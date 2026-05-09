भारतातील 'या' रेल्वे स्थानकावरून परदेशात जाते डायरेक्ट ट्रेन, नागरिक कोणकोणत्या देशात करू शकतात प्रवास?

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 09, 2026, 09:39 PM IST|Updated: May 09, 2026, 09:39 PM IST

Indian Railway : भारत जगातील अशा काही मोजल्या देशांमध्ये सामील आहे जिथून शेजारील देशांमध्ये ट्रेनने प्रवास करता येतो. भारताने शेजारील राष्ट्रांशी रेल्वे संपर्क कायम ठेवला आहे जेणेकरून लोक येजा करू शकतील तसेच, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध आणि ऐतिहासिक दुवे सुद्धा दृढ होऊ शकतील. 

 

भारताच्या जयनगर रेल्वे स्थानकातून नेपाळसाठी ट्रेन जाते. याला भारताच्या मधुबनी जिल्ह्यातील शेवटचं रेल्वे स्थानक मानलं जातं. येथून नेपाळच्या जनकपुरला जाण्यासाठी थेट ट्रेन मिळते. नेपाळचं रेल्वे स्थानक हे भारताच्या सीमारेषेबाहेर आहे. येथे पोहोचण्यासाठी एक ओव्हर ब्रिज आहे. या स्टेशनवर चेक इन केल्यावर प्रवासी सरळ नेपाळ येथे जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये स्वार होऊ शकतात. 

 

बिहार- नेपाळ सीमारेषेजवळ रक्सौल जंक्शन, नेपाळमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट आहे. याला नेपाळचं  मुख्य प्रवेश द्वार सुद्धा म्हटलं जातं. भारताच्या अनेक भागांना नेपाळशी जोडणाऱ्या रेल्वेगाड्या येथून सुटतात.

 

पश्चिम बंगालमधील पेट्रोपोल रेल्वे स्थानक भारत - बांगलादेश सीमेवर असणारं एक प्रमुख परिवहन केंद्र आहे. ब्रिटिश काळात निर्मित हे रेल्वे स्थानक बांगलादेशच्या खुलना येथून ब्रॉड गेज लाइनने जोडला आहे. बंधन एक्सप्रेस येथूनच चालते. मात्र ही यात्रा करण्यासाठी नागरिकांना पासपोर्ट आणि व्हिजा असणं गरजेचं असतं. 

 

पश्चिम बंगालच्या उत्तरी दिनाजपुरमध्ये स्थित असणाऱ्या राधिकापुर रेल्वे स्थानकात भारत आणि बांगलादेश रेल्वे ट्रांस्पोर्टचं एक हब आहे. येथून दोन्ही देशांमध्ये मालगाडी आणि प्रवासी ट्रेन चालवल्या जातात. हे स्थानक सीमेवरील चौकीच्या रूपात सुद्धा काम करतं. 

 

हल्दीबाडी रेल्वे स्थानक बांगलादेशाच्या सीमेपासून केवळ 4 किलोमीटर दूर आहे. चिल्हाटी स्थानकामार्फत दोन्ही देश जोडलेले आहेत. भारतातून ढाक्याला येणाऱ्या रेल्वेगाड्या याच मार्गाने येतात आणि लोक व्यापार व प्रवासासाठी याचा वापर करतात.

 

अटारी हे भारत आणि पाकिस्तान रेल्वे संपर्काचं एक सर्वात महत्वाचं स्थानक आहे. पूर्वी या मार्गावर समझौता एक्सप्रेस धावायची. ही रेल्वे भारतातील अटारी स्थानकावरून पाकिस्तानच्या लाहोरपर्यंत जायची. हे रेल्वे स्थानक भारत - पाकिस्तानच्या सीमेपासून खूपच जवळ असून पाकिस्तानात जाण्यासाठीचं  एक मुख्य प्रवेशद्वार मानलं जातं. 

 

भारताचं रेल्वे जाळं हे मोठं असून जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहरं ही रेल्वेने जोडली गेली आहेत. दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. 

 

