मॅच जिंकणं अन्.. 'या' खास कारणासाठी रोहित Women's Worldcup Final ला होता हजर! आदल्या रात्रीच...

Why Rohit Sharma Was Present On Indian Women World Cup 2025 Final Real Reason: अचानक रोहित शर्मा कॅमेरात टीपला गेला आणि मैदानावर रोहितच्या समर्थकांनी एकच कल्ला केला. मात्र रोहित तिथे अचानक आला नव्हता. तो तिथे येण्यामागे एक खास कारण होतं. जे सामन्यादरम्यानच समोर आलंय.

Swapnil Ghangale | Nov 03, 2025, 09:03 AM IST

1/10

केवळ विजयाची आस नाही तर...; रोहित या कारणासाठी आलेला मैदानात



रोहित शर्मा काल महिलांच्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठी नवी मुंबईतील डी. व्हाय. पाटील स्टेडियममध्ये प्रत्यक्षात उपस्थित होता. मात्र तो केवळ विजयाच्या आशेनं इथं आला नव्हता. यामागे एक विशेष कारण आहे. या कारणाचा खुलासा सामन्यादरम्यान अचानक झाला. नेमकं हे कारण काय जाणून घ्या...


2/10

पहिल्यांदाच महिला विश्वचषकावर नाव कोरलं



नवी मुंबईच्या डी. व्हाय. पाटील स्टेडियममध्ये रविवारी रात्री इतिहास घडला. भारतीय महिला संघाने आपल्या जिद्द अन् चिकाटीच्या जोरावर पहिल्यांदाच महिला विश्वचषकावर नाव कोरलं.   


3/10

मैदानात एकच जल्लोष



कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने अंतिम सामन्यामध्ये 52 धावांनी दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारल्यानंतर मैदानात एकच जल्लोष करण्यात आला.  


4/10

भारताच्या विजयानंतर रोहितने केलेली कृती चर्चेत



विशेष म्हणजे भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माही हा क्षण अनुभवण्यासाठी मैदानात उपस्थित होता. भारताच्या विजयानंतर रोहित आकाशाकडे पाहून भावूक झाल्याचा फोटो चांगलाच व्हायरल झाला.  


5/10

सामन्यादरम्यान झाला खुलासा



मात्र रोहित शर्मा मैदानामध्ये उपस्थित राहण्यामागील खरं कारण त्यानेच सामन्याच्या एक दिवस आधी सांगितल्याचं सामन्यादरम्यान स्पष्ट झालं.  


6/10

पत्नी ऋतिकाही होती सोबत



रोहित शर्मा मैदानात उपस्थित असल्याचं कॅमेरात टीपल्यानंतर मैदानातील चाहत्यांनी एकच कल्ला केला. रोहितसोबत त्याची पत्नी ऋतिकाही उपस्थित होती.  


7/10

रोहितच्या मित्रानेच सांगितलं कारण



रोहित आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह, उद्योजिका नीता अंबानींसोबत गॅलरीमध्ये बसला होता. रोहित स्क्रीनवर दिसताच कॉमेंट्री करणारा रोहितचा मित्र दिनेश कार्तिकने रोहित हा सामना पाहण्यासाठी का आलाय? हे सांगितलं.  


8/10

रोहितने आदल्या रात्रीच सांगितलेलं की मी...



"रोहितने मला काल रात्री सांगितलं होतं की तो आज मैदानात प्रत्यक्ष हजर राहणार आहे. घरच्या मैदानावर वर्ल्डकप जिंकण्याची भावना काय असते याचा अनुभव मला घ्यायचा असल्याने मी येणार आहे, असं रोहित म्हणालेला," अशी माहिती दिनेश कार्तिकने कॉमेंट्रीदरम्यान दिली.  


9/10

दोन्ही वेळेस रोहितला हुलकावणी



2011 मध्ये महेंद्र सिंह धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ एकदिवसीय क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकला होता तेव्हा रोहित संघाचा भाग नव्हता. त्यानंतर 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेचा शेवटचा सामना भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गमावल्याने रोहितच्या नावावर एकदिवसीय क्रिकेटचा एकही वर्ल्डकप नाहीये.  


10/10

रोहितचं टार्गेट 2027?



रोहितला आता 2027 चा एकदिवसीय क्रिकेटचा वर्ल्डकप खेळायचा असून त्यासाठी तो कसून मेहनत घेतोय. नुकत्याच झालेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत रोहितने प्रभावी कामगिरी करत शतक झळकावलं होतं. चाहत्यांचीही तशीच इच्छा असून ती काल मैदानातही दिसून आली. (सर्व फोटो - सोशल मीडियावरुन साभार)


