Marathi News
आता घरचं अन्न ट्रेनमध्ये नेणं पडेल महागात, काय सांगतो रेल्वेचा नियम? प्रत्येकाल माहिती असायला हवा!

Indian Railways rules:अनेक प्रवासी ट्रेनमध्ये घरी बनवलेले अन्न घेऊन जातात. मात्र, खाल्ल्यानंतर उरलेले अन्न ट्रेन किंवा स्थानकात फेकल्याने त्यांना दंड भरावा लागतो. यामुळे प्रवास महागात पडतो आणि जवळच्या प्रवाशांच्या नजरेला नजरही भिडवू शकत नाहीत.

Pravin Dabholkar | Oct 11, 2025, 04:42 PM IST
आता घरचं अन्न ट्रेनमध्ये नेणं पडेल महागात, काय सांगतो रेल्वेचा नियम? प्रत्येकाल माहिती असायला हवा!

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

अनेक प्रवासी ट्रेनमध्ये घरी बनवलेले अन्न घेऊन जातात. मात्र, खाल्ल्यानंतर उरलेले अन्न ट्रेन किंवा स्थानकात फेकल्याने त्यांना दंड भरावा लागतो. यामुळे प्रवास महागात पडतो आणि जवळच्या प्रवाशांच्या नजरेला नजरही भिडवू शकत नाहीत. 

रेल्वेची स्वच्छता मोहीम

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

भारतीय रेल्वे गाड्या आणि स्थानके स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. कचरा टाकणे, धूम्रपान करणे यासारख्या गोष्टींविरुद्ध कडक कारवाई सुरू आहे.

झाशी विभागाची कारवाई

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

सप्टेंबरपासून उत्तर मध्य रेल्वेच्या झाशी विभागाने ५,११३ प्रवाशांवर कारवाई केली. त्यांना १०,२६,६७० रुपयांचा दंड आकारला गेला, ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे.

कचरा टाकण्याचा परिणाम

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

प्रवासी घरी शिजवलेले अन्न खाऊन उरलेला कचरा ट्रेन किंवा स्थानकात टाकतात, ज्यामुळे घाण पसरते. रेल्वे कर्मचारी अशा प्रवाशांना पकडून दंड ठोठावतात.

खजिल होतात प्रवासी

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

दंड आकारला जाताना जवळचे प्रवासी चर्चा करतात, ज्यामुळे दंड झालेला प्रवासी लाज वाटून नजर चुकवतात. हा अनुभव त्यांना खजिल करणारा असतो.

स्वच्छतेचे महत्त्व

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

रेल्वेनुसार, कचरा, उघड्यावर थुंकणे, घाणेरडी शौचालये यामुळे स्थानकांचे सौंदर्य आणि आरोग्यावर परिणाम होतो. यामुळे दुर्गंधी आणि संसर्गाचा धोका वाढतो.

रेल्वेची प्रतिमा

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

कचऱ्यामुळे प्रवाशांचा अनुभव खराब होतो आणि भारतीय रेल्वेची प्रतिमा डागाळते. म्हणूनच स्वच्छता मोहिमा राबवल्या जात आहेत.

रेल्वेचे आवाहन

Indian Railways penalties from passengers littering at stations and platforms marathi news

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना स्वच्छता राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. कचरा टाकणे, थुंकणे, धूम्रपान यासारख्या सवयी टाळाव्यात आणि नियमांचे पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाई होईल.

