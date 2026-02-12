लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?
UTS App shutting down from 1st March 2026: भारतीय रेल्वे प्रवाशांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. रेल्वेच्या तिकीट सुविधा आणि इतर सुविधांसाठी वापरला जाणारा युटीएस (UTS) अॅप लवकरच बंद होणार आहे. त्याऐवजी रेलवन हाच अधिकृत अॅप प्रवाशांना वापरावा लागणार आहे. अधिक माहिती साठी सदर बातमी वाचा.
Manali Sagvekar | Feb 12, 2026, 01:47 PM IST
1 मार्चपासून UTS अॅप होणार बंद
रेलवन अॅप
रेल्वे प्रशासनाचे प्रवाशांना आवाहन
आर-वॉलेटमधील उर्वरीत रिचार्ज
आर-वॉलेट
आरक्षित, अनारक्षित आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे एकाच ठिकाणी
