TATA कडून Team India च्या जगज्जेत्यांना खास भेट; प्रत्येकिला मिळणार 'या' सुपरकारचं टॉप मॉडेल

TATA Car Auto News : देशातील अग्रगण्य वाहन उत्पादन कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या टाटा मोटर्सकडून विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी खास भेट.   

Sayali Patil | Nov 06, 2025, 09:37 AM IST
ऐतिहासिक कामगिरी

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

Tata car Gift Indian Women Cricket Team:  आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघावर सध्या सर्व स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव करण्यात येत आहे. त्यांना विविध भेटवस्तू दिल्या जात आहेत आणि यामध्ये टाटा मोटर्स (TATA Motors)सुद्धा मागे नाही.   

भारतीय महिला क्रिकेट

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

विश्वचषक विजेत्या भारतीय भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी टाटा मोटर्सनं अनोखा निर्णय घेत प्रत्येक महिला खेळाडू आणि संघातील सदस्याला नवीकोरी आणि नुकतीच लाँच झालेली सुपरकार, तिचं थेट टॉप मॉडेल भेट देण्याचा निर्मय घेण्यात आला आहे. 

TATA

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

टीम इंडियातील महिला खेळाडूंना मिळणारी ही कार असेल, TATA Sierra. खेळाडूंना ही कार भेट स्वरुपात देणं ही अतिशय मोठी आणि स्न्माननीय बाब असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

टाटा पॅसेंजर व्हीकल

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

दरम्यान या निर्णयाबाबत माहिती देताना टाटा पॅसेंजर व्हीकल लिमिटेडकडे कार्यकारी संचालक आणि CEO शैलेंद्र चंद्र यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियानुसार, 'असामान्य खेळानं भारतीय महिला संघानं संपूर्ण देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली आहे. त्यांचा हा प्रवास दृढ निश्चय आणि विश्वासाचं प्रतीक असून, प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा देत आहे.'  

टाटा सिएरा

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

महिला खेळाडूंना टाटा सिएरा भेट देणं म्हणदे एका लेजंडकडे दुसऱ्या लेजंडची जबाबदारी सोपवणं. हे खऱ्या अर्थानं दोन दिग्गजांच्या भावना आणि प्रेरणेचं प्रतीक असेल, अशी सुरेख मांडणी शैलेश चंद्र यांनी केली. 

घोषणा

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

टाटा मोटर्सकडून करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार भारताला पुन्हा एकदा जगज्जेता करणाऱ्या या महिला क्रिकेटपटूंना टाटा सिएरा एसयुव्ही भेट दिली जाणार आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी ही कार लाँच होत असून, कंपनीकडून तिची पहिली तयार तुकडी (ज्यामध्ये टॉप मॉडेसचा समावेश आहे) ती खेळाडूंना दिली जाईल.   

जुना ब्रँड नव्या जोमानं

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

साधारण तीन दशकांनंतर टाटा मोटर्सकडून एक जुना ब्रँड नव्या जोमानं सादर केला जात असून, सिएरा अगदी नव्या रुपातच सादर करत टाटानं एक नवा मानस बाळगला आहे. 

जुन्या कारची झलक

Indian Women Cricket World Cup Winner Team to get Tata Sierra SUV top model as a gift auto

नव्या सिएरामध्ये जुन्या कारची झलक आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा मेळ साधण्यात आलेला असेल. यामध्ये स्कल्पेड बोनेट, शार्प अँगल लाईन्स, ब्लॅक आऊटग्रिल, फ्रंट एलईडी, ड्युअस टोन अलॉय व्हील, कलर डिटेलिंग देण्यात आलं आहे. अद्यापही या कारची किंमत समोर आली नसली तरीही तिचं बेस मॉडेल 13.50 लाख आणि टॉप मॉडेल 24 लाखांच्या घरात असेल असं म्हटलं जात आहे.   

