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करताय? मग 'हे' नियम तुम्हाला माहित असायलाच हवेत, अन्यथा अडचणीत याल
Indian Railway Rules For Travelling In Night : भारतात रेल्वेचं जाळ खूप मोठं असल्याने जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहरं ही रेल्वे रुळांनी जोडलेली आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो प्रवासी ट्रेनने प्रवास करत असतात. मात्र भारतीय रेल्वेने प्रवास करत असताना रात्रीच्या वेळी काही विशेष नियमांचे प्रवाशांना पालन करावे लागते. अन्यथा रेल्वेकडून तुमच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. तेव्हा रात्रीच्या प्रवासासंदर्भातील काही नियमांबाबत जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Oct 13, 2025, 04:22 PM IST
रात्री 10 नंतर, आणखी एक महत्त्वाचा नियम रेल्वेमध्ये लागू होतो तो म्हणजे जर एखादा प्रवासी मधल्या बर्थवर बसला असेल आणि त्याला झोपायचे असेल तर खालच्या बर्थवर बसलेला प्रवासी त्याच्यासाठी त्यांची सीट उघडण्यास नकार देऊ शकत नाही. कारण रात्री झोपण्याचा अधिकार सर्वांना समान प्रमाणात दिला जातो. या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे.
