भारताचा महाप्रोजेक्ट पूर्ण, पाकिस्तानचं दुर्दैव आता सगळीकडून लागणार वाट, देशातील शेतकरी होणार आनंदी
Indus River Water Treaty: भारताने पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. पाकिस्तानला चहुबाजूंनी सळो की पळो करायचं ठरवलं आहे. भारताने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानची चांगलीच जिरेल.
Dakshata Thasale | Oct 05, 2025, 07:28 AM IST
पाकिस्तानची चहुबाजूंनी कोंडी झाली आहे. बांगलादेशमध्ये योजना अयशस्वी होत असताना आता भारताने खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी च पळवलं आहे. आता पाकिस्तानला पाणी न मिळता ते भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहणार आहे. पाकिस्तानला अद्दल घडवणाऱ्या ऑपरेशन सिंदूर नंतर ज्या जलसंकटाची चर्चा होत होती. त्याचा पहिला टप्पा अखेर साध्य झाला आहे. रावी नदीतून आता एक थेंबही पाणी पाकिस्तानात वाहणार नाही.
पाकिस्तानच्या शेतातून वाहणारं पाणी आता काश्मीरच्या शेतात हिरवळ पिकवणार आहे. शाहपूर डॅम प्रोजेक्ट आता पूर्णपणे तयार आहे. रावी नदीतील पाणी रोखण्यासाठी याचं वितरण जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु केलं आहे. यासाठी आता पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे दहशतवाद पसरवणाऱ्या देशाचे धाबे दणाणतील यात शंका नाही. रावी नदीवरील शेवटच्या हल्ल्यामुळे या दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्राला भारत काय करु शकते हे चांगलेच कळेल.
पाकिस्तानला मोठा धक्का
आता पिक कापणीची कामं शेतात केली जात आहेत. अशातच दररोज 150 ते 250 क्यूसेक पाणी सोडलं जातं आहे. पुढच्या काही आठवड्यात हा प्रवाह 1500 क्यूसेक पाणी सोडलं जाणार आहे. कठुआ, सांबा असा या पाण्याचा प्रवाह असेल. जम्मू काश्मीरमध्ये 32 हजार हेक्टेर शेताला हे पाणी मिळणार आहे. करारानुसार, रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. या नद्यांचा वापर फक्त भारताच्या नागरीकांसाठीच करायचा आहे.
दरवर्षी, रावी नदीच्या पाण्यापैकी सुमारे 5 टक्के पाणी विनावापर पाकिस्तानला जात होते. या पाण्याची किंमत अंदाजे 8000 कोटी रुपये आहे. थोडक्यात, भारत दरवर्षी पाकिस्तानला कोट्यवधी रुपयांचे पाणी दान म्हणून देत होता. लाहोर, सियालकोट, गुजरानवाला आणि फैसलाबादमधील शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा झाला. पाकिस्तानमध्ये, हे पाणी केवळ शेतीसाठीच नाही तर पिण्यासाठी वापरले जात असे. पाकिस्तानी शेतकऱ्यांसाठी गहू, भात, कापूस आणि इतर पिकांना सिंचन करण्यासाठी रावी नदीचे पाणी महत्त्वाचे आहे.
शाहपूर कांडी धरण प्रकल्प 1982 मध्ये सुरू झाला. त्यानंतर त्याचे काम संथ गतीने सुरू राहिले. पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील वादामुळे 2014 मध्ये धरणाचे काम थांबवण्यात आले. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्यानंतर 2018 मध्ये काम पुन्हा सुरू झाले. धरण 2024 मध्ये पूर्ण होणार होते. या वर्षी एप्रिलमध्ये शाहपूर तलाव पाण्याने भरू लागला, परंतु जोडणारा कालवा बांधण्यात आला नव्हता.
धर्मादाय पाण्यावर पूर्ण बंदी
एक प्रकारे, रावी नदीच्या पाण्यापैकी फक्त पाच टक्के पाणी पाकिस्तानी शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा होती. पण आता, हे धर्मादाय पाणी पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. भारताने आता स्वतःच्या फायद्यासाठी हे पाणी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. हे पाणी जम्मू आणि काश्मीर व्यतिरिक्त पंजाबमधील 5000 हेक्टर जमिनीला सिंचन करेल. याचा थेट फायदा भारतातील दोन राज्यांमधील शेतकऱ्यांना होईल.
