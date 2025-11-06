TATA कडून Team India च्या जगज्जेत्यांना खास भेट; प्रत्येकिला मिळणार 'या' सुपरकारचं टॉप मॉडेल
TATA Car Auto News : देशातील अग्रगण्य वाहन उत्पादन कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या टाटा मोटर्सकडून विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी खास भेट.
Sayali Patil | Nov 06, 2025, 09:37 AM IST
ऐतिहासिक कामगिरी
भारतीय महिला क्रिकेट
TATA
टाटा पॅसेंजर व्हीकल
दरम्यान या निर्णयाबाबत माहिती देताना टाटा पॅसेंजर व्हीकल लिमिटेडकडे कार्यकारी संचालक आणि CEO शैलेंद्र चंद्र यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियानुसार, 'असामान्य खेळानं भारतीय महिला संघानं संपूर्ण देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली आहे. त्यांचा हा प्रवास दृढ निश्चय आणि विश्वासाचं प्रतीक असून, प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा देत आहे.'
टाटा सिएरा
घोषणा
जुना ब्रँड नव्या जोमानं
