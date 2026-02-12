English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  • लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

UTS App shutting down from 1st March 2026: भारतीय रेल्वे प्रवाशांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. रेल्वेच्या तिकीट सुविधा आणि इतर सुविधांसाठी वापरला जाणारा युटीएस (UTS) अॅप लवकरच बंद होणार आहे. त्याऐवजी रेलवन हाच अधिकृत अॅप प्रवाशांना वापरावा लागणार आहे. अधिक माहिती साठी सदर बातमी वाचा.   

Manali Sagvekar | Feb 12, 2026, 01:47 PM IST
1/8
1/8

1 मार्चपासून UTS अॅप होणार बंद

UTS App shutting down from 1st March 2026

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेने प्रवाशांचा प्रवास सोपा व्हावा यासाठी युटीएस (UTS) अॅपची सुविधा आणली होती. पण आता 1 मार्चपासून हा अॅप बंद करण्यात करण्यात येणार आहे. मग ऑनलाइन तिकीटसाठी कोणते दुसरे अॅप वापरायचे? जाणून घ्या.  

2/8
2/8

रेलवन अॅप

UTS App shutting down from 1st March 2026

काही दिवसांपूर्वी 'रेलवन' हे अॅप सुरू करण्यात आले होते. आता रेल्वे प्रशासनाने जारी केलेल्या सुचनेनुसार तिकीट बुकिंग आणि रेल्वे संबंधित इतर सेवांसाठी फक्त प्रवाशांना रेलवन हेच अधिकृत अॅप वापरावे लागणार आहे.   

3/8
3/8

रेल्वे प्रशासनाचे प्रवाशांना आवाहन

UTS App shutting down from 1st March 2026

यापूर्वी रेल्वे प्रवासी सर्व रेल्वे सेवांसाठी युटीएस अॅपचा वापर करत होते. मात्र आता रेलवन अॅपचा वापर करावा लागणार असल्याने प्रवासातील अडचणी टाळण्यासाठी सर्वांनी लवकरात लवकर रेलवन अॅपचा वापर करणे सुरू करावे. असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने दिले आहे.   

4/8
4/8

आर-वॉलेटमधील उर्वरीत रिचार्ज

UTS App shutting down from 1st March 2026

युटीएस अॅपमध्ये ऑनलाइन तिकीट काढण्यासाठी आर-वॉलेट (R-Wallet) ची सुविधा होती. आता हा अॅप बंद झाल्यानंतर त्यातील उर्वरित रिचार्जमधील पैशांचं काय ते परत मिळणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.    

5/8
5/8

आर-वॉलेट

UTS App shutting down from 1st March 2026

भारतीय रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रवाशांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही कारण युटीएस अॅपच्या आर-वॉलेटमधील पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतील आणि ते रेलवन अॅपवर सहज वापरता येतील.   

6/8
6/8

आरक्षित, अनारक्षित आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे एकाच ठिकाणी

UTS App shutting down from 1st March 2026

नवीन रेलवन अॅपद्वारे भारतीय रेल्वे संबंधीत सर्व माहिती उपलब्ध असणार आहे. आरक्षित, अनारक्षित आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे एकाच ठिकाणी काढता येणार आहेत. तसेच पेमेंटसाठी युपीआय, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग तसेच आर-वॉलेटचाही पर्याय असणार आहे.   

7/8
7/8

रेल्वेची संपूर्ण माहिती

UTS App shutting down from 1st March 2026

त्याचप्रमाणे रेल्वेची लाईव्ह स्थिती, वेळ, कोच आणि प्लॅटफॉर्मच्या माहितीसाठी कोणत्याही अतिरिक्त अॅपची आवश्यकता नाही. यबाबातची संपूर्ण माहिती देखील रेलवन अॅपवर उपलब्ध होणार आहे.  

8/8
8/8

जेवण ऑर्डर करण्याची सुविधा

UTS App shutting down from 1st March 2026

विशेष म्हणजे तिकीट रद्द आणि रिफंड ट्रॅक करण्यापासून ते भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाकडून (IRCTC) मान्यताप्राप्त विक्रेत्यांकडून जेवण ऑर्डर करण्याची आणि रेल्वे संबंधीत कोणतीही तक्रार नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.   

twitter
