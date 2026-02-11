English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर वेगळेच संकट; ना युद्ध ना हल्ला मग अचानक सुरक्षेचा प्रश्न का निर्माण झालाय?

Abroad Study: परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. मात्र अलीकडे रशियामध्ये भारतीयांविरुद्ध हिंसक आणि भेदभावाच्या घटना वाढल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. तक्रारींची वाढती संख्या आणि अलीकडील हल्ल्यांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या भेदभावाचे प्रकरण आणि भारतीय मुलांचे हाल जाणून तुम्ही थक्क व्हाल.

Priti Ved | Feb 11, 2026, 11:50 AM IST
1/8

धक्कादायक आकडेवारी

abroad study consultancy

परराष्ट्र विभागाच्या माहितीनुसार गेल्या वर्षात जगभर भारतीयांवर सुमारे 350 हल्ल्यांच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या. त्यापैकी 200 पेक्षा जास्त घटना एकट्या रशियामध्ये घडल्याचे सांगितले जाते.

2/8

विद्यार्थ्यांचे विशेष लक्ष्य

abroad study consultancy

रशियात शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थी सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. त्यांना वांशिक टिप्पणी, धमक्या आणि मानसिक छळाचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

3/8

वाढती तक्रारींची संख्या

abroad study consultancy

2023 मध्ये 68 तक्रारी होत्या तर 2024 मध्ये त्या 78 पर्यंत वाढल्या. 2025 मध्ये हा आकडा अचानक 201 पर्यंत पोहोचल्याने परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले. 

4/8

वसतिगृहातील हल्ला

abroad study consultancy

7 फेब्रुवारी रोजी एका विद्यापीठाच्या वसतिगृहात चाकूने हल्ला करण्यात आला. या घटनेत 4 भारतीय विद्यार्थी जखमी झाले आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

5/8

वांशिक भेदभावाची समस्या

abroad study consultancy

भारतीय विद्यार्थ्यांना कमी लेखणे, अपमानास्पद वागणूक देणे आणि सेवांमध्ये अडथळे आणण्याच्या घटना वाढत आहेत. स्थानिक पातळीवर तक्रार केल्यावरही तत्काळ कारवाई होत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.

6/8

पालकांची वाढती चिंता

abroad study consultancy

भारतातील पालक आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत चिंतित झाले आहेत. अनेकांनी सरकारने कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे.

7/8

शासनाची भूमिका

abroad study consultancy

भारतीय दूतावासाने विद्यार्थ्यांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. अडचण आल्यास त्वरित संपर्क साधण्यासाठी हेल्पलाइनही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

8/8

भविष्यातील परिणाम

abroad study consultancy

या घटनांमुळे काही विद्यार्थी दुसऱ्या देशात प्रवेश घेण्याचा विचार करत आहेत. सुरक्षित वातावरण नसल्यास परदेशी शिक्षणाच्या निवडीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.(All Photo Credits - social media)

