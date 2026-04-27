  • भारतीय रेल्वे कात टाकणार! CCTV, डिजिटल सिस्टमसह इतर 10 सुविधा, 100 ट्रेनचा होणार मेकओव्हर

भारतीय रेल्वे कात टाकणार! CCTV, डिजिटल सिस्टमसह इतर 10 सुविधा, 100 ट्रेनचा होणार मेकओव्हर

Indian Railway : भारतीय रेल्वे कायमच प्रवाशांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवत असते. आता भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना 10 नव्या सुविधा देण्याचा विचार केला आहे. यामध्ये स्वच्छतेपासून अगदी CCTV पर्यंतच्या सर्व सुविधा असणार आहेत. ज्यामुळे प्रवाशांना ट्रेनमध्ये मिळणार फ्लाईटची सुविधा 

Dakshata Thasale | Apr 27, 2026, 08:10 PM IST
1/8

सिट्स विमानासारख्या आरमदायी

Indian Railway

लांब पल्ल्याचा प्रवास करायचा असेल तर भारतीय रेल्वेचा विचार केला जातो. आता भारतीय रेल्वेने अधिक सुखकर प्रवास प्रवाशांना कसा मिळेल याचा विचार केला आहे. तसेच सर्वाधिक फोकस हा कुशन कव्हर, चांगला कपडा आणि एर्गोनोमिक डिजाइनचा विचार केला आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना लांब पल्ल्याचा प्रवास सुखकर होणार आहे. तसेच आर्मरेस्ट आणि फुटरेस्टही अधिक सुखकर होईल याचा विचार केला आहे. 

2/8

स्वच्छतेला प्राधान्य

Indian Railway

ट्रेनमध्ये अनेकदा वॉशरुम अस्वच्छ असतात अशा अनेकांच्या तक्रारी असतात. आता वॉशरुम अपग्रेड केले आहेत. ज्यामध्ये फ्लश सिस्टम, वॉशबेसिन आणि चांगली ड्रेनेज सिस्टमचा समावेश आहे. ज्यामध्ये स्वच्छतेचा सर्वाधिक अनुभव प्रवाशांना मिळणार आहे. 

3/8

मोबाईल चार्जिंग

Indian Railway

प्रत्येक सीट खाली चार्जिंग पोर्ट देण्याचा प्रयत्न भारतीय रेल्वेने केला आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना आपल्या सीट खालीच फोन चार्जिंग लावता येणार आहे. फक्त फोनच असं नाही तर इतर डिवाइसही तुम्ही चार्ज करु शकता. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास तुम्ही सुखकर करु शकता. 

4/8

डिजिटल सेवा

Indian Railway

अनेकदा आपला प्रवास सुखकर होण्यासोबतच सुरक्षित होणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते. अशावेळी सुरक्षा भारतीय रेल्वेने जपली आहे. प्रवाशांना रेल्वे स्थानकापासून ते अगदी प्रवासापर्यंत CCTV चं लक्ष असणार आहे.  

5/8

सुरक्षेचा 100 टक्के विचार

Indian Railway

प्रवास करत असताना दरवाजे लॉक आणि मेकॅनिझम सर्वाधिक चांगल व्हावं यासाठी भारतीय रेल्वेने सुरक्षेची सर्वाधिक सुविधा दिली आहे. यामुळे ट्रेनचा प्रवास सुरक्षित होणार आहे. 

6/8

स्वच्छता

Indian Railway

भारतीय रेल्वेने सुविधांमध्ये स्वच्छतांना देखील प्राधान्य दिलं आहे. कोचमध्ये चांगली फ्लोअरिं, पॅनल आणि वॉशरुम या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यावर ट्रेनने भर दिला आहे. यामुळे ट्रेन कायमच फ्रेश आणि स्वच्छ असणार आहे. 

7/8

गर्भवती महिलांची विशेष काळजी

Indian Railway

कोचमध्ये अनेकदा प्रवास करताना गचका लागतो. अशावेळी अचानक धक्का लागल्यामुळे प्रवाशांना त्रास कमी होणार. गर्भवती महिला प्रवास करत असेल तर त्यांची विशेष काळजी घेतली जात आहे. 

8/8

ट्रेनचा लूक देखील बदलणार

Indian Railway

भारतीय रेल्वेने ट्रेनचा लूक बदलण्याचा विचार केला आहे. ट्रेनची डिझाइन बदलली आहे. ट्रेन फक्त आतून नाही तर बाहेरूनही मॉडर्न असणार आहे.   

कलिंगड खाण्याची योग्य वेळ कोणती? मुंबईतील कुटुंबाचं नेमकं कुठे चुकलं? डॉक्टरांनी सगळंच सांगितलं

कलिंगड खाण्याची योग्य वेळ कोणती? मुंबईतील कुटुंबाचं नेमकं कुठे चुकलं? डॉक्टरांनी सगळंच सांगितलं

कलिंगड खाण्याची योग्य वेळ कोणती? मुंबईतील कुटुंबाचं नेमकं कुठे चुकलं? डॉक्टरांनी सगळंच सांगितलं

कलिंगड खाण्याची योग्य वेळ कोणती? मुंबईतील कुटुंबाचं नेमकं कुठे चुकलं? डॉक्टरांनी सगळंच सांगितलं 8
Raja Shivaji : प्रदर्शनापूर्वीच राजा शिवाजी चित्रपटातील &#039;त्या&#039; दोन सीन्सवर कात्री, असं काय दाखवलं होतं त्यात?

Raja Shivaji : प्रदर्शनापूर्वीच राजा शिवाजी चित्रपटातील 'त्या' दोन सीन्सवर कात्री, असं काय दाखवलं होतं त्यात?

Raja Shivaji : प्रदर्शनापूर्वीच राजा शिवाजी चित्रपटातील 'त्या' दोन सीन्सवर कात्री, असं काय दाखवलं होतं त्यात? 8
प्रती स्केवअर फूट 2 लाख 60 हजार 592 रुपये! मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी Real Estate डील, कोणाचा आहे हा बंगला?

प्रती स्केवअर फूट 2 लाख 60 हजार 592 रुपये! मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी Real Estate डील, कोणाचा आहे हा बंगला?

प्रती स्केवअर फूट 2 लाख 60 हजार 592 रुपये! मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी Real Estate डील, कोणाचा आहे हा बंगला? 7
3 तास...15 मिनिटं! रिलीजपूर्वीच &#039;राजा शिवाजी&#039; चित्रपटाची खास क्लबमध्ये एन्ट्री; &#039;धुरंधर&#039; आणि &#039;पुष्पा 2&#039; ला दिली टक्कर!

3 तास...15 मिनिटं! रिलीजपूर्वीच 'राजा शिवाजी' चित्रपटाची खास क्लबमध्ये एन्ट्री; 'धुरंधर' आणि 'पुष्पा 2' ला दिली टक्कर!

3 तास...15 मिनिटं! रिलीजपूर्वीच 'राजा शिवाजी' चित्रपटाची खास क्लबमध्ये एन्ट्री; 'धुरंधर' आणि 'पुष्पा 2' ला दिली टक्कर! 7