मॅच जिंकणं अन्.. 'या' खास कारणासाठी रोहित Women's Worldcup Final ला होता हजर! आदल्या रात्रीच...
Why Rohit Sharma Was Present On Indian Women World Cup 2025 Final Real Reason: अचानक रोहित शर्मा कॅमेरात टीपला गेला आणि मैदानावर रोहितच्या समर्थकांनी एकच कल्ला केला. मात्र रोहित तिथे अचानक आला नव्हता. तो तिथे येण्यामागे एक खास कारण होतं. जे सामन्यादरम्यानच समोर आलंय.
Swapnil Ghangale | Nov 03, 2025, 09:03 AM IST
1/10
केवळ विजयाची आस नाही तर...; रोहित या कारणासाठी आलेला मैदानात
2/10
पहिल्यांदाच महिला विश्वचषकावर नाव कोरलं
3/10
मैदानात एकच जल्लोष
4/10
भारताच्या विजयानंतर रोहितने केलेली कृती चर्चेत
5/10
सामन्यादरम्यान झाला खुलासा
6/10
पत्नी ऋतिकाही होती सोबत
7/10
रोहितच्या मित्रानेच सांगितलं कारण
8/10
रोहितने आदल्या रात्रीच सांगितलेलं की मी...
9/10
दोन्ही वेळेस रोहितला हुलकावणी
2011 मध्ये महेंद्र सिंह धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ एकदिवसीय क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकला होता तेव्हा रोहित संघाचा भाग नव्हता. त्यानंतर 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेचा शेवटचा सामना भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गमावल्याने रोहितच्या नावावर एकदिवसीय क्रिकेटचा एकही वर्ल्डकप नाहीये.
10/10